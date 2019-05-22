С Канадой — только в финале. Расклады для сборной России на плей-офф ЧМ
Разбираем потенциальную сетку
плей-офф чемпионата мира-2019 для сборной России.
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После матчей Швеция — Россия (3:7) и Канада — США (3:0) закончился групповой турнир чемпионата мира. Четвертьфинальные пары выглядят так:
Россия (В1) — США (А4)
Чехия (В2) — Германия (А3)
Финляндия (А2) — Швеция (В3)
Канада (А1) — Швейцария (В4).
На этом чемпионате мира нет заранее оформленной сетки
Теперь все
— Место в группе
— Количество очков
— Разность шайб
— Количество голов
— Посев перед чемпионатом мира.
Для наглядности ранжируем по этим показателям все восемь сборных:
1. Россия — 1-е место в группе В, 21 очко
2. Канада — 1-е место в группе А, 18 очков
3. Чехия — 2-е место в группе В, 18 очков
4. Финляндия — 2-е место в группе А, 16 очков
5. Швеция — 3-е место в группе В, 15 очков, «+18»
6. Германия — 3-е место в группе А, 15 очков, «0»
7. США — 4-е место в группе А, 14 очков
8. Швейцария — 4-е место в группе В, 12 очков.
Поэтому России при попадании в полуфинал (при другом исходе матча с США расклады для нашей сборной уже не будет актуальны) получит первый номер посева. Ни при каком варианте россияне не встретятся с Канадой и Чехией, которые не могут стать в этом списке четвертыми. А вот любой другой соперник не исключен.
Если Россия победит США, то сыграет в полуфинале:
— С победителем матча Финляндия — Швеция — если дальше пройдут и Канада, и Чехия
— С Германией — если немцы победят чехов, а канадцы обыграют швейцарцев
— Со Швейцарией — если швейцарцы обыграют канадцев.
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