Сборная России вынесла чемпионов мира вперед ногами. Эти парни разорвут и американцев

Вроде бы все давным-давно постановили, что главное на групповом этапе чемпионата мира — это выход из группы. Но как раз с этим турнир в Словаки подкачал. Четверки лучших очертились заранее, что, вроде бы, должно было убить интерес. Вместо этого Великобритания с Италией творят «карликовые» сенсации, а наверху творится настоящий кошмар для гуманитариев.

Весь день российские журналисты ломали головы, какие результаты последнего дня группового этапа к каким парам плей-офф приведут. Ясно было одно: в случае любой победы над Швецией и даже поражения с разницей в две шайбы россияне остаются на первом месте. Вот только так ли нужно подопечным Ильи Воробьева обыгрывать Тре крунур, были резонные сомнения. Попасться лучшей команде группы Б могли как проходные немцы, так и непредсказуемые американцы.

Интересно, что год назад в Копенгагене Россия и Швеция точно также разыгрывали первое место в группе накануне плей-офф. Вот только все остальное в датской столице было иначе. На звездную команду Тре крунур, в итоге взявшую золото, мы могли ответить разве что тройкой Гусев — Дацюк — Капризов. Изменения, произошедшие за год, лучше всего иллюстрирует статус Кирилла Капризова, который из лидера команды мутировал в игрока ротации.

Год назад именно Капризов забросил единственную шайбу сборной России в шведские ворота. А вот Зибанежада с Раккелем, зарешавшие в той игре, до Братиславы не доехали из-за повреждений. Вывеска Россия — Швеция на этот раз разогревалась противостоянием Кучеров — Нюландер. Пусть никто из тренеров и игроков не признает, что гонка бомбардиров хоть сколько-нибудь важна, выяснить, кто из этих двух монстров круче, было чертовски интересно.

Вместо того, чтобы открыть счет в первом периоде, Капризов удалялся. Причем что его удаление, что Андронова, произошло в зоне атаки. Воробьев это точно не одобрил. А главное, что Кирилл своим фолом сбил волну, которую вроде бы стала ловить сборная России после не самого удачного начала. Орлов нашел передачей Кучерова, а тот угодил хлестким броском в закругление ворот. Ну, а звено Малкина с примкнувшим к ним Ковальчуком провели первую вразумительную позиционную атаку.

Мало того, что эти потуги прервал фол Капризова, так еще и оживать российская команда начала минуте так на 13-й. До этого у ворот Маркстрема не возникало ни момента, ни даже полумомента. Зато шведы не стеснялись расстреливать Василевского с разных позиций. Чаще угроза шла из левого круга вбрасывания, а особенно лютовал Экман-Ларссон с Клингбергом, но в итоге забили шведы после атаки с противоположного борта. Петтерссон набросил — Ландеског подправил. Что может быть проще, а значит, гениальнее?

Мы никогда не узнаем, что Воробьев с помощниками сказали игрокам в перерыве, на второй период вышла совершенно другая команда. Возможно, на наших парней как-то повлиял счет матча Канада — США. Американцы, проигрывая 0:2, практически безальтернативно становились соперником сборной России. А накануне такого бомбового четвертьфинала играть спустя рукава себе дороже. Вот россияне и включились, создав за вторую двадцатиминутку в разы больше моментов, чем за первую.

Казалось, что связку Кучеров — Гусев шведы раскусили, но когда Сергачев нашел передачей одного из Никит, этот мираж развеялся. Кучеров быстро переправил шайбу Гусеву, а тот вывел на бросок Анисимова. 1:1! Если на старте чемпионата мира казалось, что два лучших форварда сборной России играют исключительно друг с другом и партнеров в упор не замечают, то этот гол получился в высшей степени коллективным. Ну, а Анисимова эта парочка начала активнее вовлекать еще с игры против Швейцарии.

Сергачев поучаствовал и во втором голе сборной России, когда шайбу после его броска подправил Дадонов. Самое любопытное в этом голе было то, что на льду одновременно оказались Малкин и Овечкин. У нашей команды шла постепенная смена, и форвард «Питтсбурга» всего на пару секунд пересекся с капитаном «Вашингтона». Однако в этом, как потом выяснилось, был знак. Следующее появление Малкина с Овечкиным на площадке привело к третьему голу в ворота Швеции! Звезды сборной России, признавшиеся в собственной несовместимости, разыграли между собой крутую комбинацию. Последний раз такое было на сочинской Олимпиаде в матче со Словенией.

Забить в итоге удалось и Капризову. В этом году партнеры у него ничуть не хуже прошлогодних Дацюка с Гусевым, но долгое время звезды «Вашингтона» его словно не замечали. На какое-то время Кирилл даже выпал из этого звена, но к игре с Швейцарией вернулся, сыграв весьма недурно. На этот раз Капризову удалось нанести такой быстрый и резкий бросок, что не сдержали его ни два полевых игрока Тре крунур, ни Маркстрем. Ну, а половину этого гола сделал Кузнецов, вчистую выигравший у Расмуссена. Женя накануне рассказывал, как прямо во время матча учил итальянцев игре на точке. Кажется, ему есть что поведать и центрфорварду «Магнитки».

Все, что происходило в дальнейшем — не имело особого значения, и не нуждается в подробном описании. Разумеется, если вы не персональный фанат Малкина, который дождался его первой шайбы на чемпионате мира, и не любитель статистики. Нюландер, отыгравший один гол при счете 1:6, снова обошел Кучерова в гонке бомбардиров. Не удалось и одержать самую крупную победу над шведами на чемпионате мира. До последней минуты матча на табло высвечивался счет, повторяющий результат матча в Стокольме, когда команда Билялетдинова на пути к золоту вынесла хозяев, но удаление Ковальчука все испортило.