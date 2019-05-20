Тренер шведов: Играть против сборной России будет проще, чем против Латвии
БРАТИСЛАВА, 20 мая — РИА Новости, Семен Галькевич. Сборной Швеции по хоккею будет проще играть против команды России, чем против латвийцев на чемпионате мира, заявил главный тренер шведов Рикард Гренборг.
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Сборная Швеции в понедельник в Братиславе со счетом 5:4 обыграла команду Латвии в матче чемпионата мира. Шведы забили победный гол в пустые ворота на последней минуте третьего периода (латвийцам была нужна только победа в основное время). Во вторник шведы сыграют против россиян.
«Сложная игра, но мы были готовы, мы играли с латвийцами в четвертьфинале год назад, и знаем их стиль. Они хороший матч выдали сегодня, были хороши в большинстве. Мы провели не самый лучший матч? Игра всегда хорошая, когда ты победил. Завтра будет другая игра абсолютно, нам будет проще играть против россиян, чем против латвийцев. Объясню: у сборной России почти все играют в НХЛ, как и у нас, это более привычный для нас стиль игры», — сказал Гренборг журналистам.
«При этом не хочу умалять заслуги латвийцев, они здорово играли. Тренер Боб Хартли провел с командой отличную работу, игроки приняли его систему. Но и до его прихода сборная Латвии была непростым соперником, вспомните, сколько проблем они доставили канадцам на Олимпиаде в Сочи. Сегодня мы показали характер, понимали, что нам необходимо минимум одно очко для выхода в
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|Рикард Гренборг
|Боб Хартли
|Хенрик Лундквист
|Кристерс Гудлевскис 58:07 (Э. Мерзликинс 58:07-58:32, К. Гудлевскис 59:26)
|1-й период
|Оскарс Батня
|08:42
|10:15
|Элиас Петтерссон (Г. Ландескуг, Э. Линдхольм)
|Оскар Цибульскис
|13:22
|2-й период
|27:47
|Оливер Экман-Ларссон
|Робертс Букартс (Рих. Букартс, Р. Фрейбергс)
|29:35
|33:38
|Адриан Кемпе (В. Нюландер, Й. Клингберг)
|39:24
|Адам Ларссон
|3-й период
|Робертс Букартс
|41:11
|Янис Якс (Л. Дарзиньш, Рих. Букартс)
|43:42
|49:00
|Антон Ландер (А. Кемпе)
|50:09
|Патрик Хернквист (М. Экхольм, В. Нюландер)
|Лаурис Дарзиньш
|52:10
|56:36
|Робертс Букартс (М. Индрашис, К. Сотниекс)
|56:36
|59:26
|п.в.
|Деннис Расмуссен
|6
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Евгений Ромасько (Тверь, Россия)
|Главный судья
|Алекси Рантала (Финляндия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол