Сборная Словакии победила команду Дании в последнем матче на ЧМ
КОШИЦЕ /Словакия/, 21 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Словакии обыграли команду Дании в серии буллитов со счетом 2:1 в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии. Встречу в Кошице посетили 7440 зрителей.
В составе победителей шайбу забросил Мартин Маринчин (40-я минута), победный буллит реализовал Ладислав Надь. У датчан отличился Миккель Бёдкер (57).
Сборная Словакии заняла пятое место в турнирной таблице группы А, набрав 11 очков после семи матчей. Лидирует сборная Финляндии, набравшая 16 очков, на втором месте идут канадцы (15), третью строчку занимают немцы (15), четвертую — американцы (14). Шестое место занимает команда Дании (6). У сборных Великобритании и Франции по два очка, но британские хоккеисты опережают французов по результату личной встречи.
Первые матчи
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|21 Мая, 17:15
|Зрители 7440
|Групповой этап: Группа A
|Steel Arena
Главные тренеры
|Крэйг Рэмзи
|Хайнц Элерс
Вратари
|Денис Годла
|Себастьян Дам
|1-й период
|Матиас Бау-Хансен
|17:15
|2-й период
|39:04
|Мартин Маринчин (М. Студенич, Л. Надь)
|3-й период
|46:10
|Марко Дане
|46:22
|Андрей Секера
|Миккель Бедкер (П. Русселль, Й.Б. Йенсен)
|46:41
|51:07
|Либор Гудачек
|58:09
|Эрик Чернак
|58:09
|Либор Гудачек
|Оливер Лауридсен
|58:09
Серия буллитов - победный бросок
|Л. Надь
Статистика
|10
|Штрафное время
|4
|1
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Линус Олунд (Швеция)
|Главный судья
|Бретт Айверсон (Канада)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол