Сборная Канады разгромила команду Дании в матче чемпионата мира по хоккею

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Швеция - Россия
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17.05 завершен Франция 3
Словакия 6
тв
Группа B
17.05 завершен Австрия 3
Норвегия 5
тв
Группа A
17.05 завершен Финляндия 5
Великобритания 0
тв
Группа B
17.05 завершен Чехия 8
Италия 0
Группа A
18.05 завершен Дания 1
США 7
тв
Группа B
18.05 завершен Латвия 1
Россия 3
тв
Группа A
18.05 завершен Канада 8
Германия 1
тв
Группа B
18.05 завершен Италия 1
Норвегия 7
тв
Группа A
18.05 завершен Великобритания 1
Словакия 7
тв
Группа B
18.05 завершен Швеция 4
Швейцария 3
тв
Группа A
19.05 завершен Германия 1
США 3
тв
Группа B
19.05 завершен Австрия 0
Чехия 8
тв
Группа A
19.05 завершен Франция 0
Финляндия 3
тв
Группа B
19.05 завершен Швейцария 0
Россия 3
тв
Группа A
20.05 завершен
ОТ 		Франция 3
Великобритания 4
тв
Группа B
20.05 завершен Швеция 5
Латвия 4
тв
Группа A
20.05 завершен Канада 5
Дания 0
тв
Группа B
20.05 завершен
Б 		Австрия 3
Италия 4
тв
Группа A
13:15 не начался Финляндия
Германия
тв
Группа B
13:15 не начался Чехия
Швейцария
тв
Группа A
17:15 не начался Словакия
Дания
тв
Группа B
17:15 не начался Норвегия
Латвия
тв
Группа A
21:15 не начался Канада
США
тв
Группа B
21:15 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37348200/
20 мая 2019, 23:52 | ТАСС

Сборная Канады разгромила команду Дании в матче чемпионата мира по хоккею

КОШИЦЕ /Словакия/, 20 мая. /ТАСС/. Сборная Канады одержала победу над командой Дании со счетом 5:0 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии. На встрече, которая состоялась в Кошице, присутствовало 4665 зрителей.

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Заброшенными шайбами отметились Пьер-Люк Дюбуа (1-я минута), Джаред Макканн (7), Джонатан Маршессо (9) и Сэм Райнхарт (34, 45). Место в воротах сборной Канады занял Картер Харт, ранее принявший участие в двух матчах команды на турнире из пяти. Голкипер канадцев Мэтт Мюррей не попал в заявку на матч, место запасного вратаря занял Маккензи Блэквуд, который появился на льду в середине третьего периода, этот матч стал для него первым на турнире.

В матче с командой Дании не принял участие нападающий Тайсон Джост, присоединившийся к сборной Канады по ходу турнира. На чемпионате мира — 2019 он отметился двумя результативными передачами.

В турнирной таблице группы A сборная Канады, ранее обеспечившая себе участие в плей-офф чемпионата мира, занимает второе место, набрав 15 очков, датчане с пятью очками заняли шестое место.

В следующем матче сборная Канады 21 мая сыграет с командой США, датчане в тот же день встретятся со словаками.
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20 Мая, 21:15 Групповой этап: Группа A Steel Arena
Канада 5:0
(3:0, 1:0, 1:0)
Дания
Главные тренеры
Ален Виньо Хайнц Элерс
Вратари
Картер Харт 50:56 (М. Блэквуд 50:56) Патрик Гэлбрайт
1-й период
01:00 Пьер-Люк Дюбуа (Д. Маршессо, Марк Стоун)
06:06 Джаред Маккэн (К. Террис)
08:23 Джонатан Маршессо (Д. Сиверсон, Марк Стоун)
2-й период
20:29 Кайл Террис
25:51 Трой Стэчер
27:23 Матье Жозеф
Маркус Лауридсен 32:48
33:53 Сэм Райнхарт (Ш. Кутюрье, Т. Шабо)
35:40 Энтони Чирелли
Никлас Йенсен 38:53
Фредерик Сторм 38:53
3-й период
44:34 Сэм Райнхарт (Ф. Майерс, Э. Чирелли)
Статистика
8 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 4
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Линус Олунд (Швеция)
Главный судья Гордон Шукис (Германия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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