Индрашис: Латвийцы едут домой, но все соперники скажут, что мы бились на ЧМ
БРАТИСЛАВА, 21 мая — РИА Новости, Семён Галькевич. Сборная Латвии по хоккею не смогла выйти в четвертьфинал чемпионата мира, но все соперники скажут, что команда билась на турнире, заявил РИА Новости форвард латвийцев Микс Индрашис.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сборная Латвии во вторник в Братиславе обыграла команду Норвегии со счетом 4:1 в последнем матче группового этапа чемпионата мира, но заняла только пятое место в группе и не попала в
«Хотелось играть дальше, но мы едем домой. Что делать, это такая игра, что одни идут дальше, а другие домой едут. И сегодня это мы. Думаю, мы играли здорово, но
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
|21 Мая, 17:15
|Зрители 8965
|Групповой этап: Группа B
|"Словнафт-Арена"
Главные тренеры
|Петтер Торесен
|Боб Хартли
Вратари
|Хенрик Хаукеланн
|Элвис Мерзликинс
|1-й период
|Оскарс Батня
|13:49
|15:18
|Тобиас Линдстрем (Ю. Холес, А. Мартинсен)
|2-й период
|20:45
|Эрленн Лесунн
|Микс Индрашис (Р. Балцерс, Т. Блюгерс)
|22:43
|Робертс Букартс
|24:57
|Увис Балинскис
|29:17
|34:48
|Александр Бонсаксен
|3-й период
|Янис Якс (У. Балинскис, М. Индрашис)
|46:59
|Рихардс Маренис (А. Кулда, Р. Балцерс)
|47:55
|Рональд Кениньш (М. Индрашис)
|54:13
Статистика
|4
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|2
|1
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Алекси Рантала (Финляндия)
|Главный судья
|Мануэль Николич (Австрия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол