Итальянцы и британцы остались в высшем дивизионе ЧМ по хоккею, шведы вышли в четвертьфинал

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Сборная Великобритании одержала первую победу на чемпионате мира с 1962 года. Тогда команда обыграла финнов со счетом 7:5, но заняла последнее место и покинула элитный дивизион. На мировом первенстве 1962 года по политическим причинам не выступали сборные СССР, ГДР, Чехословакии и Румынии.

Перед началом игры у обеих команд не было ни одной победы на текущем чемпионате мира. Лучший коллектив по итогам личной встречи сохранял прописку в элитном дивизионе на следующий год. Сборная Франции проводила второй матч за два дня, однако тренеры решили не производить замену вратаря, как это часто происходит. На последнем рубеже действовал Флориан Арди, который полностью отыграл встречу с финнами (0:3).

Французы являлись фаворитами матча, в их составе выступает один представитель Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — 19-летний нападающий Александр Тексье. Команда Франции набрала одно очко на турнире, в стартовом матче по буллитам уступив датчанам (4:5). Британские хоккеисты все поражения потерпели в основное время. В первом периоде соперники присматривались к другу другу и старались принимать простые решения, а не рисковать.

Хоккей Чемпионат мира 2019 Группа A, 20.05.2019, 17:15 3:4 ОТ Франция Великобритания

Главная сенсация турнира

В первой половине второго игрового отрезка сборная Франции забросила три безответные шайбы. На четвертой минуте Антони Реш открыл счет в матче, а через еще четыре минуты Саша Трей и все тот же Реш отметились двумя голами в течение шести секунд. Рекорд чемпионатов мира по этому показателю принадлежит сборной СССР. За пять секунд шайбы в ворота соперника забрасывали Александр Рагулин и Вячеслав Старшинов в 1966 году во встрече с командой Польши (8:1), а также Александр Якушев и Валерий Харламов в игре с финнами (10:2) в 1972 году.

После третьего гола французов главный тренер сборной Великобритании Питер Расселл взял тайм-аут. Игра его команды преобразилась, французские же хоккеисты немного успокоились. За пять минут до конца периода британский защитник Бен О’Коннор перехватил передачу в зоне французов и отдал отличный пас на Роберта Дауда, который реализовал выход один на один. До перерыва сборная Великобритании сократила отставание до минимума, Майкл Хаммонд добил отскочившую от вратаря шайбу и отметился четвертым голом на турнире.

В начале третьего периода Роберт Фармер сравнял счет, после чего команды по разу не воспользовались численным преимуществом, и игра перешла в овертайм. На первых минутах дополнительного времени французские хоккеисты имели два отличных шанса забросить победную шайбу, но великолепно действовал британский вратарь Бен Боунс. Первый же подход соперников к воротам Арди завершился голом. На третьей минуте овертайма Джонатан Филипс поборолся у борта и выдал передачу на Бена Дэвиса, который переиграл французского голкипера.

Британские хоккеисты мгновенно всей командой выскочили на лед, стали бросать краги, шлемы, клюшки и начали обниматься. Позднее они праздновали свою победу с болельщиками на улице рядом с ареной. Команда Великобритании принимала участие в высшем дивизионе чемпионата мира впервые с 1994 года, тогда британцы не набрали ни одного очка и заняли последнее место в своей группе.

Лучшим игроком встречи в составе победителей был признан защитник Бен О’Коннор, который сделал три голевые передачи. Перед встречей с французами О’Коннор являлся одним из худших на чемпионате по показателю полезности («-13»). Однако он поправил статистику, завершив игру с «+3». Его отец, Майк О’Коннор, участвовал на чемпионате мира 1994 года.

Французы не сыграют в элитном дивизионе чемпионата мира впервые с 2007 года. По разным причинам не приняли участие в мировом первенстве многолетние лидеры сборной — нападающие НХЛ Антуан Руссель и Пьер-Эдуар Белльмар, форвард ярославского «Локомотива» Стефан Да Коста и защитник «Сочи» Йоанн Овитю. Главным тренером команды был член Зала славы Международной федерации хоккея (IIHF) Филипп Бозон, который в качестве игрока провел 144 игры в НХЛ.

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Хоккей Чемпионат мира 2019 Группа B, 20.05.2019, 21:15 3:4 Б Австрия Италия

Итальянцы остались в элите

В борьбе за выживание в группе В между сборными Италии и Австрии ситуация была аналогичной — проигравшая в личном противостоянии команда покидала высший дивизион. Итальянцы и австрийцы уступили во всех шести матчах в основное время. Австрийская команда накануне проводила встречу со сборной Чехии (0:8). Итальянские же хоккеисты в воскресенье не играли.

Сборная Италии до начала матча с австрийцами забросила на турнире одну шайбу за шесть туров при 45 пропущенных. Однако главный тренер сборной Италии Клэйтон Беддоус после некоторых игр отмечал, что построил подготовку так, чтобы команда вышла на пик формы к решающей встрече с главным соперником в борьбе за выживание. Австрийские хоккеисты активней начали встречу, но счет в середине второго периода открыли итальянцы — Энтони Бардаро точным броском завершил контратаку. Через две минуты австрийцы забросили ответную шайбу, а ближе к концу периода представитель НХЛ Михаэль Раффль вывел свою команду вперед.

По ходу второго игрового отрезка австрийская команда имела преимущество, но воспользоваться своими шансами не смогла. Голкипер итальянской сборной Андреас Бернард выручал своих партнеров, а в концовке периода итальянцы дважды забросили. Отличились Симон Костнер, брат чемпионки мира и бронзового призера Олимпиады-2014 по фигурному катанию Каролины Костнер, а также Марко Роза.

В начале заключительного периода Раффль оформил дубль. В оставшееся время матча австрийцы имели больше возможностей забросить шайбу. Они перебросали соперника со счетом 41−23, но Бернард действовал безупречно.

В серии штрафных бросков обе команды реализовали по две попытки из пяти. Далее противостояние шло до первого промаха, его героем стал Шон Макмонагл, который реализовал седьмой бросок итальянцев.

Сборная Италии впервые с чемпионата мира 2007 года сумела сохранить место в сильнейшем дивизионе. Последнюю победу в элите итальянские хоккеисты одержали 11 мая 2014 года над командой Франции (2:1).

Австрийцы вылетели из сильнейшего дивизиона, проведя в нем два чемпионата мира подряд. Впервые с 2006 года обе команды, которые поднялись из первого дивизиона группы А в прошлом сезоне, сумели закрепиться ступенькой выше. На следующем мировом первенстве сборные Франции и Австрии заменят команды Белоруссии и Казахстана.

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Хоккей Чемпионат мира 2019 Группа B, 20.05.2019, 17:15 5:4 Швеция Латвия

Шведы стали последними четвертьфиналистами

Встреча со шведами была последним шансом для сборной Латвии побороться за выход в четвертьфинал. Латвийских хоккеистов устраивала только победа в основное время. Шведам же в случае поражения для выхода в плей-офф пришлось бы отбирать очки у сборной России.

Действующие чемпионы мира начали игру уверенно и в середине периода Элиас Петтерссон точным кистевым броском поразил ворота Кристерса Гудлевскиса, реализовав первое в матче численное преимущество. До конца стартового отрезка и в начале второго периода шведы имели большое количество опасных моментов, несколько раз попав в каркас ворот.

Ближе к середине встречи нарушил правила капитан сборной Швеции Оливер Экман-Ларссон. Латвийские хоккеисты реализовали большинство усилиями Робертса Букартса. После пропущенной шайбы шведы занервничали, и игра выровнялась. Команды отвечали друг дугу атакой на атаку, но удача больше улыбнулась Адриану Кемпе, который броском в дальнюю от вратаря девятку поразил ворота после передачи Вильяма Нюландера.

В первые четыре минуты заключительного периода сборная Латвии обескуражила соперника. Сначала защитник Маттиас Экхольм, выбрасывая шайбу из зоны, попал в конек Луи Эрикссону, рикошетом от которого она залетела в ворота Хенрика Лундквиста, а вскоре первым голом на чемпионате мира отметился Янис Якс. Шведы большими силами пошли вперед, но пропускали опасные контратаки, которые едва не заканчивались голом. Однако в середине третьего периода Антон Ландер и Патрик Хёрнквист забросили по одной шайбе.

За три с половиной минуты до завершения основного времени матча хет-трик оформил Робертс Букартс. Главный тренер сборной Швеции Рикард Грёнборг запросил видеопросмотр на предмет положения вне игры в моменте с голевой атакой, но арбитры взятие ворот засчитали.

Латвийская команда устроила финальный штурм ворот Лундквиста и заменила голкипера шестым полевым игроком, но за 34 секунды до окончании третьего периода Деннис Расмуссен поразил пустые ворота, принеся шведам победу со счетом 5:4.

Сборная Швеции стала последним четвертьфиналистом турнира. Также в плей-офф сыграют команды России, Чехии, Швейцарии, Финляндии, Канады, США и Германии. В матче между сборной Швеции и российскими хоккеистами во вторник решится судьба первого места в группе В, игры которой проходят в Братиславе. Команде России для победы на предварительном этапе достаточно не проиграть с разницей в три шайбы и более.

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Хоккей Чемпионат мира 2019 Группа A, 20.05.2019, 21:15 5:0 Канада Дания

Пятая подряд победа канадцев

Самым неинтересным с турнирной точки зрения матчем была игра между сборными Канады и Дании. После неожиданного поражения от финнов (1:3) в первой встрече чемпионата канадцы одержали пятую победу подряд, разгромив датскую команду со счетом 5:0. Датчане перед началом встречи уже обеспечили себе прописку в сильнейшем дивизионе на следующий год и не имели шансов на выход в плей-офф. Канадцы же гарантировали попадание в четвертьфинал.

В матче не принял участие канадский нападающий Тайсон Джост, присоединившийся к сборной по ходу турнира. Место в воротах команды занял Картер Харт, ранее принявший участие в двух матчах на турнире из пяти. Голкипер Мэтт Мюррей не попал в заявку на игру, а запасным вратарем стал Маккензи Блэквуд, появившийся на льду в середине третьего периода. Этот матч был для него первым на турнире.

Канадцы предопределили исход встречи в самом ее начале. Родоначальники хоккея забросили три шайбы в течение стартовых девяти минут. Первым голом на чемпионате отметился нападающий Пьер-Люк Дюбуа. Лучший же бомбардир сборной Канады и лидер снайперской гонки всего турнира форвард Энтони Манта (7+4) очков не набрал.

На встрече, которая состоялась в Кошице, присутствовали 4665 зрителей. Атмосфера на матче была камерной, так как ярых фанатов сборных на трибунах не было. Датских же болельщиков на турнире в принципе было немного.

Во вторник четвертьфиналисты группы А сыграют между собой. Сборная Канады встретится с командой США, а финские хоккеисты сразятся с немцами.

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Таблицы и статистика

Сборная России является единственной командой, не потерпевшей ни одного поражения на чемпионате мира. Россияне с 18 очками возглавляют группу В. Второе место занимают чехи (15 очков), на третьем расположились шведы (15), а на четвертом — швейцарцы (12). Команды Латвии и Норвегии набрали по 6 очков, в активе итальянцев 2 балла, а австрийцев — 1.

В группе А лидирует сборная Финляндии, в активе которой 16 очков. Канадцы набрали 15 баллов, а американцы — 14. На четвертом место располагается сборная Германии (12 очков). Далее идут словаки (9), датчане (5), британцы (2) и французы (2).

На первое место в списке бомбардиров снова вышел Вильям Нюландер. Шведский нападающий отдал две голевые передачи в матче с командой Латвии и набрал 15 (4+11) очков, обогнав россиянина Никиту Кучерова (14). 12 очков в активе чешских форвардов Михала Фролика (6+6) и Якуба Ворачека (2+10). Самым результативным защитником остается их партнер по команде Филип Гронек (3+6).

Первое место по проценту отраженных бросков среди вратарей занимает Андрей Василевский (96,74), на вторую строчку поднялся Картер Харт (96,43), который лидирует по коэффициенту надежности (0,7). Василевский по этому показателю занимает второе место (0,75). Финн Кевин Ланкинен располагается на третьей строчке по обоим критериям — 95,7% отраженных бросков при коэффициенте надежности 1,00.

По два матча на ноль провели россияне Андрей Василевский и Александр Георгиев. Столько же у швейцарца Рето Берры. По количеству отраженных бросков лидирует британец Бен Боунс (261), второе место занимает итальянец Андреас Бернард (220), на третьем располагается француз Флориан Арди (168).

По показателю полезности первое место уверенно удерживает Нюландер («+15»). Вторую строчку делят его партнеры по сборной — форварды Александр Веннберг и Патрик Хёрнквист (по «+10»). Далее идут россияне Никита Кучеров и Никита Гусев, финн Каапо Какко и чех Миха Репик (по «+9»). Худшими являются итальянцы Марко Роза и Шон Макмонагл, а также защитник сборной Франции Флориан Шакиашвили (по «-12»).