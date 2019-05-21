Хотели Германию, а получим сразу США? Немцы сбили весь расклад в группах

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Швеция - Россия
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17.05 завершен Франция 3
Словакия 6
тв
Группа B
17.05 завершен Австрия 3
Норвегия 5
тв
Группа A
17.05 завершен Финляндия 5
Великобритания 0
тв
Группа B
17.05 завершен Чехия 8
Италия 0
Группа A
18.05 завершен Дания 1
США 7
тв
Группа B
18.05 завершен Латвия 1
Россия 3
тв
Группа A
18.05 завершен Канада 8
Германия 1
тв
Группа B
18.05 завершен Италия 1
Норвегия 7
тв
Группа A
18.05 завершен Великобритания 1
Словакия 7
тв
Группа B
18.05 завершен Швеция 4
Швейцария 3
тв
Группа A
19.05 завершен Германия 1
США 3
тв
Группа B
19.05 завершен Австрия 0
Чехия 8
тв
Группа A
19.05 завершен Франция 0
Финляндия 3
тв
Группа B
19.05 завершен Швейцария 0
Россия 3
тв
Группа A
20.05 завершен
ОТ 		Франция 3
Великобритания 4
тв
Группа B
20.05 завершен Швеция 5
Латвия 4
тв
Группа A
20.05 завершен Канада 5
Дания 0
тв
Группа B
20.05 завершен
Б 		Австрия 3
Италия 4
тв
Группа A
13:15 завершен Финляндия 2
Германия 4
тв
Группа B
13:15 завершен Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа A
17:15 перерыв Словакия 0
Дания 0
тв
Группа B
17:15 1-й период Норвегия 1
Латвия 0
тв
Группа A
21:15 не начался Канада
США
тв
Группа B
21:15 не начался Швеция
Россия
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37357518/
21 мая 2019, 17:25 | Чемпионат.com

Хотели Германию, а получим сразу США? Немцы сбили весь расклад в группах

Немцы ушли с четвёртого места и не будут играть с Россией или Швецией.

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Перед стартом последнего игрового дня группового этапа сборная Финляндии лидировала в группе А, опережая идущих вторыми канадцев на одно очко. Этот результат уже гарантировал «львам» отсутствие необходимости переезжать из Кошице в Братиславу, а судьба первой строчки в группе находилась целиком в руках финской команды. Любая победа гарантировала подопечным Кари Ялонена лидерство и вероятную встречу со Швейцарией в плей-офф. Немцам, в свою очередь, не хотелось встречаться в четвертьфинале с Россией или Швецией, но для этого требовалось уйти с четвёртого места в своей группе, что было возможно только при условии победы в основное время.

Особенную интригу этой встрече придавала личность главного тренера сборной Германии. Финн Тони Сёдерхольм стал наставником немцев достаточно неожиданно, но признался, что матч против соотечественников будет для него особенным. «Я даже не помню, играли ли мы против него на национальном уровне или нет», — несколько самодовольно заявил в ответ Ялонен, и ход встречи лишний раз доказал принципиальность тренерской дуэли.

Первого гола пришлось ждать достаточно долго. На 16-й минуте встречи, когда на скамейке штрафников у бундестим находился Марко Новак, дальний выстрел защитника финской сборной Микко Лехтонена стал причиной неразберихи на пятачке у владений Грубауэра, и Харри Песонен подправил шайбу за линию немецких ворот.

Сборная Германии отыгралась на удивление быстро — для этого подопечным Сёдерхольма потребовалось 119 секунд, по истечение которых Марк Михаэлис реализовал выход два в один.

Перестрелка продолжилась и после первого перерыва. «Львы» усилиями Юхани Тюрьвяйнена снова вышли вперёд, но немцы, которым нельзя было отпускать соперника, не теряли надежду добиться результата. Доминик Кагун не дал финнам завершить второй период лидерами, хотя их преимущество по броскам за два периода было более, чем двукратным.

А вот едва стартовал третий отрезок, как сборная Германии вышла вперёд. Леон Драйзайтль сказал своё веское слово тогда, когда это больше всего требовалось: вместе с Леонардом Пфёдердем он разыграл необычную «двойку» в большинстве, отправив шайбу под мышку голкиперу Кевину Ланкинену.

Быстрого ответа у финской команды не нашлось, а когда Ялонен заменил вратаря на шестого полевого, то всё тот же Драйзайтль поразил опустевшую сеть и зафиксировал победу Германии. За счёт этого выигрыша бундестим поднялась на третье место, опустив на четвёртое сборную США, которой ещё предстоит дерби с Канадой в рамках вечерней программы игрового дня. Немцы максимально запутали все расклады пар плей-офф, и теперь каждое очко, заработанное в оставшихся матча, может изменить четвертьфинальные пары. И самое главное матч с финнами показал, что встреча со сборной Германии в ¼ финала не станет лёгкой прогулкой, в том числе для сборной России. Хоккей в Германии развивается, о чём говорит выход в финал Олимпиады-2018 и уверенный выход из группы на нынешнем чемпионате мира.

Максим Замятин
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21 Мая, 13:15 Зрители 6685 Групповой этап: Группа A Steel Arena
Финляндия 2:4
(1:1, 1:1, 0:2)
Германия
Главные тренеры
Юкка Ялонен Тони Седерхольм
Вратари
Кевин Ланкинен 58:40 (К. Ланкинен 59:00) Филипп Грубауэр
1-й период
Йонас Мюллер 01:50
Марко Новак 13:54
15:05 Харри Песонен (М. Лехтонен, Х. Йокихарью)
Марк Михелис (М. Плахта, М. Айзеншмид) 17:04
18:13 Петтери Линдбом
2-й период
24:07 Юхани Тюрвяйнен (Н. Оямяки)
Патрик Хагер 24:35
Доминик Кахун (Л. Драйзайтль) 33:13
3-й период
44:07 Атте Охтамаа
Леон Драйзайтль (Л. Пфедерль) 44:46
Янник Зайденберг 51:36
Леон Драйзайтль п.в. 59:00
Статистика
4 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 2
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Главный судья Стивен Рено (США)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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