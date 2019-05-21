В идеальном мире Россия уже чемпион. Что будет в реальном?

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Швеция - Россия
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17.05 завершен Франция 3
Словакия 6
тв
Группа B
17.05 завершен Австрия 3
Норвегия 5
тв
Группа A
17.05 завершен Финляндия 5
Великобритания 0
тв
Группа B
17.05 завершен Чехия 8
Италия 0
Группа A
18.05 завершен Дания 1
США 7
тв
Группа B
18.05 завершен Латвия 1
Россия 3
тв
Группа A
18.05 завершен Канада 8
Германия 1
тв
Группа B
18.05 завершен Италия 1
Норвегия 7
тв
Группа A
18.05 завершен Великобритания 1
Словакия 7
тв
Группа B
18.05 завершен Швеция 4
Швейцария 3
тв
Группа A
19.05 завершен Германия 1
США 3
тв
Группа B
19.05 завершен Австрия 0
Чехия 8
тв
Группа A
19.05 завершен Франция 0
Финляндия 3
тв
Группа B
19.05 завершен Швейцария 0
Россия 3
тв
Группа A
20.05 завершен
ОТ 		Франция 3
Великобритания 4
тв
Группа B
20.05 завершен Швеция 5
Латвия 4
тв
Группа A
20.05 завершен Канада 5
Дания 0
тв
Группа B
20.05 завершен
Б 		Австрия 3
Италия 4
тв
Группа A
13:15 не начался Финляндия
Германия
тв
Группа B
13:15 не начался Чехия
Швейцария
тв
Группа A
17:15 не начался Словакия
Дания
тв
Группа B
17:15 не начался Норвегия
Латвия
тв
Группа A
21:15 не начался Канада
США
тв
Группа B
21:15 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37348297/
21 мая 2019, 0:38 | Спорт-Экспресс

В идеальном мире Россия уже чемпион. Что будет в реальном?

Во вторник наша сборная проведет последний матч на групповом турнире против Швеции. От исхода игры зависит, кто станет нашим соперником по четвертьфиналу.

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Настоящую сборную России на этом чемпионате мира мы почти не видели. Отрезков, когда она стирала соперников с поверхности льда, было до обидного мало. До потолка возможностей еще карабкаться и карабкаться.

Величайшие игроки современности Овечкин и Малкин на двоих забросили всего одну шайбу против Австрий, Италий и Норвегий. Как при этом можно рассуждать о максимуме российской команды? Он даже и близко не показался. Момент, когда и у суперзвезд «Вашингтона» и «Питтсбурга» шайба полетит куда надо, еще впереди — вот тогда чужими вратарям не позавидуешь.

Впечатление от стартового натиска в матче с Швейцарией, тем не менее, получилось колоссальным. Не отпускает до сих пор. Забей россияне в первые десять минут больше одного гола, то в памяти всплыли бы легендарные канадские «гориллы» образца четвертьфинала олимпийского Ванкувера-2010.

Человеческая память избирательна. Но навскидку такой игры от нашей команды, как в дебюте игры со Швейцарией, не было очень давно. Это были не только прямолинейная агрессия и бешеные скорости. Нынешняя сборная России в творческой составляющей, кажется, превосходит даже шикарные команды эпохи Быкова-Захаркина. Она стала еще чуть тоньше, еще немного хитрее и при этом надежнее в обороне.

До того, как не выигран серьезный титул, все сравнения условны. Цифрами подтвердить внутренние ощущения не просто. Зато за игрой в исполнении нашей сборной следишь точно с таким же интересом, как и десять лет назад. Жаль только, что соперника, имеющего серьезные претензии на медали и способного оказать достойное сопротивление, пришлось ждать почти весь групповой этап.

Швейцарцы привезли в Братиславу почти две трети прошлогоднего состава, упустившего в Копенгагене золото в шведские руки только в серии послематчевых бросков. Альпийская команда при всем своем старании сейчас проиграла без шансов. Для нас этот матч интересен тем, что оппонент вынудил сборную России, действующую на турнире в экономном режиме, что логично для группы, хоть на время включиться на полные обороты. Для шведов потребуется не 10−15 минут, близких к идеалу, а как минимум полчаса, поэтому лично я находился в давно забытом предвкушении весь понедельник.

«Тре Крунур» выиграли два последних чемпионатов мира, а всего в их составе 17 человек, когда-либо бравших золотые медали турнира. Потенциально сильнее команды на турнире нет. Россия и Швеция стоят в одном ряду, поэтому предстоящий матч станет не только проверкой золотых амбиций.

Конечно, важно получить в четвертьфинале удобного соперника типа, чтобы не тратить силы и эмоции в чрезмерном количестве раньше времени. Но игра со скандинавами — это не вопрос турнирного положения и даже способности побеждать серьезного соперника. Мы и так знаем, что сборная России с таким составом обязана ставить исключительно задачу вернуть себе титул. Дело в психологии, которая пока не давала сбоев.

Поражение может если не убить мечту, то серьезно подорвать веру в нее. В идеальном мире наша команда уже чемпион. Пока реальность идет по тому же самому графику. Право на ошибку тоже есть. Однако, как показывает история, до нее лучше дело не доводить.

Россияне в новейшую эпоху на успешных для себя турнирах чаще доминировали от начала и до конца, как это происходило на победных чемпионатах мира в Квебеке-2008, Берне-2009, Стокгольме/Хельсинки-2012, Минске-2014. Пройти всю дистанцию без единого поражения — это классный во всех отношениях показатель. Обычно запоминаются финальная сирена золотого матча и последующий триумф. Хотя нервных, мучительных и даже унылых игр хватало на каждом чемпионате. Сейчас таких пока не было ни одной. Редкое и совершенно непривычное ощущение. Пусть оно сохраняется до позднего вечера 26 мая, когда закончится финал.
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