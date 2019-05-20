Сборная Канады разгромила команду Дании в матче чемпионата мира по хоккею

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Заброшенными шайбами отметились Пьер-Люк Дюбуа (1-я минута), Джаред Макканн (7), Джонатан Маршессо (9) и Сэм Райнхарт (34, 45). Место в воротах сборной Канады занял Картер Харт, ранее принявший участие в двух матчах команды на турнире из пяти. Голкипер канадцев Мэтт Мюррей не попал в заявку на матч, место запасного вратаря занял Маккензи Блэквуд, который появился на льду в середине третьего периода, этот матч стал для него первым на турнире.

В матче с командой Дании не принял участие нападающий Тайсон Джост, присоединившийся к сборной Канады по ходу турнира. На чемпионате мира — 2019 он отметился двумя результативными передачами.

В турнирной таблице группы A сборная Канады, ранее обеспечившая себе участие в плей-офф чемпионата мира, занимает второе место, набрав 15 очков, датчане с пятью очками заняли шестое место.

В следующем матче сборная Канады 21 мая сыграет с командой США, датчане в тот же день встретятся со словаками.