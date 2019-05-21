Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Россия - США
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17.05 завершен Франция 3
Словакия 6
тв
Группа B
17.05 завершен Австрия 3
Норвегия 5
тв
Группа A
17.05 завершен Финляндия 5
Великобритания 0
тв
Группа B
17.05 завершен Чехия 8
Италия 0
Группа A
18.05 завершен Дания 1
США 7
тв
Группа B
18.05 завершен Латвия 1
Россия 3
тв
Группа A
18.05 завершен Канада 8
Германия 1
тв
Группа B
18.05 завершен Италия 1
Норвегия 7
тв
Группа A
18.05 завершен Великобритания 1
Словакия 7
тв
Группа B
18.05 завершен Швеция 4
Швейцария 3
тв
Группа A
19.05 завершен Германия 1
США 3
тв
Группа B
19.05 завершен Австрия 0
Чехия 8
тв
Группа A
19.05 завершен Франция 0
Финляндия 3
тв
Группа B
19.05 завершен Швейцария 0
Россия 3
тв
Группа A
20.05 завершен
ОТ 		Франция 3
Великобритания 4
тв
Группа B
20.05 завершен Швеция 5
Латвия 4
тв
Группа A
20.05 завершен Канада 5
Дания 0
тв
Группа B
20.05 завершен
Б 		Австрия 3
Италия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Финляндия 2
Германия 4
тв
Группа B
21.05 завершен Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа A
21.05 завершен
Б 		Словакия 2
Дания 1
тв
Группа B
21.05 завершен Норвегия 1
Латвия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Канада 3
США 0
тв
Группа B
21.05 завершен Швеция 4
Россия 7
1/4 финала
23.05 не начался Канада
Швейцария
1/4 финала
23.05 не начался Россия
США
1/4 финала
23.05 не начался Чехия
Германия
1/4 финала
23.05 не начался Финляндия
Швеция
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37361801/
21 мая 2019, 23:56 | Sport24

Канада показала России, как нужно уничтожать Америку. Бояться такую сборную США — стыдно

В главном матче группового этапа «звездно-полосатые» не забросили ни одной шайбы.

Важность заключительного матча группу В легко объяснял один факт — в случае поражения в основное время американцы финишировали четвертыми, а чистая победа выводила их на первое место. Разница ощутима. «Звездно-полосатые» начали игру так, что стало очевидно: их больше интересует второй сценарий. Они закрыли канадцев в зоне, и дебютировавший на этом чемпионате мира защитник Зак Веренски уже в первой своей смене попробовал вывести на бросок партнера и выстрелили сам. Любая другая сборная на месте Канады могла бы поплыть, но «Кленовые листья» нашли идеальный способ остановить стартовый порыв соперника — забили. Форвард «Вегаса» Марк Стоун убедил всех, что будет закладывать вираж за воротами, а сам скинул шайбу на коллегу из «Коламбуса» Пьера-Люка Дюбуа. Два защитника команды США остались не при делах.

Канадцы провели первый период максимально собранно — они качественно встречали американцев в средней зоне, в итоге оставив голкипера Мэтта Мюррея без серьезной работы. Ну, а команда Джеффа Блэшилла мало того, что не могла придумать ничего дельного в атаки, так еще и ошибалась в самый неподходящий момент. На восьмой минуте Джеймс ван Римсдайк обрезался на чужой синей, а Кайл Террис и Энтони Манта умчались к воротам Кори Шнайдера в формате «2 в 1». Нападающие «Нэшвилла» и «Детройта» так сыгрались на этом турнире, что с одиноким защитником разобрались без проблем.

А вот проблемы американцев усугубились травмой Дилана Ларкина, который принял на себе страшный выстрел Филиппа Майерса, какое-то время провел в горизонтальном положении на скамейке запасных, а затем отправился в раздевалку.

Было сомнительно, что «Кленовые листья» смогу также дисциплинированно отыграть все 60 минут, этого и не случилось. Во втором периоде у команды США начали появляться моменты — еще до экватора матча забивать могли ван Римсдайк, Куинн Хьюз и Фрэнк Ватрано. Канадцы поняли, что у происходящего могут быть очень неприятные последствия и добавили. По итогам двадцатиминутки они перебросали соперника со счетом 18−9 и вполне могли довести дело до разгрома еще до второй паузы в игре. Но ограничились одним голом. Джаред Макканн классно попал из левого круга вбрасывания, пока неподалеку от него приходил в себя Дерек Райан, неудачно столкнувшийся с Террисом.

Другое столкновение, случившееся во втором периоде, закончилось штрафом «2+10». Манта проверил локтем голову Колину Уайта и совершенно справедливо получил от арбитров по полной.

Канадцы без всяких проблем довели дело до сухой победы и отправили сборную США в четвертьфинальное противостояние с Россией, которая в параллельном матче разорвала шведов. Вывеска Россия — США, конечно, выглядит классно, но «Красная машина» в ее нынешнем составе этих американцев должна проходить спокойно. А уж о том, чтобы бояться «звездно-полосатых» и речи быть не может.
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21 Мая, 21:15 Групповой этап: Группа A
Канада 3:0
(2:0, 1:0, 0:0)
США
Вратари
1-й период
01:49 Дюбуа П-Л. (Стоун Марк)
08:02 Террис К. (Манта Э.)
2-й период
Ватрано Ф. 26:57
29:31 Манта Э.
35:59 Маккэн Дж. (Террис К., Фаббро Д.)
Статистика
14 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Главный судья Микко Каукокари (Финляндия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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