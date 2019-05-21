Швейцария сняла вратаря при счёте 4:4 и уступила Чехии

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Швейцарии удалось быстро открыть счёт: Лукас Фрик отличился на старте третьей минуты матча. Чешская команда сумела отыграться и к 27-й минуте счёт стал 3:1 благодаря заброшенным шайбам Якуба Ворачека, Доминика Симона и Михаэля Фролика. До второго перерыва соперники обменялись голами Тристана Шервая и Доминика Кубалика. На 42-й минуте Шервай оформил дубль, сократив до минимума отставание Швейцарии. На 57-й минуте счёт стал 4:4 после гола Нино Нидеррайтера. В концовке Швейцария сняла вратаря и пропустила в пустые ворота от Яна Рутты.

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