Хоккеист сборной Италии Бернард: Можем выпить больше пива, чем русские

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Сборная Италии в понедельник в серии буллитов обыграли австрийцев со счетом 4:3 в матче чемпионата мира в Словакии и обеспечила себе место в элитном дивизионе на следующий сезон.

«После матча сказал ребятам, что мы будто выиграли золотые медали. Это невероятные ощущения. Чемпионат мира мог стать самым жестким событием в моей жизни — мы проигрывали 0:8, 0:9, 0:10, но партнеры и тренеры помогли мне сохранить веру в себя. И сегодня мы сделали большое дело. Говорят, что русские выпили 160 бокалов пива после победы над чехами? Мы можем выпить и больше — это была наша последняя игра на турнире», — заявил Бернард журналистам.