Мерзликинс: Мы теперь не та команда, которая борется за выживание
БРАТИСЛАВА, 21 мая — РИА Новости, Сергей Яременко. Вратарь сборной Латвии Элвис Мерзликинс заявил, что теперь его команда рассталась с репутацией коллектива, который борется только за выживание.
Хоккеисты сборной Латвии победили норвежцев в последнем матче предварительного раунда чемпионата мира в Словакии со счетом 4:1 и финишировали на пятом месте в группе В, набрав 9 очков.
«Разочарованы ли мы тем, что не вышли в четвертьфинал? Вы чего, мы же Латвия! Мы хорошо играли, мы больше не та команда, которая борется за то, чтобы остаться в элите. Действительно боролись за четвертьфинал. Рад за свою команду. Вы сами видели, как мы играли против россиян, чехов и шведов. Но нам еще есть над чем работать», — сказал Мерзликинс журналистам.
«Особенно хотел обыграть швейцарцев. Они воспитали меня, как хоккеиста. Уехал в эту страну в 15 лет. Мой первый тренер из Швейцарии. Благодаря ему я стал тем, кто я есть. Он первым поставил меня в ворота», — заявил Мерзликинс.
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|21 Мая, 17:15
|Зрители 8965
|Групповой этап: Группа B
|"Словнафт-Арена"
|Петтер Торесен
|Боб Хартли
|Хенрик Хаукеланн
|Элвис Мерзликинс
|1-й период
|Оскарс Батня
|13:49
|15:18
|Тобиас Линдстрем (Ю. Холес, А. Мартинсен)
|2-й период
|20:45
|Эрленн Лесунн
|Микс Индрашис (Р. Балцерс, Т. Блюгерс)
|22:43
|Робертс Букартс
|24:57
|Увис Балинскис
|29:17
|34:48
|Александр Бонсаксен
|3-й период
|Янис Якс (У. Балинскис, М. Индрашис)
|46:59
|Рихардс Маренис (А. Кулда, Р. Балцерс)
|47:55
|Рональд Кениньш (М. Индрашис)
|54:13
|4
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|2
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Алекси Рантала (Финляндия)
|Главный судья
|Мануэль Николич (Австрия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол