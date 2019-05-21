«Было понятно, что Латвия снимет вратаря». Как Россия готовится к Швеции
Команда Ильи Воробьёва провела утреннюю раскатку перед вечерней игрой с действующими чемпионами мира шведами.
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Во вторник, 21 мая, сборная России провела утреннюю раскатку на тренировочной арене в Братиславе перед матчем со Швецией. Основной лёд был занят чехами и швейцарцами, которые играли первым заходом.
Состав сборной России на раскатку не претерпел изменений по сравнению с предыдущей игрой. Травмированных и заболевших в российской команде нет, защитник Артём Зуб
Стало известно и имя голкипера, который будет защищать ворота сборной России в матче со Швецией. Здесь обошлось без сюрпризов — ожидаемо была названа фамилия Василевского. Должен случиться
Наши хоккеисты раскатывались с таким энтузиазмом, что
Про Хафизуллина на днях говорил Воробьёв, пообещав попробовать Динара при игре в формате «5 на 4». Как мы видим, возможность проявить себя у Хафизуллина действительно будет. Интересно, забьют ли Александр Овечкин и Евгений Малкин? Их результативности мы заждались, но главные звёзды сборной не спешат радовать болельщиков градом заброшенных шайб.
После окончания занятия главный тренер сборной России Илья Воробьёв ответил на вопросы журналистов, рассказав, в каком состоянии российская команда подходит к важной встрече. Напомним, что теоретически мы ещё можем стать третьими в группе и отправиться играть четвертьфинал в Кошице.
— Кто будет защищать ворота сборной России в матче со Швецией?
— Андрей Василевский.
— Соперника разбирали?
— Естественно. Был тренерский разбор, сейчас будет собрание. Будем готовить команду.
— Две недели назад в матче России и Швеции был открытый хоккей. Такое может повториться?
— Здесь дело в другом. Обе команды очень мастеровитые.
— Не показалось, что в матче с Латвией шведы хотели отделаться малой кровью, но в итоге пришлось выложиться? Ведь теоретически шведы могли не попасть в
— В том смысле выложиться, что они в пустые ворота забили последний гол? Надо на себя смотреть, а не на чужих. Но мы подметили
— Не расстроились, что Латвия могла сделать Россию первой, а в итоге пропустила такой гол?
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— В каком эмоциональном состоянии подходит наша команда к важному матчу со Швецией?
— Именно эмоциональном? Обычно про физическое спрашивают, а сейчас про эмоциональное. Мы двигаемся вперёд. Мы в хорошем состоянии. И эмоциональном, и физическом.
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