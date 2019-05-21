Хотели Германию, а получим сразу США? Немцы сбили весь расклад в группах

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Перед стартом последнего игрового дня группового этапа сборная Финляндии лидировала в группе А, опережая идущих вторыми канадцев на одно очко. Этот результат уже гарантировал «львам» отсутствие необходимости переезжать из Кошице в Братиславу, а судьба первой строчки в группе находилась целиком в руках финской команды. Любая победа гарантировала подопечным Кари Ялонена лидерство и вероятную встречу со Швейцарией в плей-офф. Немцам, в свою очередь, не хотелось встречаться в четвертьфинале с Россией или Швецией, но для этого требовалось уйти с четвёртого места в своей группе, что было возможно только при условии победы в основное время.

Особенную интригу этой встрече придавала личность главного тренера сборной Германии. Финн Тони Сёдерхольм стал наставником немцев достаточно неожиданно, но признался, что матч против соотечественников будет для него особенным. «Я даже не помню, играли ли мы против него на национальном уровне или нет», — несколько самодовольно заявил в ответ Ялонен, и ход встречи лишний раз доказал принципиальность тренерской дуэли.

Первого гола пришлось ждать достаточно долго. На 16-й минуте встречи, когда на скамейке штрафников у бундестим находился Марко Новак, дальний выстрел защитника финской сборной Микко Лехтонена стал причиной неразберихи на пятачке у владений Грубауэра, и Харри Песонен подправил шайбу за линию немецких ворот.

Сборная Германии отыгралась на удивление быстро — для этого подопечным Сёдерхольма потребовалось 119 секунд, по истечение которых Марк Михаэлис реализовал выход два в один.

Перестрелка продолжилась и после первого перерыва. «Львы» усилиями Юхани Тюрьвяйнена снова вышли вперёд, но немцы, которым нельзя было отпускать соперника, не теряли надежду добиться результата. Доминик Кагун не дал финнам завершить второй период лидерами, хотя их преимущество по броскам за два периода было более, чем двукратным.

А вот едва стартовал третий отрезок, как сборная Германии вышла вперёд. Леон Драйзайтль сказал своё веское слово тогда, когда это больше всего требовалось: вместе с Леонардом Пфёдердем он разыграл необычную «двойку» в большинстве, отправив шайбу под мышку голкиперу Кевину Ланкинену.

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Быстрого ответа у финской команды не нашлось, а когда Ялонен заменил вратаря на шестого полевого, то всё тот же Драйзайтль поразил опустевшую сеть и зафиксировал победу Германии. За счёт этого выигрыша бундестим поднялась на третье место, опустив на четвёртое сборную США, которой ещё предстоит дерби с Канадой в рамках вечерней программы игрового дня. Немцы максимально запутали все расклады пар плей-офф, и теперь каждое очко, заработанное в оставшихся матча, может изменить четвертьфинальные пары. И самое главное матч с финнами показал, что встреча со сборной Германии в ¼ финала не станет лёгкой прогулкой, в том числе для сборной России. Хоккей в Германии развивается, о чём говорит выход в финал Олимпиады-2018 и уверенный выход из группы на нынешнем чемпионате мира.

Максим Замятин