Сборная Словакии победила команду Дании в последнем матче на ЧМ

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В составе победителей шайбу забросил Мартин Маринчин (40-я минута), победный буллит реализовал Ладислав Надь. У датчан отличился Миккель Бёдкер (57).

Сборная Словакии заняла пятое место в турнирной таблице группы А, набрав 11 очков после семи матчей. Лидирует сборная Финляндии, набравшая 16 очков, на втором месте идут канадцы (15), третью строчку занимают немцы (15), четвертую — американцы (14). Шестое место занимает команда Дании (6). У сборных Великобритании и Франции по два очка, но британские хоккеисты опережают французов по результату личной встречи.