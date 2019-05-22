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После матчей Швеция — Россия (3:7) и Канада — США (3:0) закончился групповой турнир чемпионата мира. Четвертьфинальные пары выглядят так:

Россия (В1) — США (А4)

Чехия (В2) — Германия (А3)

Финляндия (А2) — Швеция (В3)

Канада (А1) — Швейцария (В4).

На этом чемпионате мира нет заранее оформленной сетки плей-офф. Перед стартом турнира был изменен его формат. Ранее по регламенту ЧМ между собой встречались бы победители пар Россия — США и Финляндия — Швеция, а также победители матчей Канада — Швейцария и Чехия — Германия.

Теперь все по-другому. Перед полуфинальной стадией все четыре оставшиеся в розыгрыше сборные будут посеяны (1-й, 2-й, 3-й, 4-й номера) на основании следующих показателей группового этапа:

— Место в группе

— Количество очков

— Разность шайб

— Количество голов

— Посев перед чемпионатом мира.

Для наглядности ранжируем по этим показателям все восемь сборных:

1. Россия — 1-е место в группе В, 21 очко

2. Канада — 1-е место в группе А, 18 очков

3. Чехия — 2-е место в группе В, 18 очков

4. Финляндия — 2-е место в группе А, 16 очков

5. Швеция — 3-е место в группе В, 15 очков, «+18»

6. Германия — 3-е место в группе А, 15 очков, «0»

7. США — 4-е место в группе А, 14 очков

8. Швейцария — 4-е место в группе В, 12 очков.

Поэтому России при попадании в полуфинал (при другом исходе матча с США расклады для нашей сборной уже не будет актуальны) получит первый номер посева. Ни при каком варианте россияне не встретятся с Канадой и Чехией, которые не могут стать в этом списке четвертыми. А вот любой другой соперник не исключен.

Если Россия победит США, то сыграет в полуфинале:

— С победителем матча Финляндия — Швеция — если дальше пройдут и Канада, и Чехия

— С Германией — если немцы победят чехов, а канадцы обыграют швейцарцев

— Со Швейцарией — если швейцарцы обыграют канадцев.