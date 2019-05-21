Итальянцы и британцы остались в высшем дивизионе ЧМ по хоккею, шведы вышли в четвертьфинал
БРАТИСЛАВА, 21 мая. /ТАСС/. Сборные Италии и Великобритании сохранили места в элитном дивизионе чемпионата мира на следующий сезон, а команда Швеции стала последним четвертьфиналистом турнира по итогам матчей, состоявшихся в понедельник. Мировое первенство проходит в Словакии.
Сборная Великобритании одержала первую победу на чемпионате мира с 1962 года. Тогда команда обыграла финнов со счетом 7:5, но заняла последнее место и покинула элитный дивизион. На мировом первенстве 1962 года по политическим причинам не выступали сборные СССР, ГДР, Чехословакии и Румынии.
Перед началом игры у обеих команд не было ни одной победы на текущем чемпионате мира. Лучший коллектив по итогам личной встречи сохранял прописку в элитном дивизионе на следующий год. Сборная Франции проводила второй матч за два дня, однако тренеры решили не производить замену вратаря, как это часто происходит. На последнем рубеже действовал Флориан Арди, который полностью отыграл встречу с финнами (0:3).
Французы являлись фаворитами матча, в их составе выступает один представитель Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — 19-летний нападающий Александр Тексье. Команда Франции набрала одно очко на турнире, в стартовом матче по буллитам уступив датчанам (4:5). Британские хоккеисты все поражения потерпели в основное время. В первом периоде соперники присматривались к другу другу и старались принимать простые решения, а не рисковать.
Главная сенсация турнира
В первой половине второго игрового отрезка сборная Франции забросила три безответные шайбы. На четвертой минуте Антони Реш открыл счет в матче, а через еще четыре минуты Саша Трей и все тот же Реш отметились двумя голами в течение шести секунд. Рекорд чемпионатов мира по этому показателю принадлежит сборной СССР. За пять секунд шайбы в ворота соперника забрасывали Александр Рагулин и Вячеслав Старшинов в 1966 году во встрече с командой Польши (8:1), а также Александр Якушев и Валерий Харламов в игре с финнами (10:2) в 1972 году.
После третьего гола французов главный тренер сборной Великобритании Питер Расселл взял
В начале третьего периода Роберт Фармер сравнял счет, после чего команды по разу не воспользовались численным преимуществом, и игра перешла в овертайм. На первых минутах дополнительного времени французские хоккеисты имели два отличных шанса забросить победную шайбу, но великолепно действовал британский вратарь Бен Боунс. Первый же подход соперников к воротам Арди завершился голом. На третьей минуте овертайма Джонатан Филипс поборолся у борта и выдал передачу на Бена Дэвиса, который переиграл французского голкипера.
Лучшим игроком встречи в составе победителей был признан защитник Бен О’Коннор, который сделал три голевые передачи. Перед встречей с французами О’Коннор являлся одним из худших на чемпионате по показателю полезности («-13»). Однако он поправил статистику, завершив игру с «+3». Его отец, Майк О’Коннор, участвовал на чемпионате мира 1994 года.
Французы не сыграют в элитном дивизионе чемпионата мира впервые с 2007 года. По разным причинам не приняли участие в мировом первенстве многолетние лидеры сборной — нападающие НХЛ Антуан Руссель и
Итальянцы остались в элите
В борьбе за выживание в группе В между сборными Италии и Австрии ситуация была аналогичной — проигравшая в личном противостоянии команда покидала высший дивизион. Итальянцы и австрийцы уступили во всех шести матчах в основное время. Австрийская команда накануне проводила встречу со сборной Чехии (0:8). Итальянские же хоккеисты в воскресенье не играли.
Сборная Италии до начала матча с австрийцами забросила на турнире одну шайбу за шесть туров при 45 пропущенных. Однако главный тренер сборной Италии Клэйтон Беддоус после некоторых игр отмечал, что построил подготовку так, чтобы команда вышла на пик формы к решающей встрече с главным соперником в борьбе за выживание. Австрийские хоккеисты активней начали встречу, но счет в середине второго периода открыли итальянцы — Энтони Бардаро точным броском завершил контратаку. Через две минуты австрийцы забросили ответную шайбу, а ближе к концу периода представитель НХЛ Михаэль Раффль вывел свою команду вперед.
По ходу второго игрового отрезка австрийская команда имела преимущество, но воспользоваться своими шансами не смогла. Голкипер итальянской сборной Андреас Бернард выручал своих партнеров, а в концовке периода итальянцы дважды забросили. Отличились Симон Костнер, брат чемпионки мира и бронзового призера Олимпиады-2014 по фигурному катанию Каролины Костнер, а также Марко Роза.
В начале заключительного периода Раффль оформил дубль. В оставшееся время матча австрийцы имели больше возможностей забросить шайбу. Они перебросали соперника со счетом 41−23, но Бернард действовал безупречно.
Сборная Италии впервые с чемпионата мира 2007 года сумела сохранить место в сильнейшем дивизионе. Последнюю победу в элите итальянские хоккеисты одержали 11 мая 2014 года над командой Франции (2:1).
Австрийцы вылетели из сильнейшего дивизиона, проведя в нем два чемпионата мира подряд. Впервые с 2006 года обе команды, которые поднялись из первого дивизиона группы А в прошлом сезоне, сумели закрепиться ступенькой выше. На следующем мировом первенстве сборные Франции и Австрии заменят команды Белоруссии и Казахстана.
Шведы стали последними четвертьфиналистами
Встреча со шведами была последним шансом для сборной Латвии побороться за выход в четвертьфинал. Латвийских хоккеистов устраивала только победа в основное время. Шведам же в случае поражения для выхода в
Действующие чемпионы мира начали игру уверенно и в середине периода Элиас Петтерссон точным кистевым броском поразил ворота Кристерса Гудлевскиса, реализовав первое в матче численное преимущество. До конца стартового отрезка и в начале второго периода шведы имели большое количество опасных моментов, несколько раз попав в каркас ворот.
Ближе к середине встречи нарушил правила капитан сборной Швеции Оливер
В первые четыре минуты заключительного периода сборная Латвии обескуражила соперника. Сначала защитник Маттиас Экхольм, выбрасывая шайбу из зоны, попал в конек Луи Эрикссону, рикошетом от которого она залетела в ворота Хенрика Лундквиста, а вскоре первым голом на чемпионате мира отметился Янис Якс. Шведы большими силами пошли вперед, но пропускали опасные контратаки, которые едва не заканчивались голом. Однако в середине третьего периода Антон Ландер и Патрик Хёрнквист забросили по одной шайбе.
За три с половиной минуты до завершения основного времени матча
Сборная Швеции стала последним четвертьфиналистом турнира. Также в
Пятая подряд победа канадцев
Самым неинтересным с турнирной точки зрения матчем была игра между сборными Канады и Дании. После неожиданного поражения от финнов (1:3) в первой встрече чемпионата канадцы одержали пятую победу подряд, разгромив датскую команду со счетом 5:0. Датчане перед началом встречи уже обеспечили себе прописку в сильнейшем дивизионе на следующий год и не имели шансов на выход в
В матче не принял участие канадский нападающий Тайсон Джост, присоединившийся к сборной по ходу турнира. Место в воротах команды занял Картер Харт, ранее принявший участие в двух матчах на турнире из пяти. Голкипер Мэтт Мюррей не попал в заявку на игру, а запасным вратарем стал Маккензи Блэквуд, появившийся на льду в середине третьего периода. Этот матч был для него первым на турнире.
Канадцы предопределили исход встречи в самом ее начале. Родоначальники хоккея забросили три шайбы в течение стартовых девяти минут. Первым голом на чемпионате отметился нападающий
Во вторник четвертьфиналисты группы А сыграют между собой. Сборная Канады встретится с командой США, а финские хоккеисты сразятся с немцами.
Таблицы и статистика
Сборная России является единственной командой, не потерпевшей ни одного поражения на чемпионате мира. Россияне с 18 очками возглавляют группу В. Второе место занимают чехи (15 очков), на третьем расположились шведы (15), а на четвертом — швейцарцы (12). Команды Латвии и Норвегии набрали по 6 очков, в активе итальянцев 2 балла, а австрийцев — 1.
В группе А лидирует сборная Финляндии, в активе которой 16 очков. Канадцы набрали 15 баллов, а американцы — 14. На четвертом место располагается сборная Германии (12 очков). Далее идут словаки (9), датчане (5), британцы (2) и французы (2).
На первое место в списке бомбардиров снова вышел Вильям Нюландер. Шведский нападающий отдал две голевые передачи в матче с командой Латвии и набрал 15 (4+11) очков, обогнав россиянина Никиту Кучерова (14). 12 очков в активе чешских форвардов Михала Фролика (6+6) и Якуба Ворачека (2+10). Самым результативным защитником остается их партнер по команде Филип Гронек (3+6).
По два матча на ноль провели россияне Андрей Василевский и Александр Георгиев. Столько же у швейцарца Рето Берры. По количеству отраженных бросков лидирует британец Бен Боунс (261), второе место занимает итальянец Андреас Бернард (220), на третьем располагается француз Флориан Арди (168).
По показателю полезности первое место уверенно удерживает Нюландер («+15»). Вторую строчку делят его партнеры по сборной — форварды Александр Веннберг и Патрик Хёрнквист (по «+10»). Далее идут россияне Никита Кучеров и Никита Гусев, финн Каапо Какко и чех Миха Репик (по «+9»). Худшими являются итальянцы Марко Роза и Шон Макмонагл, а также защитник сборной Франции Флориан Шакиашвили (по «-12»).
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