«Мы дерьмо и знаем это». Британские хоккеисты отпраздновали спасение в «элите» после камбэка с 0:3

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Встреча команд в рамках группового этапа ЧМ-2019 прошла в Кошице (Словакия) и завершилась победой британцев в овертайме со счетом 4:3 (0:0, 2:3, 1:0, 1:0). При этом по ходу игры французы вели с преимуществом в три шайбы, но не удержали его.

Обе сборные закончили ЧМ-2019 с двумя очками, но британцы оказались выше за счет победы в очной игре. Таким образом, французы вылетели в первый дивизион.

Хоккеисты Великобритании бурно праздновали этот успех. Сначала они обнимались и прыгали на льду, скандируя: «Мы дерьмо и знаем это».

После хоккеисты продолжили празднование в раздевалке.

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Добавим, что вместе с Францией из элитного дивизиона вылетала и Австрия. Их места займут сборная Казахстана, которая досрочно выиграла домашний ЧМ-2019 в первом дивизионе группы А, и команда Беларуси.