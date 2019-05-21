«Мы дерьмо и знаем это». Британские хоккеисты отпраздновали спасение в «элите» после камбэка с 0:3
Хоккеисты сборной Великобритании эмоционально отпраздновали победу над командой Франции, позволившей им сохранить прописку в элитном дивизионе чемпионата мира.
Встреча команд в рамках группового этапа ЧМ-2019 прошла в Кошице (Словакия) и завершилась победой британцев в овертайме со счетом 4:3 (0:0, 2:3, 1:0, 1:0). При этом по ходу игры французы вели с преимуществом в три шайбы, но не удержали его.
Обе сборные закончили ЧМ-2019 с двумя очками, но британцы оказались выше за счет победы в очной игре. Таким образом, французы вылетели в первый дивизион.
Хоккеисты Великобритании бурно праздновали этот успех. Сначала они обнимались и прыгали на льду, скандируя: «Мы дерьмо и знаем это».
После хоккеисты продолжили празднование в раздевалке.
Добавим, что вместе с Францией из элитного дивизиона вылетала и Австрия. Их места займут сборная Казахстана, которая досрочно выиграла домашний ЧМ-2019 в первом дивизионе группы А, и команда Беларуси.
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|20 Мая, 17:15
|Групповой этап: Группа A
|Steel Arena
|Франция
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3:4 ОТ
Овертайм
(0:0, 3:2, 0:1)
|Великобритания
|Филипп Бозон
|Питер Расселл
|Флориан Арди
|Бен Баунс
|1-й период
|13:29
|Дамьен Флери
|2-й период
|23:36
|Антони Реш (А. Манавиан, Т. Бозон)
|Бен О`Коннор
|26:51
|27:31
|Саша Трей (Ф. Шакиашвили, А. Тексье)
|27:37
|Антони Реш (В. Клеро)
|Роберт Дауд (Б. О`Коннор)
|34:59
|Майк Хэммонд (Б. О`Коннор, Дэв. Филлипс)
|38:04
|3-й период
|Роберт Фармер (Дэв. Филлипс, Б. О`Коннор)
|45:16
|47:51
|Флориан Шакиашвили
|Роберт Лэкович
|55:54
|Овертайм
|Бен Дэйвис (Дж. Филлипс)
|62:03
|4
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|2
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Микко Каукокари (Финляндия)
|Главный судья
|Петер Стано (Словакия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол