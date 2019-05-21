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Сборная Латвии во вторник в Братиславе со счетом 4:1 обыграла команду Норвегии в последнем матче группового этапа чемпионата мира. Латвийцы заняли пятое место в группе и не вышли в плей-офф. «Авангард» в сезоне-2018/19 со счетом 0−4 уступил в финальной серии Кубка Гагарина московскому ЦСКА.

«Это моя цель — поехать с Латвией на Олимпиаду, это моя личная цель. И сегодня утром я сказал об этом игрокам. Я выигрывал Кубок Стэнли, выигрывал во всех лигах, где работал. И сейчас у меня в карьере осталось две цели: выиграть Кубок Гагарина и поехать на Олимпиаду со сборной Латвии», — сказал Хартли журналистам.