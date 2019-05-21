В идеальном мире Россия уже чемпион. Что будет в реальном?
Во вторник наша сборная проведет последний матч на групповом турнире против Швеции. От исхода игры зависит, кто станет нашим соперником по четвертьфиналу.
Настоящую сборную России на этом чемпионате мира мы почти не видели. Отрезков, когда она стирала соперников с поверхности льда, было до обидного мало. До потолка возможностей еще карабкаться и карабкаться.
Величайшие игроки современности Овечкин и Малкин на двоих забросили всего одну шайбу против Австрий, Италий и Норвегий. Как при этом можно рассуждать о максимуме российской команды? Он даже и близко не показался. Момент, когда и у суперзвезд «Вашингтона» и «Питтсбурга» шайба полетит куда надо, еще впереди — вот тогда чужими вратарям не позавидуешь.
Впечатление от стартового натиска в матче с Швейцарией, тем не менее, получилось колоссальным. Не отпускает до сих пор. Забей россияне в первые десять минут больше одного гола, то в памяти всплыли бы легендарные канадские «гориллы» образца четвертьфинала олимпийского Ванкувера-2010.
Человеческая память избирательна. Но навскидку такой игры от нашей команды, как в дебюте игры со Швейцарией, не было очень давно. Это были не только прямолинейная агрессия и бешеные скорости. Нынешняя сборная России в творческой составляющей, кажется, превосходит даже шикарные команды эпохи
До того, как не выигран серьезный титул, все сравнения условны. Цифрами подтвердить внутренние ощущения не просто. Зато за игрой в исполнении нашей сборной следишь точно с таким же интересом, как и десять лет назад. Жаль только, что соперника, имеющего серьезные претензии на медали и способного оказать достойное сопротивление, пришлось ждать почти весь групповой этап.
Швейцарцы привезли в Братиславу почти две трети прошлогоднего состава, упустившего в Копенгагене золото в шведские руки только в серии послематчевых бросков. Альпийская команда при всем своем старании сейчас проиграла без шансов. Для нас этот матч интересен тем, что оппонент вынудил сборную России, действующую на турнире в экономном режиме, что логично для группы, хоть на время включиться на полные обороты. Для шведов потребуется не 10−15 минут, близких к идеалу, а как минимум полчаса, поэтому лично я находился в давно забытом предвкушении весь понедельник.
«Тре Крунур» выиграли два последних чемпионатов мира, а всего в их составе 17 человек,
Конечно, важно получить в четвертьфинале удобного соперника типа, чтобы не тратить силы и эмоции в чрезмерном количестве раньше времени. Но игра со скандинавами — это не вопрос турнирного положения и даже способности побеждать серьезного соперника. Мы и так знаем, что сборная России с таким составом обязана ставить исключительно задачу вернуть себе титул. Дело в психологии, которая пока не давала сбоев.
Поражение может если не убить мечту, то серьезно подорвать веру в нее. В идеальном мире наша команда уже чемпион. Пока реальность идет по тому же самому графику. Право на ошибку тоже есть. Однако, как показывает история, до нее лучше дело не доводить.
Россияне в новейшую эпоху на успешных для себя турнирах чаще доминировали от начала и до конца, как это происходило на победных чемпионатах мира в Квебеке-2008, Берне-2009, Стокгольме/Хельсинки-2012, Минске-2014. Пройти всю дистанцию без единого поражения — это классный во всех отношениях показатель. Обычно запоминаются финальная сирена золотого матча и последующий триумф. Хотя нервных, мучительных и даже унылых игр хватало на каждом чемпионате. Сейчас таких пока не было ни одной. Редкое и совершенно непривычное ощущение. Пусть оно сохраняется до позднего вечера 26 мая, когда закончится финал.
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