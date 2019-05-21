Василевский будет защищать ворота сборной России в матче со шведами

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Встреча состоится во вторник, начало — 21:15 мск.

«Василевский сыграет со шведами», — сообщил Воробьев.

Хоккей Чемпионат мира 2019 Группа B, 21.05.2019, 21:15 -:- Швеция Россия

Василевский защищал ворота сборной России в матчах против норвежцев (5:2), чехов (3:0), итальянцев (10:0) и латвийцев (3:1). Во встречах с командами Австрии (5:0) и Швейцарии (3:0) на последнем рубеже действовал Александр Георгиев.

Сборная России лидирует в группе B, набрав 18 очков после шести матчей, российская команда остается единственной командой на турнире, которая не потерпела ни одного поражения. Вторыми идут хоккеисты из Чехии, имея в активе 15 очков, далее следуют шведы (15 очков), швейцарцы (12), латвийцы (6), норвежцы (6), итальянцы (3) и австрийцы (1).