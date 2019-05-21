Яшкин: В Словакии некачественные стекла, постоянно вылетают

Хоккеисты сборной Чехии обыграли швейцарцев в матче последнего тура предварительного раунда чемпионата мира в Словакии по счетом 5:4. После семи матчей на счету чехов 18 очков. Яшкин в первом периоде поучаствовал в потасовке, после которой вылетело заградительное стекло.

«Потасовка в первом периоде — это просто хоккей. Стекло вылетело — такое бывает. Тут стекла какие-то некачественные, постоянно вылетают», — сказал Яшкин журналистам.

«Сегодня случилось все, что могло случиться: много удалений, много большинства, мы вели в счете, потом соперник отыгрался. Хорошо, что справились. Могли играть лучше в третьем периоде, но швейцарцы — сильная команда. Мы выиграли в группе шесть матчей из семи — неплохой результат. Нам без разницы с кем играть в четвертьфинале. Там все сильные команды», — добавил он.