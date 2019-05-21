Фаворит грядущего драфта НХЛ Джек Хьюз не попал в заявку американской сборной.



Канада:



Мюррей (Харт);

Нурс — Сиверсон, Дюбуа — Стоун — Маршессо;

Стетчер — Шабо, Кутюрье — Райнахарт — Сирелли

Фаббро — Теодор, Макканн — Туррис — Манта;

Майерс, Джост — Хенрик — Строум, Джозеф.



США:



Шнайдер (Демко);

Сутер — Мартинес, Дебринкэт — Уайт — Кейн;

Веренски — Шей, Келлер — Ларкин — Ван Римсдайк;

Хьюз — Хэнифин, Айкел — Годро — Крайдер;

Фокс, Райан — Канин — Гленденинг, Ватрано.



Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).