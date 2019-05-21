В идеальном мире Россия уже чемпион. Что будет в реальном?

Настоящую сборную России на этом чемпионате мира мы почти не видели. Отрезков, когда она стирала соперников с поверхности льда, было до обидного мало. До потолка возможностей еще карабкаться и карабкаться.

Величайшие игроки современности Овечкин и Малкин на двоих забросили всего одну шайбу против Австрий, Италий и Норвегий. Как при этом можно рассуждать о максимуме российской команды? Он даже и близко не показался. Момент, когда и у суперзвезд «Вашингтона» и «Питтсбурга» шайба полетит куда надо, еще впереди — вот тогда чужими вратарям не позавидуешь.

Впечатление от стартового натиска в матче с Швейцарией, тем не менее, получилось колоссальным. Не отпускает до сих пор. Забей россияне в первые десять минут больше одного гола, то в памяти всплыли бы легендарные канадские «гориллы» образца четвертьфинала олимпийского Ванкувера-2010.

Хоккей Чемпионат мира 2019 Группа B, 21.05.2019, 21:15 -:- Швеция Россия

Человеческая память избирательна. Но навскидку такой игры от нашей команды, как в дебюте игры со Швейцарией, не было очень давно. Это были не только прямолинейная агрессия и бешеные скорости. Нынешняя сборная России в творческой составляющей, кажется, превосходит даже шикарные команды эпохи Быкова-Захаркина. Она стала еще чуть тоньше, еще немного хитрее и при этом надежнее в обороне.

До того, как не выигран серьезный титул, все сравнения условны. Цифрами подтвердить внутренние ощущения не просто. Зато за игрой в исполнении нашей сборной следишь точно с таким же интересом, как и десять лет назад. Жаль только, что соперника, имеющего серьезные претензии на медали и способного оказать достойное сопротивление, пришлось ждать почти весь групповой этап.

Швейцарцы привезли в Братиславу почти две трети прошлогоднего состава, упустившего в Копенгагене золото в шведские руки только в серии послематчевых бросков. Альпийская команда при всем своем старании сейчас проиграла без шансов. Для нас этот матч интересен тем, что оппонент вынудил сборную России, действующую на турнире в экономном режиме, что логично для группы, хоть на время включиться на полные обороты. Для шведов потребуется не 10−15 минут, близких к идеалу, а как минимум полчаса, поэтому лично я находился в давно забытом предвкушении весь понедельник.

«Тре Крунур» выиграли два последних чемпионатов мира, а всего в их составе 17 человек, когда-либо бравших золотые медали турнира. Потенциально сильнее команды на турнире нет. Россия и Швеция стоят в одном ряду, поэтому предстоящий матч станет не только проверкой золотых амбиций.

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Конечно, важно получить в четвертьфинале удобного соперника типа, чтобы не тратить силы и эмоции в чрезмерном количестве раньше времени. Но игра со скандинавами — это не вопрос турнирного положения и даже способности побеждать серьезного соперника. Мы и так знаем, что сборная России с таким составом обязана ставить исключительно задачу вернуть себе титул. Дело в психологии, которая пока не давала сбоев.

Поражение может если не убить мечту, то серьезно подорвать веру в нее. В идеальном мире наша команда уже чемпион. Пока реальность идет по тому же самому графику. Право на ошибку тоже есть. Однако, как показывает история, до нее лучше дело не доводить.

Россияне в новейшую эпоху на успешных для себя турнирах чаще доминировали от начала и до конца, как это происходило на победных чемпионатах мира в Квебеке-2008, Берне-2009, Стокгольме/Хельсинки-2012, Минске-2014. Пройти всю дистанцию без единого поражения — это классный во всех отношениях показатель. Обычно запоминаются финальная сирена золотого матча и последующий триумф. Хотя нервных, мучительных и даже унылых игр хватало на каждом чемпионате. Сейчас таких пока не было ни одной. Редкое и совершенно непривычное ощущение. Пусть оно сохраняется до позднего вечера 26 мая, когда закончится финал.

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