Воробьев: У нас хорошее эмоциональное состояние перед матчем со шведами
БРАТИСЛАВА, 21 мая — РИА Новости, Сергей Яременко. Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев заявил, что его команда находится в хорошем эмоциональном и физическом состоянии перед матчем со шведами.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Хоккеисты сборной России во вторник сыграют со шведами в последнем матче предварительного раунда чемпионата мира в Словакии. После шести матчей россияне лидируют в группе B с 18 очками.
«Был тренерский разбор шведов, сейчас у нас пройдет собрание — будем готовить команду. И наша сборная, и шведская очень мастеровитые. Шведы экономили силы с латвийцами, в том смысле, что победный гол в пустые ворота забили? Нам нужно за собой смотреть. Мы подметили
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter