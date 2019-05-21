«Мы дерьмо и знаем это». Британские хоккеисты отпраздновали спасение в «элите» после камбэка с 0:3

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Швеция - Россия
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17.05 завершен Франция 3
Словакия 6
тв
Группа B
17.05 завершен Австрия 3
Норвегия 5
тв
Группа A
17.05 завершен Финляндия 5
Великобритания 0
тв
Группа B
17.05 завершен Чехия 8
Италия 0
Группа A
18.05 завершен Дания 1
США 7
тв
Группа B
18.05 завершен Латвия 1
Россия 3
тв
Группа A
18.05 завершен Канада 8
Германия 1
тв
Группа B
18.05 завершен Италия 1
Норвегия 7
тв
Группа A
18.05 завершен Великобритания 1
Словакия 7
тв
Группа B
18.05 завершен Швеция 4
Швейцария 3
тв
Группа A
19.05 завершен Германия 1
США 3
тв
Группа B
19.05 завершен Австрия 0
Чехия 8
тв
Группа A
19.05 завершен Франция 0
Финляндия 3
тв
Группа B
19.05 завершен Швейцария 0
Россия 3
тв
Группа A
20.05 завершен
ОТ 		Франция 3
Великобритания 4
тв
Группа B
20.05 завершен Швеция 5
Латвия 4
тв
Группа A
20.05 завершен Канада 5
Дания 0
тв
Группа B
20.05 завершен
Б 		Австрия 3
Италия 4
тв
Группа A
13:15 не начался Финляндия
Германия
тв
Группа B
13:15 не начался Чехия
Швейцария
тв
Группа A
17:15 не начался Словакия
Дания
тв
Группа B
17:15 не начался Норвегия
Латвия
тв
Группа A
21:15 не начался Канада
США
тв
Группа B
21:15 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
Вернуться к стандартному виду
https://sportmail.ru/hockey2019/news/37349228/
21 мая 2019, 9:09 | Vesti.kz

«Мы дерьмо и знаем это». Британские хоккеисты отпраздновали спасение в «элите» после камбэка с 0:3

Хоккеисты сборной Великобритании эмоционально отпраздновали победу над командой Франции, позволившей им сохранить прописку в элитном дивизионе чемпионата мира.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© AFP 2019

Встреча команд в рамках группового этапа ЧМ-2019 прошла в Кошице (Словакия) и завершилась победой британцев в овертайме со счетом 4:3 (0:0, 2:3, 1:0, 1:0). При этом по ходу игры французы вели с преимуществом в три шайбы, но не удержали его.

Обе сборные закончили ЧМ-2019 с двумя очками, но британцы оказались выше за счет победы в очной игре. Таким образом, французы вылетели в первый дивизион.

Хоккеисты Великобритании бурно праздновали этот успех. Сначала они обнимались и прыгали на льду, скандируя: «Мы дерьмо и знаем это».

После хоккеисты продолжили празднование в раздевалке.

Добавим, что вместе с Францией из элитного дивизиона вылетала и Австрия. Их места займут сборная Казахстана, которая досрочно выиграла домашний ЧМ-2019 в первом дивизионе группы А, и команда Беларуси.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
20 Мая, 17:15 Групповой этап: Группа A Steel Arena
Франция 3:4 ОТ
Овертайм
(0:0, 3:2, 0:1)
Великобритания
Главные тренеры
Филипп Бозон Питер Расселл
Вратари
Флориан Арди Бен Баунс
1-й период
13:29 Дамьен Флери
2-й период
23:36 Антони Реш (А. Манавиан, Т. Бозон)
Бен О`Коннор 26:51
27:31 Саша Трей (Ф. Шакиашвили, А. Тексье)
27:37 Антони Реш (В. Клеро)
Роберт Дауд (Б. О`Коннор) 34:59
Майк Хэммонд (Б. О`Коннор, Дэв. Филлипс) 38:04
3-й период
Роберт Фармер (Дэв. Филлипс, Б. О`Коннор) 45:16
47:51 Флориан Шакиашвили
Роберт Лэкович 55:54
Овертайм
Бен Дэйвис (Дж. Филлипс) 62:03
Статистика
4 Штрафное время 4
2 Игра в большинстве 2
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Микко Каукокари (Финляндия)
Главный судья Петер Стано (Словакия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
21 мая

Владимир Газзаев сделал заявление о переговорах с "Кайратом"

Стало известно время начала боя Головкин - Роллс в Казахстане

Месси превзошел Роналду
Викторина
Изначально шайба для хоккея была квадратная