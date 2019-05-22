Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Россия - США
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17.05 завершен Франция 3
Словакия 6
тв
Группа B
17.05 завершен Австрия 3
Норвегия 5
тв
Группа A
17.05 завершен Финляндия 5
Великобритания 0
тв
Группа B
17.05 завершен Чехия 8
Италия 0
Группа A
18.05 завершен Дания 1
США 7
тв
Группа B
18.05 завершен Латвия 1
Россия 3
тв
Группа A
18.05 завершен Канада 8
Германия 1
тв
Группа B
18.05 завершен Италия 1
Норвегия 7
тв
Группа A
18.05 завершен Великобритания 1
Словакия 7
тв
Группа B
18.05 завершен Швеция 4
Швейцария 3
тв
Группа A
19.05 завершен Германия 1
США 3
тв
Группа B
19.05 завершен Австрия 0
Чехия 8
тв
Группа A
19.05 завершен Франция 0
Финляндия 3
тв
Группа B
19.05 завершен Швейцария 0
Россия 3
тв
Группа A
20.05 завершен
ОТ 		Франция 3
Великобритания 4
тв
Группа B
20.05 завершен Швеция 5
Латвия 4
тв
Группа A
20.05 завершен Канада 5
Дания 0
тв
Группа B
20.05 завершен
Б 		Австрия 3
Италия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Финляндия 2
Германия 4
тв
Группа B
21.05 завершен Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа A
21.05 завершен
Б 		Словакия 2
Дания 1
тв
Группа B
21.05 завершен Норвегия 1
Латвия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Канада 3
США 0
тв
Группа B
21.05 завершен Швеция 4
Россия 7
1/4 финала
23.05 не начался Канада
Швейцария
1/4 финала
23.05 не начался Россия
США
1/4 финала
23.05 не начался Чехия
Германия
1/4 финала
23.05 не начался Финляндия
Швеция
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37361794/
22 мая 2019, 0:01 | Спорт-Экспресс

С Канадой — только в финале. Расклады для сборной России на плей-офф ЧМ

Разбираем потенциальную сетку плей-офф чемпионата мира-2019 для сборной России.

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После матчей Швеция — Россия (3:7) и Канада — США (3:0) закончился групповой турнир чемпионата мира. Четвертьфинальные пары выглядят так:

Россия (В1) — США (А4)
Чехия (В2) — Германия (А3)
Финляндия (А2) — Швеция (В3)
Канада (А1) — Швейцария (В4).

На этом чемпионате мира нет заранее оформленной сетки плей-офф. Перед стартом турнира был изменен его формат. Ранее по регламенту ЧМ между собой встречались бы победители пар Россия — США и Финляндия — Швеция, а также победители матчей Канада — Швейцария и Чехия — Германия.

Теперь все по-другому. Перед полуфинальной стадией все четыре оставшиеся в розыгрыше сборные будут посеяны (1-й, 2-й, 3-й, 4-й номера) на основании следующих показателей группового этапа:

— Место в группе
— Количество очков
— Разность шайб
— Количество голов
— Посев перед чемпионатом мира.

Для наглядности ранжируем по этим показателям все восемь сборных:

1. Россия — 1-е место в группе В, 21 очко
2. Канада — 1-е место в группе А, 18 очков
3. Чехия — 2-е место в группе В, 18 очков
4. Финляндия — 2-е место в группе А, 16 очков
5. Швеция — 3-е место в группе В, 15 очков, «+18»
6. Германия — 3-е место в группе А, 15 очков, «0»
7. США — 4-е место в группе А, 14 очков
8. Швейцария — 4-е место в группе В, 12 очков.

Поэтому России при попадании в полуфинал (при другом исходе матча с США расклады для нашей сборной уже не будет актуальны) получит первый номер посева. Ни при каком варианте россияне не встретятся с Канадой и Чехией, которые не могут стать в этом списке четвертыми. А вот любой другой соперник не исключен.

Если Россия победит США, то сыграет в полуфинале:

— С победителем матча Финляндия — Швеция — если дальше пройдут и Канада, и Чехия
— С Германией — если немцы победят чехов, а канадцы обыграют швейцарцев
— Со Швейцарией — если швейцарцы обыграют канадцев.
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