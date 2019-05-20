Тренер шведов: Играть против сборной России будет проще, чем против Латвии

Сборная Швеции в понедельник в Братиславе со счетом 5:4 обыграла команду Латвии в матче чемпионата мира. Шведы забили победный гол в пустые ворота на последней минуте третьего периода (латвийцам была нужна только победа в основное время). Во вторник шведы сыграют против россиян.

«Сложная игра, но мы были готовы, мы играли с латвийцами в четвертьфинале год назад, и знаем их стиль. Они хороший матч выдали сегодня, были хороши в большинстве. Мы провели не самый лучший матч? Игра всегда хорошая, когда ты победил. Завтра будет другая игра абсолютно, нам будет проще играть против россиян, чем против латвийцев. Объясню: у сборной России почти все играют в НХЛ, как и у нас, это более привычный для нас стиль игры», — сказал Гренборг журналистам.