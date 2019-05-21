Хоккеист сборной Италии Бернард: Можем выпить больше пива, чем русские
БРАТИСЛАВА, 21 мая — РИА Новости, Сергей Яременко. Вратарь сборной Италии Андреас Бернард заявил, что он и его партнеры после победы над австрийцами могут выпить больше пива, чем российские хоккеисты после успеха в игре чемпионата мира со сборной Чехии.
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Видимо, что-то случилось...
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Сборная Италии в понедельник в серии буллитов обыграли австрийцев со счетом 4:3 в матче чемпионата мира в Словакии и обеспечила себе место в элитном дивизионе на следующий сезон.
«После матча сказал ребятам, что мы будто выиграли золотые медали. Это невероятные ощущения. Чемпионат мира мог стать самым жестким событием в моей жизни — мы проигрывали 0:8, 0:9, 0:10, но партнеры и тренеры помогли мне сохранить веру в себя. И сегодня мы сделали большое дело. Говорят, что русские выпили 160 бокалов пива после победы над чехами? Мы можем выпить и больше — это была наша последняя игра на турнире», — заявил Бернард журналистам.
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|20 Мая, 21:15
|Групповой этап: Группа B
|"Словнафт-Арена"
|Роджер Бадер
|Клэйтон Беддоуз
|Давид Киккерт
|Андреас Бернард
|1-й период
|Энтони Бардаро (А. Тривеллато)
|09:59
|11:25
|Мануэль Ганаль (К. Унтервегер)
|16:08
|Михаэль Раффль (Ф. Хофер, К. Унтервегер)
|Лука Дзанатта
|18:58
|2-й период
|Марко Роса
|22:06
|23:30
|Петер Шнайдер
|Симон Костнер (А. Мичели)
|34:35
|Марко Роса (Й. Рамозер)
|38:57
|3-й период
|41:45
|Михаэль Раффль (Ф. Хофер)
|Рафаэль Андергассен
|47:33
|56:00
|Александр Паллестранг
|Ш. МакМонагл
|4
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Ян Гржибик (Чехия)
|Главный судья
|Джереми Тафтс (США)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол