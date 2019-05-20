Самый невероятный камбэк хоккейного чемпионата мира. Британцы отыгрались с 0:3 и выжили в элите

Сборная Великобритании выигрывала хоккейный турнир Олимпиады. Да-да, это не шутка. Такое действительно случилось в 1936 году на Играх в немецком Гармиш-Партенкирхене. За золото тогда боролись 16 сборных, а британцы умудрились обыграть канадцев и сыграть вничью с американцами.

Правда, в последние годы хоккей в Соединенном Королевстве переживает не такие славные времена — например, в сильнейшем дивизионе чемпионата мира команда Великобритании не играла с 1994 года. Возвращение случилось в этом мае, но турнир в Словакии британцы начали с шести поражений подряд, оказавшись на грани вылета из элиты мирового хоккея. Аналогичный путь на первенстве планеты-2019 проделали французы, в итоге сегодняшний матч Великобритания — Франция приобрел особую важность, проигравший терял все.

Первый период матча закончился без голов, а во втором французы в течение четырех минут отправили в ворота Бена Боунса сразу три шайбы. Казалось, приговор британцам вынесен.

Но это на футбольных ЧМ представители Соединенного Королевства привыкли к роли неудачников, хоккеисты с ней мириться не захотели. Команда Питера Расселла врубила характер, отыграла два гола еще до второго перерыва, а после него Роберт Фармер вылез из угла на пятак перед воротами французов и завершил этот невероятный камбэк.

Британские фанаты безумствовали на трибунах на протяжении всего матча, после первого гола своей команды добавили в громкости, а после третьего окончательно сошли с ума. Такое на хоккее увидишь нечасто.

Потом был овертайм в формате «3 на 3», в котором преимущество должно было оказаться на стороне более быстрых французов. Они и создали пару двухсотпроцентных моментов, но Боунс творил что-то невообразимое. Вы только посмотрите!

Закон «не забиваешь ты — забивают тебе» работает во многих видах спорта, поэтому считающиеся футбольной нацией британцы с ним хорошо знакомы. Главные андердоги этого чемпионата мира умчались в контратаку, Джонатан Филлипс отвоевал шайбу, а Бен Дэвис осчастливил всех, кому жителей Соединенного Королевства, которым небезразличен хоккей.