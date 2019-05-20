Сборная Канады разгромила команду Дании в матче чемпионата мира по хоккею
КОШИЦЕ /Словакия/, 20 мая. /ТАСС/. Сборная Канады одержала победу над командой Дании со счетом 5:0 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии. На встрече, которая состоялась в Кошице, присутствовало 4665 зрителей.
Заброшенными шайбами отметились
В матче с командой Дании не принял участие нападающий Тайсон Джост, присоединившийся к сборной Канады по ходу турнира. На чемпионате мира — 2019 он отметился двумя результативными передачами.
В турнирной таблице группы A сборная Канады, ранее обеспечившая себе участие в
В следующем матче сборная Канады 21 мая сыграет с командой США, датчане в тот же день встретятся со словаками.
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|Ален Виньо
|Хайнц Элерс
|Картер Харт 50:56 (М. Блэквуд 50:56)
|Патрик Гэлбрайт
|1-й период
|01:00
|Пьер-Люк Дюбуа (Д. Маршессо, Марк Стоун)
|06:06
|Джаред Маккэн (К. Террис)
|08:23
|Джонатан Маршессо (Д. Сиверсон, Марк Стоун)
|2-й период
|20:29
|Кайл Террис
|25:51
|Трой Стэчер
|27:23
|Матье Жозеф
|Маркус Лауридсен
|32:48
|33:53
|Сэм Райнхарт (Ш. Кутюрье, Т. Шабо)
|35:40
|Энтони Чирелли
|Никлас Йенсен
|38:53
|Фредерик Сторм
|38:53
|3-й период
|44:34
|Сэм Райнхарт (Ф. Майерс, Э. Чирелли)
|8
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Линус Олунд (Швеция)
|Главный судья
|Гордон Шукис (Германия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол