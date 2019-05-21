Итальянские хоккеисты обыграли австрийцев и сохранили место в высшем дивизионе ЧМ

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В составе сборной Италии шайбы забросили Энтони Бардаро (10-я минута), Симон Костнер (35) и Марко Роза (39), победный буллит реализовал Шон Макмонагл. У австрийцев отличились Мануэль Ганаль (12) и Михаэль Раффль (17, 42). Впервые в группе В на текущем чемпионате был сыгран овертайм и пробивались буллиты.

Сборная Италии впервые на турнире забросила более одной шайбы за игру, в предыдущих шести матчах итальянцы лишь однажды смогли поразить ворота соперников. Одним из линейных арбитров был россиянин Глеб Лазарев, обслуживающий матчи Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

У сборной Австрии в матче с итальянцами сыграли вратарь Бернард Штаркбаум, а также нападающие Константин Комарек и единственный представитель Национальной хоккейной лиги Раффль, эти игроки не принимали участие в матче с командой Чехии (0:8) и имели день отдыха.

Сборные Италии и Австрии провели последний матч на турнире. Итальянцы заняли седьмое место в группе B, набрав три очка. Австрийцы стали восьмыми, не сумев набрать ни одного очка, и вылетели из высшего дивизиона чемпионата мира.

В предыдущий раз итальянцы одерживали победу в элитном дивизионе 11 мая 2014 года над командой Франции (2:1). Наивысшим достижением сборной Италии на чемпионатах мира является четвертое место на мировом первенстве 1953 года. В следующем году в высшем дивизионе сыграют сборные Казахстана и Белоруссии, которые заняли первые два места в первом дивизионе группы А чемпионата мира 2019 года.