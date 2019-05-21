Хоккеист сборной Италии: Героями нации не будем, но в паре газет напишут

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Швеция - Россия
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17.05 завершен Франция 3
Словакия 6
тв
Группа B
17.05 завершен Австрия 3
Норвегия 5
тв
Группа A
17.05 завершен Финляндия 5
Великобритания 0
тв
Группа B
17.05 завершен Чехия 8
Италия 0
Группа A
18.05 завершен Дания 1
США 7
тв
Группа B
18.05 завершен Латвия 1
Россия 3
тв
Группа A
18.05 завершен Канада 8
Германия 1
тв
Группа B
18.05 завершен Италия 1
Норвегия 7
тв
Группа A
18.05 завершен Великобритания 1
Словакия 7
тв
Группа B
18.05 завершен Швеция 4
Швейцария 3
тв
Группа A
19.05 завершен Германия 1
США 3
тв
Группа B
19.05 завершен Австрия 0
Чехия 8
тв
Группа A
19.05 завершен Франция 0
Финляндия 3
тв
Группа B
19.05 завершен Швейцария 0
Россия 3
тв
Группа A
20.05 завершен
ОТ 		Франция 3
Великобритания 4
тв
Группа B
20.05 завершен Швеция 5
Латвия 4
тв
Группа A
20.05 завершен Канада 5
Дания 0
тв
Группа B
20.05 завершен
Б 		Австрия 3
Италия 4
тв
Группа A
13:15 не начался Финляндия
Германия
тв
Группа B
13:15 не начался Чехия
Швейцария
тв
Группа A
17:15 не начался Словакия
Дания
тв
Группа B
17:15 не начался Норвегия
Латвия
тв
Группа A
21:15 не начался Канада
США
тв
Группа B
21:15 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37348560/
21 мая 2019, 7:58 | Спорт РИА Новости

Хоккеист сборной Италии: Героями нации не будем, но в паре газет напишут

БРАТИСЛАВА, 21 мая — РИА Новости, Сергей Яременко. Вратарь сборной Италии по хоккею Андреас Бернард после победы над австрийцами в матче чемпионата мира пошутил, что он и его партнеры не станут национальными героями после сохранения прописки в элитном дивизионе.

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Сборная Италии в понедельник в серии буллитов обыграла австрийцев со счетом 4:3 в матче чемпионата мира в Словакии и обеспечили себе место в элитном дивизионе на следующий сезон.

«Национальными героями мы точно не будем. В Италии хоккей слишком мал для этого. Но в моем родном регионе Южный Тироль в паре газет про нас точно напишут», — сказал Бернард журналистам.
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20 Мая, 21:15 Групповой этап: Группа B "Словнафт-Арена"
Австрия 3:4 Б
Серия буллитов
(2:1, 0:2, 1:0, 0:0, 0:1)
Италия
Главные тренеры
Роджер Бадер Клэйтон Беддоуз
Вратари
Давид Киккерт Андреас Бернард
1-й период
Энтони Бардаро (А. Тривеллато) 09:59
11:25 Мануэль Ганаль (К. Унтервегер)
16:08 Михаэль Раффль (Ф. Хофер, К. Унтервегер)
Лука Дзанатта 18:58
2-й период
Марко Роса 22:06
23:30 Петер Шнайдер
Симон Костнер (А. Мичели) 34:35
Марко Роса (Й. Рамозер) 38:57
3-й период
41:45 Михаэль Раффль (Ф. Хофер)
Рафаэль Андергассен 47:33
56:00 Александр Паллестранг
Серия буллитов - победный бросок
Ш. МакМонагл
Статистика
4 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 2
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Ян Гржибик (Чехия)
Главный судья Джереми Тафтс (США)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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