«Было понятно, что Латвия снимет вратаря». Как Россия готовится к Швеции

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Швеция - Россия
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17.05 завершен Франция 3
Словакия 6
тв
Группа B
17.05 завершен Австрия 3
Норвегия 5
тв
Группа A
17.05 завершен Финляндия 5
Великобритания 0
тв
Группа B
17.05 завершен Чехия 8
Италия 0
Группа A
18.05 завершен Дания 1
США 7
тв
Группа B
18.05 завершен Латвия 1
Россия 3
тв
Группа A
18.05 завершен Канада 8
Германия 1
тв
Группа B
18.05 завершен Италия 1
Норвегия 7
тв
Группа A
18.05 завершен Великобритания 1
Словакия 7
тв
Группа B
18.05 завершен Швеция 4
Швейцария 3
тв
Группа A
19.05 завершен Германия 1
США 3
тв
Группа B
19.05 завершен Австрия 0
Чехия 8
тв
Группа A
19.05 завершен Франция 0
Финляндия 3
тв
Группа B
19.05 завершен Швейцария 0
Россия 3
тв
Группа A
20.05 завершен
ОТ 		Франция 3
Великобритания 4
тв
Группа B
20.05 завершен Швеция 5
Латвия 4
тв
Группа A
20.05 завершен Канада 5
Дания 0
тв
Группа B
20.05 завершен
Б 		Австрия 3
Италия 4
тв
Группа A
13:15 завершен Финляндия 2
Германия 4
тв
Группа B
13:15 завершен Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа A
17:15 перерыв Словакия 0
Дания 0
тв
Группа B
17:15 1-й период Норвегия 1
Латвия 0
тв
Группа A
21:15 не начался Канада
США
тв
Группа B
21:15 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37355039/
21 мая 2019, 17:29 | Чемпионат.com

«Было понятно, что Латвия снимет вратаря». Как Россия готовится к Швеции

Команда Ильи Воробьёва провела утреннюю раскатку перед вечерней игрой с действующими чемпионами мира шведами.

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© РИА "Новости"

Во вторник, 21 мая, сборная России провела утреннюю раскатку на тренировочной арене в Братиславе перед матчем со Швецией. Основной лёд был занят чехами и швейцарцами, которые играли первым заходом.

Состав сборной России на раскатку не претерпел изменений по сравнению с предыдущей игрой. Травмированных и заболевших в российской команде нет, защитник Артём Зуб по-прежнему с командой, но вне заявки на чемпионат мира. Последнее вакантное место в штабе сборной планируют держать до последнего.

Стало известно и имя голкипера, который будет защищать ворота сборной России в матче со Швецией. Здесь обошлось без сюрпризов — ожидаемо была названа фамилия Василевского. Должен случиться какой-то форс-мажор, чтобы до конца чемпионата в воротах россиян появился кто-то ещё. Да, Александр Георгиев выглядит замечательно, но с первым номером команда Ильи Воробьёва определилась. В плей-офф опыт и мастерство Василевского должны пригодиться и помочь.

Наши хоккеисты раскатывались с таким энтузиазмом, что кто-то, как защитник-великан Никита Задоров, даже ломал клюшки во время бросков. Удалось сборной поработать и над большинством. Первую спецбригаду составили Никита Кучеров, Никита Гусев, Евгений Малкин, Евгений Дадонов и Михаил Сергачёв. Во второй бригаде наигрывались Евгений Кузнецов, Кирилл Капризов, Илья Ковальчук, Александр Овечкин и Динар Хафизуллин.

Про Хафизуллина на днях говорил Воробьёв, пообещав попробовать Динара при игре в формате «5 на 4». Как мы видим, возможность проявить себя у Хафизуллина действительно будет. Интересно, забьют ли Александр Овечкин и Евгений Малкин? Их результативности мы заждались, но главные звёзды сборной не спешат радовать болельщиков градом заброшенных шайб.

После окончания занятия главный тренер сборной России Илья Воробьёв ответил на вопросы журналистов, рассказав, в каком состоянии российская команда подходит к важной встрече. Напомним, что теоретически мы ещё можем стать третьими в группе и отправиться играть четвертьфинал в Кошице.

— Кто будет защищать ворота сборной России в матче со Швецией?
— Андрей Василевский.

— Соперника разбирали?
— Естественно. Был тренерский разбор, сейчас будет собрание. Будем готовить команду.

— Две недели назад в матче России и Швеции был открытый хоккей. Такое может повториться?
— Здесь дело в другом. Обе команды очень мастеровитые.

— Не показалось, что в матче с Латвией шведы хотели отделаться малой кровью, но в итоге пришлось выложиться? Ведь теоретически шведы могли не попасть в плей-офф.
— В том смысле выложиться, что они в пустые ворота забили последний гол? Надо на себя смотреть, а не на чужих. Но мы подметили кое-что.

— Не расстроились, что Латвия могла сделать Россию первой, а в итоге пропустила такой гол?
По-моему, всем было понятно, что они снимут вратаря за несколько минут, если счёт будет ничейным. Чего расстраиваться?

— В каком эмоциональном состоянии подходит наша команда к важному матчу со Швецией?
— Именно эмоциональном? Обычно про физическое спрашивают, а сейчас про эмоциональное. Мы двигаемся вперёд. Мы в хорошем состоянии. И эмоциональном, и физическом.
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