Россия обыграла Швецию в матче чемпионата мира
Сборная России обыграла сборную Швеции в заключительном матче группового этапа чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 7:4 (0:1, 6:0, 1:3).
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Сборная Швеции открыла счет в матче на восьмой минуте игры, шайбу забросил Габриэль Ландеског. На десятой минуте российские хоккеисты оказались в меньшинстве, на две минуты был удален Сергей Андронов, но шведы не смогли реализовать численное преимущество.
За пять минут до перерыва шведские хоккеисты вновь оказались в большинстве после удаления Кирилла Капризова. Подопечные Рикарда Гренборга «насели» на ворота сборной России, но пробить Андрея Василевского не смогли. На перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу шведской команды. Стоит отметить, что шведы нанесли в два раза больше бросков по воротам: 10 против 5 у сборной России.
Уже на первой минуте второго периода Артем Анисимов сравнял счет в матче, забросив свою третью шайбу на турнире. Автором результативной передачи стал Никита Гусев. А через три минуты Евгений Дадонов после передачи Михаила Сергачева вывел сборную России вперед, сделав счет в матче 2:1. На девятой минуте периода Александр Овечкин увеличил преимущество сборной России, отправив третью шайбу в ворота Якоба Маркстрема. Результативный пас себе в актив записал Евгений Малкин. За пять с половиной минут до конца периода Кирилл Капризов забросил свою первую шайбу на турнире, сделав счет 4:1 в пользу сборной России. Автором голевой передачи стал Евгений Кузнецов. А уже через две минуты Михаил Григоренко довел счет до крупного, воспользовавшись грубой ошибкой шведских защитников. Через тридцать секунд Малкин после передачи Никиты Задорова забросил шестую шайбу в ворота сборной Швеции.
На четвертой минуте третьего периода сборная России получила первое в матче большинство, но не смогла его реализовать. За восемь минут до конца матча Вильям Нюландер сократил отставание шведских хоккеистов, 2:6, но менее чем через минуту российские игроки восстановили разницу в счете. Дмитрий Орлов отличился после передачи Александра Барабанова. А за три с половиной минуты до конца Оливер
Таким образом, сборная России выиграла на групповом этапе чемпионата мира семь матчей из семи возможных и заняла первое место в группе Б. В четвертьфинале российская команда сыграет со сборной США, которая стала четвертой в группе А.
Четвертьфинальные матчи чемпионата мира пройдут 23 мая. Встреча Россия — США начнется в 17:15 мск. В других поединках ¼ финала сборная Канады сыграет со Швейцарией, Чехия встретится с Германией, а Швеция — с Финляндией.
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|21 Мая, 21:15
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|Групповой этап: Группа B
|"Словнафт-Арена"
|Рикард Гренборг
|Илья Воробьев
|Якоб Маркстрем
|Андрей Василевский
|1-й период
|07:32
|Габриэль Ландескуг (М. Петтерссон, Э. Петтерссон)
|Сергей Андронов
|09:37
|Кирилл Капризов
|14:55
|2-й период
|Артем Анисимов (Н. Гусев, Н. Кучеров)
|20:57
|Евгений Дадонов (Е. Кузнецов, М. Сергачев)
|24:10
|Александр Овечкин (Е. Малкин, Д. Хафизуллин)
|28:52
|Кирилл Капризов
|34:39
|Михаил Григоренко
|37:17
|Евгений Малкин (Е. Дадонов, Н. Задоров)
|37:47
|39:56
|Патрик Хернквист
|3-й период
|44:24
|Маттиас Экхольм
|52:02
|Вильям Нюландер (А. Веннберг)
|Дмитрий Орлов (И. Телегин, А. Барабанов)
|52:57
|56:22
|Оливер Экман-Ларссон (Э. Петтерссон)
|Илья Ковальчук
|58:42
|58:49
|Йон Клингберг (В. Нюландер, О. Экман-Ларссон)
|12
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|6
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Ян Гржибик (Чехия)
|Главный судья
|Оливер Гуен (Канада)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол