«Мы не катали «договорняк» — это сто процентов. Казахстан играл на чистую победу, очень хотел взять три очка. Ну вот момент: за десять секунд до конца хозяева закинули шайбу в нашу зону и в углу площадки оказались наш игрок и их. Белорус прижал казаха, а тот рвётся — не остановить. Наш: «Ну чего ты бьёшься, счёт всех устраивает!». Тот ни в какую, словно победа ему нужна больше, чем жизнь. Если люди договариваются, то так не играют.

Ведь как получилось — трибуны сразу погнали хозяев вперёд, а мы чуть потеряли концентрацию. Потом сравняли счёт и после трёхпериодов дали волю эмоциям. Надо было видеть нашу скамейку: впереди овертайм, казахи стоят, готовятся, собираются, а мы ликуем, обнимаемся, поздравляем друг друга. Потому что это очко делает нас недосягаемыми.