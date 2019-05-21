Хоккей Ее Величества. Сборная Великобритании преподнесла самую громкую сенсацию ЧМ
В понедельник британцы в овертайме победили французов и сохранили прописку в элите мирового первенства.
Первый чемпион Европы по хоккею и победитель Олимпиады 1936 года — сборная Великобритании — впервые за 25 лет выступил в элитном дивизионе мирового первенства. Британские хоккеисты одержали свою дебютную победу в классе сильнейших с 1962 года и сохранили прописку на следующий год. ТАСС вспоминает историю британского хоккея, рассказывает о его прогрессе за последние годы и главных героях на чемпионате мира.
Этот камбэк войдет в историю
Сборная Великобритании обыграла французов в последнем матче группового этапа чемпионата мира в Словакии и сотворила главную сенсацию турнира. Команда одержала свою первую победу в высшем дивизионе с 1962 года, когда были обыграны финны со счетом 7:5. Тогда это не спасло британцев — они заняли последнее место и покинули элитный дивизион. На чемпионате мира 1962 года по политическим причинам не выступали сборные СССР, ГДР, Чехословакии и Румынии.
Неудивительно, что подавляющее большинство хоккейных болельщиков предрекали команде Великобритании вылет и усмехались, увидев ее в числе участников сильнейшего дивизиона чемпионата мира. 20 мая 2019 года навсегда войдет в историю британского хоккея. Сборная Великобритании совершила фантастический камбэк в матче с французами. Уступая к середине матча со счетом 0:3, хоккеисты с Британских островов смогли отыграться и перевести игру в овертайм, где Бен Дэвис забросил победную шайбу.
Французы также едва не вошли в историю. Между их вторым и третьим голами прошло шесть секунд игрового времени. Рекорд чемпионатов мира по этому показателю принадлежит сборной СССР. За пять секунд шайбы в ворота соперника забрасывали Александр Рагулин и Вячеслав Старшинов в 1966 году в матче с командой Польши (8:1) и Александр Якушев и Валерий Харламов в игре с финнами (10:2) в 1972 году.
После двух шайб подряд главный тренер сборной Великобритании Питер Расселл взял
В начале третьего периода Роберт Фармер сравнял счет, после чего команды по разу не воспользовались численным преимуществом, и игра перешла в овертайм. На первых минутах дополнительного времени французские хоккеисты имели два отличных шанса забросить победную шайбу, но великолепно действовал британский вратарь Бен Боунс. Первый же подход соперников к воротам Арди завершился голом. На третьей минуте овертайма Джонатан Филипс поборолся у борта и выдал передачу на Бена Дэвиса, который переиграл французского голкипера.
Британские хоккеисты мгновенно всей командой выскочили на лед, стали бросать краги, шлемы, клюшки и начали обниматься. Позднее они праздновали свою победу с болельщиками на улице рядом с ареной.
Из элиты на дно
Во времена зарождения хоккея британская сборная была одной из сильнейших в мире. Великобритания является одним из основателей Международной федерации хоккея (IIHF) наряду с Францией, Бельгией, Швейцарией и Богемией (ныне Чехией). Федерация хоккея Великобритании — член IIHF c 1908 года. Сборная страны является первым в истории чемпионом Европы (1910 год): британские хоккеисты сыграли вничью с бельгийцами (1:1), а также переиграли немцев (1:0) и швейцарцев (5:1).
Сборная Великобритании также является бронзовым призером Олимпиады 1924 года. Тогда впервые соревнования по хоккею состоялись в программе зимних Олимпийских игр. Четырьмя годами ранее награды разыгрывались на летней Олимпиаде, победителями турнира стали канадцы. Они же выигрывали золотые медали и на следующих трех Играх до 1936 года. Прервать гегемонию канадского хоккея удалось как раз сборной Великобритании, которая переиграла родоначальников хоккея со счетом 2:1.
Та команда формировалась после чудовищного скандала: в составе англичан были только представители Канады, которая в тот период еще не являлась полностью независимым государством. Канадская ассоциация подала протест, но сама же его отозвала — как принято считать, после гневного окрика из Лондона. Помимо победы над канадцами британцы сыграли вничью с американцами (0:0).
На фоне роста новых хоккейных наций англичане стремительно скатывались. В 1977 году они проиграли даже команде Испании, еще через два года были разгромлены югославами (1:21), а в 1981-м заняли последнее место в группе С чемпионата мира. Восемь лет сборной Британии не было видно даже в низших дивизионах мирового хоккея.
В конце 80-х сборная начала потихоньку оживать — за пять лет она проделала путь из группы D в группу А чемпионата мира. Спустя 32 года, в 1994-м, британцы вернулись в элиту мирового первенства. Команда проиграла все пять матчей в группе с общей разницей заброшенных и пропущенных шайб 7:44 (было поражение и от сборной России со счетом 3:12), а в игре за выживание уступила норвежцам (2:5).
Впрочем, назвать британцами ту сборную было сложно — 15 игроков того состава родились в Канаде. После вылета сборная Великобритании опять скатилась в низшие дивизионы. Ждать возвращения в элиту пришлось долгих 25 лет.
Возвращение
На чемпионате мира 1994 года в составе британской команды играл Майк О’Коннор — отец одного из лидеров нынешней сборной Великобритании, защитника Бена О’Коннора, который отдал три голевые передачи в судьбоносном матче с французами и был признан лучшим игроком встречи.
Бен О’Коннор является одним из лидеров команды на протяжении последних лет. Защитник «Шеффилда» наряду с форвардом Бреттом Перлини стал лучшим бомбардиром предыдущего чемпионата мира в дивизионе 1А, по итогам которого сборная Великобритании получила право выступить в классе сильнейших на мировом первенстве в Словакии. Оба хоккеиста забросили по четыре шайбы и сделали по две голевые передачи.
После того турнира О’Коннор подписал контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Барыс», но спустя две с небольшим недели соглашение было расторгнуто. Руководство «Барыса» выплатило хоккеисту денежную компенсацию. О’Коннор должен был стать первым британцем в истории КХЛ. Также он известен благодаря великолепному исполнению буллита в матче первого дивизиона группы В с командой Южной Кореи на чемпионате мира 2015 года. Поговаривают, что в настоящее время за 30-летним защитником следят скауты из Северной Америки.
Перед последним туром прошлогоднего мирового первенства в группе А первого дивизиона сложилась безумная ситуация. Шансы на повышение в классе потеряла только команда Польши, сборная Великобритании шла на первом месте в группе, но не гарантировала себе ничего, у нее было 9 очков, а у оставшихся четырех команд — по 6. Все должны были решать личные встречи. Британцы играли с венграми, и им нужно было набрать 1 очко для возвращения в элиту. Хозяева турнира вели со счетом 2:0 в самом начале третьего периода и в таком случае выходили в элиту вместе с итальянцами. Но британцы за 10 минут до конца основного времени матча сократили разрыв в счете, а решающий гол забили за 15 секунд до конца основного времени.
Перспективы
Успешное выступление сборной Великобритании на чемпионате мира добавит интереса к хоккею в стране. На сегодняшний день сборная состоит не из натурализованных канадцев, а игроков с Британских островов. Помимо англичан в состав на мировое первенство попали четыре валлийца и один шотландец. А 19-летнего нападающего Лиама Кирка «Аризона» выбрала под общим 189-м номером на драфте НХЛ 2018 года. В прошлом сезоне он играл за «Шеффилд», а этот год провел уже в юниорской лиге Онтарио и набрал 47 (26+21) очков в составе «Питерборо» в регулярном чемпионате, тем самым помог команде выйти в
Сборная Великобритании является самой возрастной командой турнира, средний возраст хоккеистов составляет чуть более 29 лет. Помимо О’Коннора из полевых игроков в составе британцев выделялся Майк Хаммонд, который забросил четыре шайбы. Интересно, что в своем клубе, «Манчестере», 29-летний форвард проявляет себя больше как ассистент. В сезоне-2018/19 он забросил 18 шайб и отдал 57 голевых передач. На чемпионате мира Хаммонд ни разу не ассистировал партнерам.
В решающие моменты встречи с французами и по турниру в целом с самой лучшей стороны себя проявил голкипер Бен Боунс. Он занял первое место по итогам группового этапа по количеству отраженных бросков (261). 28-летний вратарь завершил чемпионат, пропуская в среднем 5,67 шайбы за игру и отражая 88,12% бросков.
Из 25 заявленных на чемпионат мира хоккеистов 23 представляют Британскую элитную хоккейную лигу (EIHL), которая состоит из 12 команд. Это единственная британская лига, которая включает в себя клубы из Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Действующим чемпионом является «Кардифф». В розыгрыше Лиги чемпионов «Кардифф» занял последнее место в группе, проиграв все шесть матчей. А в прошлом сезоне «Ноттингем» обошел именитые швейцарский «Берн» и финский ТПС и занял первое место в группе. В 1/8 финала британская команда уступила «Цюрих Лайонс» с общим счетом 1:6.
«Шеффилд» занимает 35-е место со средней посещаемостью 6045 зрителей, «Ноттингем» идет 42-м (5799 зрителей), «Белфаст» — 79-м (4267). Сейчас ходят слухи о дальнейшем расширении лиги, а также о вступлении английской команды в КХЛ. Возможно, успех сборной Великобритании на чемпионате мира ускорит этот процесс.
В рамках подготовки к мировому первенству британская национальная команда уже провела три контрольные встречи с представителями КХЛ. В феврале со счетом 3:1 британцы переиграли рижское «Динамо», а в апреле обменялись победами в двух встречах с нижегородским «Торпедо» (5:4, 2:5).
Учитывая, что в квалификации на Олимпийские игры не принимают участия игроки из НХЛ, британцы имеют неплохие перспективы побороться и за путевку в Китай на Игры 2022 года.
Артем Крук
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|20 Мая, 17:15
|Зрители 7440
|Групповой этап: Группа A
|Steel Arena
|Франция
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3:4 ОТ
Овертайм
(0:0, 3:2, 0:1)
|Великобритания
|Филипп Бозон
|Питер Расселл
|Флориан Арди
|Бен Баунс
|1-й период
|13:29
|Дамьен Флери
|2-й период
|23:36
|Антони Реш (Т. Бозон, А. Манавиан)
|Бен О`Коннор
|26:51
|27:31
|Саша Трей (А. Тексье, Ф. Шакиашвили)
|27:37
|Антони Реш (В. Клеро)
|Роберт Дауд (Б. О`Коннор)
|34:59
|Майк Хэммонд (Дэв. Филлипс, Б. О`Коннор)
|38:04
|3-й период
|Роберт Фармер (Дэв. Филлипс, Б. О`Коннор)
|45:16
|47:51
|Флориан Шакиашвили
|Роберт Лэкович
|55:54
|Овертайм
|Бен Дэйвис (Дж. Филлипс)
|62:03
|4
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|2
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Микко Каукокари (Финляндия)
|Главный судья
|Петер Стано (Словакия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол