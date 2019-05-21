Нидеррайтер: Играть после перелета было непросто

Хоккеисты сборной Швейцарии уступили чехам в последнем матче предварительного раунда чемпионата мира в Словакии со счетом 4:5. После семи матчей швейцарцы набрали 12 очков и вышли в четвертьфинал с четвертого места в группе B. Нидеррайтер, выступавший за «Каролину» в плей-офф НХЛ, присоединился к швейцарцам в понедельник.

«Мне пришлось непросто после перелета. Никогда не бывает легко, когда ты в конце сложного сезона срываешься и едешь на другой турнир. Но сегодня у нас был шанс добиться победы, мы вели в счете, играли хорошо. Здорово, что удалось сравнять счет в конце, но овертайм нас не устраивал, поэтому пришлось рискнуть и сыграть без вратаря», — заявил Нидеррайтер журналистам.