Хоккеист сборной Италии: Героями нации не будем, но в паре газет напишут

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Сборная Италии в понедельник в серии буллитов обыграла австрийцев со счетом 4:3 в матче чемпионата мира в Словакии и обеспечили себе место в элитном дивизионе на следующий сезон.

«Национальными героями мы точно не будем. В Италии хоккей слишком мал для этого. Но в моем родном регионе Южный Тироль в паре газет про нас точно напишут», — сказал Бернард журналистам.