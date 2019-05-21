Сборная Канады обыграла американцев и победила в группе на чемпионате мира
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Сборная Канады по хоккею нанесла поражение команде США в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Словакии.
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Встреча группы А, прошедшая в Кошице, закончилась со счетом 3:0 (2:0, 1:0, 0:0). Голы забили
Команда Канады набрала 18 очков и заняла первое место в группе, американцы (14) стали четвертыми.
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Вратари
|1-й период
|01:49
|Дюбуа П-Л. (Стоун Марк)
|08:02
|Террис К. (Манта Э.)
|2-й период
|Ватрано Ф.
|26:57
|29:31
|Манта Э.
|35:59
|Маккэн Дж. (Террис К., Фаббро Д.)
Статистика
|14
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)
|Главный судья
|Микко Каукокари (Финляндия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол