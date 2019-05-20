Самый невероятный камбэк хоккейного чемпионата мира. Британцы отыгрались с 0:3 и выжили в элите

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Швеция - Россия
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17.05 завершен Франция 3
Словакия 6
тв
Группа B
17.05 завершен Австрия 3
Норвегия 5
тв
Группа A
17.05 завершен Финляндия 5
Великобритания 0
тв
Группа B
17.05 завершен Чехия 8
Италия 0
Группа A
18.05 завершен Дания 1
США 7
тв
Группа B
18.05 завершен Латвия 1
Россия 3
тв
Группа A
18.05 завершен Канада 8
Германия 1
тв
Группа B
18.05 завершен Италия 1
Норвегия 7
тв
Группа A
18.05 завершен Великобритания 1
Словакия 7
тв
Группа B
18.05 завершен Швеция 4
Швейцария 3
тв
Группа A
19.05 завершен Германия 1
США 3
тв
Группа B
19.05 завершен Австрия 0
Чехия 8
тв
Группа A
19.05 завершен Франция 0
Финляндия 3
тв
Группа B
19.05 завершен Швейцария 0
Россия 3
тв
Группа A
17:15 завершен
ОТ 		Франция 3
Великобритания 4
тв
Группа B
17:15 завершен Швеция 5
Латвия 4
тв
Группа A
21:15 перерыв Канада 3
Дания 0
тв
Группа B
21:15 2-й период Австрия 2
Италия 1
тв
Группа A
21.05 не начался Финляндия
Германия
тв
Группа B
21.05 не начался Чехия
Швейцария
тв
Группа A
21.05 не начался Словакия
Дания
тв
Группа B
21.05 не начался Норвегия
Латвия
тв
Группа A
21.05 не начался Канада
США
тв
Группа B
21.05 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
Вернуться к стандартному виду
https://sportmail.ru/hockey2019/news/37347254/
20 мая 2019, 21:11 | Sport24

Самый невероятный камбэк хоккейного чемпионата мира. Британцы отыгрались с 0:3 и выжили в элите

Они написали настоящую хоккейную сказку.

Сборная Великобритании выигрывала хоккейный турнир Олимпиады. Да-да, это не шутка. Такое действительно случилось в 1936 году на Играх в немецком Гармиш-Партенкирхене. За золото тогда боролись 16 сборных, а британцы умудрились обыграть канадцев и сыграть вничью с американцами.

Правда, в последние годы хоккей в Соединенном Королевстве переживает не такие славные времена — например, в сильнейшем дивизионе чемпионата мира команда Великобритании не играла с 1994 года. Возвращение случилось в этом мае, но турнир в Словакии британцы начали с шести поражений подряд, оказавшись на грани вылета из элиты мирового хоккея. Аналогичный путь на первенстве планеты-2019 проделали французы, в итоге сегодняшний матч Великобритания — Франция приобрел особую важность, проигравший терял все.

Первый период матча закончился без голов, а во втором французы в течение четырех минут отправили в ворота Бена Боунса сразу три шайбы. Казалось, приговор британцам вынесен.

Но это на футбольных ЧМ представители Соединенного Королевства привыкли к роли неудачников, хоккеисты с ней мириться не захотели. Команда Питера Расселла врубила характер, отыграла два гола еще до второго перерыва, а после него Роберт Фармер вылез из угла на пятак перед воротами французов и завершил этот невероятный камбэк.

Британские фанаты безумствовали на трибунах на протяжении всего матча, после первого гола своей команды добавили в громкости, а после третьего окончательно сошли с ума. Такое на хоккее увидишь нечасто.

Потом был овертайм в формате «3 на 3», в котором преимущество должно было оказаться на стороне более быстрых французов. Они и создали пару двухсотпроцентных моментов, но Боунс творил что-то невообразимое. Вы только посмотрите!

Закон «не забиваешь ты — забивают тебе» работает во многих видах спорта, поэтому считающиеся футбольной нацией британцы с ним хорошо знакомы. Главные андердоги этого чемпионата мира умчались в контратаку, Джонатан Филлипс отвоевал шайбу, а Бен Дэвис осчастливил всех, кому жителей Соединенного Королевства, которым небезразличен хоккей.

Великобритания остается в элите, а Франция ее покидает. Еще за час до гола Дэвиса это казалось чем-то нереальным. Хоккейным сказкам есть место на чемпионатах мира — доказано парнями из не самого хоккейного государства.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
20 Мая, 17:15 Групповой этап: Группа A Steel Arena
Франция 3:4 ОТ
Овертайм
(0:0, 3:2, 0:1)
Великобритания
Главные тренеры
Филипп Бозон Питер Расселл
Вратари
Флориан Арди Бен Баунс
1-й период
13:29 Дамьен Флери
2-й период
23:36 Антони Реш (А. Манавиан, Т. Бозон)
Бен О`Коннор 26:51
27:31 Саша Трей (Ф. Шакиашвили, А. Тексье)
27:37 Антони Реш (В. Клеро)
Роберт Дауд (Б. О`Коннор) 34:59
Майк Хэммонд (Б. О`Коннор, Дэв. Филлипс) 38:04
3-й период
Роберт Фармер (Дэв. Филлипс, Б. О`Коннор) 45:16
47:51 Флориан Шакиашвили
Роберт Лэкович 55:54
Овертайм
Бен Дэйвис (Дж. Филлипс) 62:03
Статистика
4 Штрафное время 4
2 Игра в большинстве 2
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Микко Каукокари (Финляндия)
Главный судья Петер Стано (Словакия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

Загитова будет выступать под любимую песню Медведевой

Жена украинского футболиста любит оголять тело и считает Дагестан опасным для женщин

Эти красотки помогут ЦСКА выиграть Евролигу. Жены и подруги лучших баскетболистов России

Футболист «Ростова» заподозрил беременную баскетболистку в измене
Викторина
Изначально шайба для хоккея была квадратная