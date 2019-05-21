Стали известны составы на матч Канада — США, Джек Хьюз не в заявке
Стали известны составы на матч чемпионата мира по хоккею между сборными Канады и США.
Фаворит грядущего драфта НХЛ Джек Хьюз не попал в заявку американской сборной.
Канада:
Мюррей (Харт);
Нурс — Сиверсон, Дюбуа — Стоун — Маршессо;
Стетчер — Шабо, Кутюрье — Райнахарт — Сирелли
Фаббро — Теодор, Макканн — Туррис — Манта;
Майерс, Джост — Хенрик — Строум, Джозеф.
США:
Шнайдер (Демко);
Сутер — Мартинес, Дебринкэт — Уайт — Кейн;
Веренски — Шей, Келлер — Ларкин — Ван Римсдайк;
Хьюз — Хэнифин, Айкел — Годро — Крайдер;
Фокс, Райан — Канин — Гленденинг, Ватрано.
Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).
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