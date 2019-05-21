Воробьев: У нас хорошее эмоциональное состояние перед матчем со шведами

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Хоккеисты сборной России во вторник сыграют со шведами в последнем матче предварительного раунда чемпионата мира в Словакии. После шести матчей россияне лидируют в группе B с 18 очками.