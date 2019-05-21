Итальянские хоккеисты обыграли австрийцев и сохранили место в высшем дивизионе ЧМ
БРАТИСЛАВА, 20 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Италии обыграли команду Австрии в серии буллитов со счетом 4:3 в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии. Встречу, которая прошла на арене имени Ондрея Непелы в Братиславе, посетили 9085 зрителей.
В составе сборной Италии шайбы забросили Энтони Бардаро (10-я минута), Симон Костнер (35) и Марко Роза (39), победный буллит реализовал Шон Макмонагл. У австрийцев отличились Мануэль Ганаль (12) и Михаэль Раффль (17, 42). Впервые в группе В на текущем чемпионате был сыгран овертайм и пробивались буллиты.
Сборная Италии впервые на турнире забросила более одной шайбы за игру, в предыдущих шести матчах итальянцы лишь однажды смогли поразить ворота соперников. Одним из линейных арбитров был россиянин Глеб Лазарев, обслуживающий матчи Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
У сборной Австрии в матче с итальянцами сыграли вратарь Бернард Штаркбаум, а также нападающие Константин Комарек и единственный представитель Национальной хоккейной лиги Раффль, эти игроки не принимали участие в матче с командой Чехии (0:8) и имели день отдыха.
Сборные Италии и Австрии провели последний матч на турнире. Итальянцы заняли седьмое место в группе B, набрав три очка. Австрийцы стали восьмыми, не сумев набрать ни одного очка, и вылетели из высшего дивизиона чемпионата мира.
В предыдущий раз итальянцы одерживали победу в элитном дивизионе 11 мая 2014 года над командой Франции (2:1). Наивысшим достижением сборной Италии на чемпионатах мира является четвертое место на мировом первенстве 1953 года. В следующем году в высшем дивизионе сыграют сборные Казахстана и Белоруссии, которые заняли первые два места в первом дивизионе группы А чемпионата мира 2019 года.
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|20 Мая, 21:15
|Групповой этап: Группа B
|"Словнафт-Арена"
|Роджер Бадер
|Клэйтон Беддоуз
|Давид Киккерт
|Андреас Бернард
|1-й период
|Энтони Бардаро (А. Тривеллато)
|09:59
|11:25
|Мануэль Ганаль (К. Унтервегер)
|16:08
|Михаэль Раффль (Ф. Хофер, К. Унтервегер)
|Лука Дзанатта
|18:58
|2-й период
|Марко Роса
|22:06
|23:30
|Петер Шнайдер
|Симон Костнер (А. Мичели)
|34:35
|Марко Роса
|38:57
|3-й период
|41:45
|Михаэль Раффль (Ф. Хофер)
|Рафаэль Андергассен
|47:33
|56:00
|Александр Паллестранг
|Ш. МакМонагл
|4
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Ян Гржибик (Чехия)
|Главный судья
|Джереми Тафтс (США)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол