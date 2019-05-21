Важность заключительного матча группу В легко объяснял один факт — в случае поражения в основное время американцы финишировали четвертыми, а чистая победа выводила их на первое место. Разница ощутима. «Звездно-полосатые» начали игру так, что стало очевидно: их больше интересует второй сценарий. Они закрыли канадцев в зоне, и дебютировавший на этом чемпионате мира защитник Зак Веренски уже в первой своей смене попробовал вывести на бросок партнера и выстрелили сам. Любая другая сборная на месте Канады могла бы поплыть, но «Кленовые листья» нашли идеальный способ остановить стартовый порыв соперника — забили. Форвард «Вегаса» Марк Стоун убедил всех, что будет закладывать вираж за воротами, а сам скинул шайбу на коллегу из «Коламбуса» Пьера-Люка Дюбуа. Два защитника команды США остались не при делах.

Канадцы провели первый период максимально собранно — они качественно встречали американцев в средней зоне, в итоге оставив голкипера Мэтта Мюррея без серьезной работы. Ну, а команда Джеффа Блэшилла мало того, что не могла придумать ничего дельного в атаки, так еще и ошибалась в самый неподходящий момент. На восьмой минуте Джеймс ван Римсдайк обрезался на чужой синей, а Кайл Террис и Энтони Манта умчались к воротам Кори Шнайдера в формате «2 в 1». Нападающие «Нэшвилла» и «Детройта» так сыгрались на этом турнире, что с одиноким защитником разобрались без проблем.

А вот проблемы американцев усугубились травмой Дилана Ларкина, который принял на себе страшный выстрел Филиппа Майерса, какое-то время провел в горизонтальном положении на скамейке запасных, а затем отправился в раздевалку.

Было сомнительно, что «Кленовые листья» смогу также дисциплинированно отыграть все 60 минут, этого и не случилось. Во втором периоде у команды США начали появляться моменты — еще до экватора матча забивать могли ван Римсдайк, Куинн Хьюз и Фрэнк Ватрано. Канадцы поняли, что у происходящего могут быть очень неприятные последствия и добавили. По итогам двадцатиминутки они перебросали соперника со счетом 18−9 и вполне могли довести дело до разгрома еще до второй паузы в игре. Но ограничились одним голом. Джаред Макканн классно попал из левого круга вбрасывания, пока неподалеку от него приходил в себя Дерек Райан, неудачно столкнувшийся с Террисом.

Другое столкновение, случившееся во втором периоде, закончилось штрафом «2+10». Манта проверил локтем голову Колину Уайта и совершенно справедливо получил от арбитров по полной.

Канадцы без всяких проблем довели дело до сухой победы и отправили сборную США в четвертьфинальное противостояние с Россией, которая в параллельном матче разорвала шведов. Вывеска Россия — США, конечно, выглядит классно, но «Красная машина» в ее нынешнем составе этих американцев должна проходить спокойно. А уж о том, чтобы бояться «звездно-полосатых» и речи быть не может.