Индрашис: Латвийцы едут домой, но все соперники скажут, что мы бились на ЧМ

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Сборная Латвии во вторник в Братиславе обыграла команду Норвегии со счетом 4:1 в последнем матче группового этапа чемпионата мира, но заняла только пятое место в группе и не попала в плей-офф.