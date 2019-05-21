Российские хоккеисты тренируются в тех же сочетаниях, что и перед игрой со швейцарцами
БРАТИСЛАВА, 21 мая. /ТАСС/. Сочетания сборной России по хоккею на раскатке перед матчем чемпионата мира с командой Швеции по сравнению с игрой против швейцарцев остались без изменений. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
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Заключительный матч группового этапа между командами России и Швеции начнется в 21:15 мск.
Против команды Швейцарии (3:0) в составе россиян вышел Кирилл Капризов, пропускавший матч с командой Латвии (3:1). В четвертом звене с Сергеем Андроновым и капитаном команды Ильей Ковальчуком занимается Иван Телегин. Также в раскатке участвуют два вратаря — Андрей Василевский и Александр Георгиев.
Состав пятерок на раскатке: Михаил Сергачев — Никита Нестеров, Михаил Григоренко — Евгений Малкин — Евгений Дадонов; Дмитрий Орлов — Никита Зайцев, Александр Овечкин — Евгений Кузнецов — Кирилл Капризов; Динар Хафизуллин — Владислав Гавриков, Никита Гусев — Артем Анисимов — Никита Кучеров; Никита Задоров, Илья Ковальчук — Сергей Андронов — Иван Телегин, Александр Барабанов.
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