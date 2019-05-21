Опубликован состав Швеции на матч с Россией, Лундквист — в запасе
Стал известен состав сборной Швеции на матч с командой России на чемпионате мира по хоккею.
Сборная Швеции:
Маркстрём (Лундквист);
Клинберг —
Ларссон — Экхольм, Линдхольм — Э. Петтерссон — Ландеског;
М. Петерссон — Густафссон, Кемпе — Эрикссон — Ландер;
Хег, Крюгер — Линдблом — Братт, Расмуссен.
Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter