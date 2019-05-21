Российские хоккеисты тренируются в тех же сочетаниях, что и перед игрой со швейцарцами

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Заключительный матч группового этапа между командами России и Швеции начнется в 21:15 мск.

Против команды Швейцарии (3:0) в составе россиян вышел Кирилл Капризов, пропускавший матч с командой Латвии (3:1). В четвертом звене с Сергеем Андроновым и капитаном команды Ильей Ковальчуком занимается Иван Телегин. Также в раскатке участвуют два вратаря — Андрей Василевский и Александр Георгиев.

Состав пятерок на раскатке: Михаил Сергачев — Никита Нестеров, Михаил Григоренко — Евгений Малкин — Евгений Дадонов; Дмитрий Орлов — Никита Зайцев, Александр Овечкин — Евгений Кузнецов — Кирилл Капризов; Динар Хафизуллин — Владислав Гавриков, Никита Гусев — Артем Анисимов — Никита Кучеров; Никита Задоров, Илья Ковальчук — Сергей Андронов — Иван Телегин, Александр Барабанов.