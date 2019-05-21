Сборная Латвии обыграла норвежцев и заняла пятое место в группе В на ЧМ
БРАТИСЛАВА, 21 мая. /ТАСС/. Сборная Латвии по хоккею одержала победу над командой Норвегии со счетом 4:1 в заключительном матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Словакии. На встрече, которая проходила в Братиславе, присутствовали 8965 зрителей.
В составе победителей шайбы забросили Микс Индрашис (23-я минута), Янис Якс (47), Рихард Маренис (48) и Рональд Кениньш (55). У норвежцев отличился Тобиас Линдстрём (13). В воротах сборной Латвии матч провел Элвис Мерзликин, который провел весь матч со сборной России (1:3), у норвежцев ворота защищал Хенрик Хёукеланд, также полностью отыгравший встречу против российской команды (2:5). Одним из двух лайнсменов матча был россиянин Глеб Лазарев.
Команды провели 12-й очный матч друг с другом на чемпионате мира, девять раз побеждали латвийские хоккеисты, три победы на счету норвежской команды.
Сборная Латвии заняла пятое место в турнирной таблице группы В, набрав девять очков, норвежцы стали шестыми с шестью очками. В последнем матче группы сборная России, идущая на первом месте, встретится с командой Швеции, которая располагается на третьей строчке.
Сборная России займет первое место в группе, если не проиграет с разницей в три или более шайбы. Ранее обе команды обеспечили себе участие в
Первые матчи
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|21 Мая, 17:15
|Зрители 8965
|Групповой этап: Группа B
|"Словнафт-Арена"
|Петтер Торесен
|Боб Хартли
|Хенрик Хаукеланн
|Элвис Мерзликинс
|1-й период
|Оскарс Батня
|13:49
|15:18
|Тобиас Линдстрем (Ю. Холес, А. Мартинсен)
|2-й период
|20:45
|Эрленн Лесунн
|Микс Индрашис (Р. Балцерс, Т. Блюгерс)
|22:43
|Робертс Букартс
|24:57
|Увис Балинскис
|29:17
|34:48
|Александр Бонсаксен
|3-й период
|Янис Якс (У. Балинскис, М. Индрашис)
|46:59
|Рихардс Маренис (А. Кулда, Р. Балцерс)
|47:55
|Рональд Кениньш (М. Индрашис)
|54:13
|4
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|2
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Алекси Рантала (Финляндия)
|Главный судья
|Мануэль Николич (Австрия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол