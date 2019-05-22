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Россияне выиграли группу В, не проиграв ни разу.



Лучшим игроком встречи в составе россиян стал голкипер Андрей Василевский.