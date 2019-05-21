Россия обыграла Швецию в матче чемпионата мира

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Сборная Швеции открыла счет в матче на восьмой минуте игры, шайбу забросил Габриэль Ландеског. На десятой минуте российские хоккеисты оказались в меньшинстве, на две минуты был удален Сергей Андронов, но шведы не смогли реализовать численное преимущество.

За пять минут до перерыва шведские хоккеисты вновь оказались в большинстве после удаления Кирилла Капризова. Подопечные Рикарда Гренборга «насели» на ворота сборной России, но пробить Андрея Василевского не смогли. На перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу шведской команды. Стоит отметить, что шведы нанесли в два раза больше бросков по воротам: 10 против 5 у сборной России.

Уже на первой минуте второго периода Артем Анисимов сравнял счет в матче, забросив свою третью шайбу на турнире. Автором результативной передачи стал Никита Гусев. А через три минуты Евгений Дадонов после передачи Михаила Сергачева вывел сборную России вперед, сделав счет в матче 2:1. На девятой минуте периода Александр Овечкин увеличил преимущество сборной России, отправив третью шайбу в ворота Якоба Маркстрема. Результативный пас себе в актив записал Евгений Малкин. За пять с половиной минут до конца периода Кирилл Капризов забросил свою первую шайбу на турнире, сделав счет 4:1 в пользу сборной России. Автором голевой передачи стал Евгений Кузнецов. А уже через две минуты Михаил Григоренко довел счет до крупного, воспользовавшись грубой ошибкой шведских защитников. Через тридцать секунд Малкин после передачи Никиты Задорова забросил шестую шайбу в ворота сборной Швеции.

На четвертой минуте третьего периода сборная России получила первое в матче большинство, но не смогла его реализовать. За восемь минут до конца матча Вильям Нюландер сократил отставание шведских хоккеистов, 2:6, но менее чем через минуту российские игроки восстановили разницу в счете. Дмитрий Орлов отличился после передачи Александра Барабанова. А за три с половиной минуты до конца Оливер Экман-Ларссон забросил третью шайбу в ворота Андрея Василевского. Менее чем за полторы минуты до конца игры капитан российской команды Илья Ковальчук был удален на две минуты, и шведы успешно воспользовались численным перевесом — Йон Клингберг забросил четвертую шайбу шведской команды и установил окончательный счет в матче: 7:4 в пользу сборной России.

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Таким образом, сборная России выиграла на групповом этапе чемпионата мира семь матчей из семи возможных и заняла первое место в группе Б. В четвертьфинале российская команда сыграет со сборной США, которая стала четвертой в группе А.

Четвертьфинальные матчи чемпионата мира пройдут 23 мая. Встреча Россия — США начнется в 17:15 мск. В других поединках ¼ финала сборная Канады сыграет со Швейцарией, Чехия встретится с Германией, а Швеция — с Финляндией.