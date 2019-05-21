Мерзликинс: Мы теперь не та команда, которая борется за выживание

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Хоккеисты сборной Латвии победили норвежцев в последнем матче предварительного раунда чемпионата мира в Словакии со счетом 4:1 и финишировали на пятом месте в группе В, набрав 9 очков.

«Разочарованы ли мы тем, что не вышли в четвертьфинал? Вы чего, мы же Латвия! Мы хорошо играли, мы больше не та команда, которая борется за то, чтобы остаться в элите. Действительно боролись за четвертьфинал. Рад за свою команду. Вы сами видели, как мы играли против россиян, чехов и шведов. Но нам еще есть над чем работать», — сказал Мерзликинс журналистам.

«Особенно хотел обыграть швейцарцев. Они воспитали меня, как хоккеиста. Уехал в эту страну в 15 лет. Мой первый тренер из Швейцарии. Благодаря ему я стал тем, кто я есть. Он первым поставил меня в ворота», — заявил Мерзликинс.