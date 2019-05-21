Сборная Словакии победила команду Дании в последнем матче на ЧМ

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17.05 завершен Франция 3
Словакия 6
тв
Группа B
17.05 завершен Австрия 3
Норвегия 5
тв
Группа A
17.05 завершен Финляндия 5
Великобритания 0
тв
Группа B
17.05 завершен Чехия 8
Италия 0
Группа A
18.05 завершен Дания 1
США 7
тв
Группа B
18.05 завершен Латвия 1
Россия 3
тв
Группа A
18.05 завершен Канада 8
Германия 1
тв
Группа B
18.05 завершен Италия 1
Норвегия 7
тв
Группа A
18.05 завершен Великобритания 1
Словакия 7
тв
Группа B
18.05 завершен Швеция 4
Швейцария 3
тв
Группа A
19.05 завершен Германия 1
США 3
тв
Группа B
19.05 завершен Австрия 0
Чехия 8
тв
Группа A
19.05 завершен Франция 0
Финляндия 3
тв
Группа B
19.05 завершен Швейцария 0
Россия 3
тв
Группа A
20.05 завершен
ОТ 		Франция 3
Великобритания 4
тв
Группа B
20.05 завершен Швеция 5
Латвия 4
тв
Группа A
20.05 завершен Канада 5
Дания 0
тв
Группа B
20.05 завершен
Б 		Австрия 3
Италия 4
тв
Группа A
13:15 завершен Финляндия 2
Германия 4
тв
Группа B
13:15 завершен Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа A
17:15 завершен
Б 		Словакия 2
Дания 1
тв
Группа B
17:15 завершен Норвегия 1
Латвия 4
тв
Группа A
21:15 1-й период Канада 1
США 0
тв
Группа B
21:15 1-й период Швеция 0
Россия 0
1/4 финала
23.05 не начался
4B
1/4 финала
23.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
23.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
23.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37360233/
21 мая 2019, 19:48 | ТАСС

Сборная Словакии победила команду Дании в последнем матче на ЧМ

КОШИЦЕ /Словакия/, 21 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Словакии обыграли команду Дании в серии буллитов со счетом 2:1 в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии. Встречу в Кошице посетили 7440 зрителей.

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В составе победителей шайбу забросил Мартин Маринчин (40-я минута), победный буллит реализовал Ладислав Надь. У датчан отличился Миккель Бёдкер (57).

Сборная Словакии заняла пятое место в турнирной таблице группы А, набрав 11 очков после семи матчей. Лидирует сборная Финляндии, набравшая 16 очков, на втором месте идут канадцы (15), третью строчку занимают немцы (15), четвертую — американцы (14). Шестое место занимает команда Дании (6). У сборных Великобритании и Франции по два очка, но британские хоккеисты опережают французов по результату личной встречи.

Первые матчи плей-офф пройдут в четверг. Чемпионат мира в Словакии завершится 26 мая.
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21 Мая, 17:15 Зрители 7440 Групповой этап: Группа A Steel Arena
Словакия 2:1 Б
Серия буллитов
(0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Дания
Главные тренеры
Крэйг Рэмзи Хайнц Элерс
Вратари
Денис Годла Себастьян Дам
1-й период
Матиас Бау-Хансен 17:15
2-й период
39:04 Мартин Маринчин (М. Студенич, Л. Надь)
3-й период
46:10 Марко Дане
46:22 Андрей Секера
Миккель Бедкер (П. Русселль, Й.Б. Йенсен) 46:41
51:07 Либор Гудачек
58:09 Эрик Чернак
58:09 Либор Гудачек
Оливер Лауридсен 58:09
Серия буллитов - победный бросок
Л. Надь
Статистика
10 Штрафное время 4
1 Игра в большинстве 4
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Линус Олунд (Швеция)
Главный судья Бретт Айверсон (Канада)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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