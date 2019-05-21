Сборная России объявила состав на матч со Швецией на ЧМ-2019
Сборная России объявила состав на заключительный матч группового турнира чемпионата мира-2019 против Швеции.
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Ворота будет защищать Андрей Василевский. Состав выглядит так:
Вратари: Василевский, Георгиев;.
1-е звено: Григоренко, Малкин, Дадонов, Сергачев, Нестеров;.
2-е звено: Овечкин, Кузнецов, Капризов, Орлов, Зайцев;.
3-е звено: Гусев, Анисимов, Кучеров, Хафизуллин, Гавриков;.
4-е звено: Ковальчук, Андронов, Телегин, Задоров, Барабанов.
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