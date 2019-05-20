Самый невероятный камбэк хоккейного чемпионата мира. Британцы отыгрались с 0:3 и выжили в элите
Они написали настоящую хоккейную сказку.
Сборная Великобритании выигрывала хоккейный турнир Олимпиады.
Правда, в последние годы хоккей в Соединенном Королевстве переживает не такие славные времена — например, в сильнейшем дивизионе чемпионата мира команда Великобритании не играла с 1994 года. Возвращение случилось в этом мае, но турнир в Словакии британцы начали с шести поражений подряд, оказавшись на грани вылета из элиты мирового хоккея. Аналогичный путь на первенстве планеты-2019 проделали французы, в итоге сегодняшний матч Великобритания — Франция приобрел особую важность, проигравший терял все.
Первый период матча закончился без голов, а во втором французы в течение четырех минут отправили в ворота Бена Боунса сразу три шайбы. Казалось, приговор британцам вынесен.
Но это на футбольных ЧМ представители Соединенного Королевства привыкли к роли неудачников, хоккеисты с ней мириться не захотели. Команда Питера Расселла врубила характер, отыграла два гола еще до второго перерыва, а после него Роберт Фармер вылез из угла на пятак перед воротами французов и завершил этот невероятный камбэк.
Британские фанаты безумствовали на трибунах на протяжении всего матча, после первого гола своей команды добавили в громкости, а после третьего окончательно сошли с ума. Такое на хоккее увидишь нечасто.
Потом был овертайм в формате «3 на 3», в котором преимущество должно было оказаться на стороне более быстрых французов. Они и создали пару двухсотпроцентных моментов, но Боунс творил
Закон «не забиваешь ты — забивают тебе» работает во многих видах спорта, поэтому считающиеся футбольной нацией британцы с ним хорошо знакомы. Главные андердоги этого чемпионата мира умчались в контратаку, Джонатан Филлипс отвоевал шайбу, а Бен Дэвис осчастливил всех, кому жителей Соединенного Королевства, которым небезразличен хоккей.
Великобритания остается в элите, а Франция ее покидает. Еще за час до гола Дэвиса это казалось
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|20 Мая, 17:15
|Групповой этап: Группа A
|Steel Arena
|Франция
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3:4 ОТ
Овертайм
(0:0, 3:2, 0:1)
|Великобритания
|Филипп Бозон
|Питер Расселл
|Флориан Арди
|Бен Баунс
|1-й период
|13:29
|Дамьен Флери
|2-й период
|23:36
|Антони Реш (А. Манавиан, Т. Бозон)
|Бен О`Коннор
|26:51
|27:31
|Саша Трей (Ф. Шакиашвили, А. Тексье)
|27:37
|Антони Реш (В. Клеро)
|Роберт Дауд (Б. О`Коннор)
|34:59
|Майк Хэммонд (Б. О`Коннор, Дэв. Филлипс)
|38:04
|3-й период
|Роберт Фармер (Дэв. Филлипс, Б. О`Коннор)
|45:16
|47:51
|Флориан Шакиашвили
|Роберт Лэкович
|55:54
|Овертайм
|Бен Дэйвис (Дж. Филлипс)
|62:03
|4
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|2
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Микко Каукокари (Финляндия)
|Главный судья
|Петер Стано (Словакия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол