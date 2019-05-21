Сборная России вынесла чемпионов мира вперед ногами. Эти парни разорвут и американцев
Все же интрига порой принимает причудливые формы.
Вроде бы все
Весь день российские журналисты ломали головы, какие результаты последнего дня группового этапа к каким парам
Интересно, что год назад в Копенгагене Россия и Швеция точно также разыгрывали первое место в группе накануне
Год назад именно Капризов забросил единственную шайбу сборной России в шведские ворота. А вот Зибанежада с Раккелем, зарешавшие в той игре, до Братиславы не доехали
Вместо того, чтобы открыть счет в первом периоде, Капризов удалялся. Причем что его удаление, что Андронова, произошло в зоне атаки. Воробьев это точно не одобрил. А главное, что Кирилл своим фолом сбил волну, которую вроде бы стала ловить сборная России после не самого удачного начала. Орлов нашел передачей Кучерова, а тот угодил хлестким броском в закругление ворот. Ну, а звено Малкина с примкнувшим к ним Ковальчуком провели первую вразумительную позиционную атаку.
Мало того, что эти потуги прервал фол Капризова, так еще и оживать российская команда начала минуте так на 13-й. До этого у ворот Маркстрема не возникало ни момента, ни даже полумомента. Зато шведы не стеснялись расстреливать Василевского с разных позиций. Чаще угроза шла из левого круга вбрасывания, а особенно лютовал
Мы никогда не узнаем, что Воробьев с помощниками сказали игрокам в перерыве, на второй период вышла совершенно другая команда. Возможно, на наших парней
Казалось, что связку Кучеров — Гусев шведы раскусили, но когда Сергачев нашел передачей одного из Никит, этот мираж развеялся. Кучеров быстро переправил шайбу Гусеву, а тот вывел на бросок Анисимова. 1:1! Если на старте чемпионата мира казалось, что два лучших форварда сборной России играют исключительно друг с другом и партнеров в упор не замечают, то этот гол получился в высшей степени коллективным. Ну, а Анисимова эта парочка начала активнее вовлекать еще с игры против Швейцарии.
Сергачев поучаствовал и во втором голе сборной России, когда шайбу после его броска подправил Дадонов. Самое любопытное в этом голе было то, что на льду одновременно оказались Малкин и Овечкин. У нашей команды шла постепенная смена, и форвард «Питтсбурга» всего на пару секунд пересекся с капитаном «Вашингтона». Однако в этом, как потом выяснилось, был знак. Следующее появление Малкина с Овечкиным на площадке привело к третьему голу в ворота Швеции! Звезды сборной России, признавшиеся в собственной несовместимости, разыграли между собой крутую комбинацию. Последний раз такое было на сочинской Олимпиаде в матче со Словенией.
Забить в итоге удалось и Капризову. В этом году партнеры у него ничуть не хуже прошлогодних Дацюка с Гусевым, но долгое время звезды «Вашингтона» его словно не замечали. На
Все, что происходило в дальнейшем — не имело особого значения, и не нуждается в подробном описании. Разумеется, если вы не персональный фанат Малкина, который дождался его первой шайбы на чемпионате мира, и не любитель статистики. Нюландер, отыгравший один гол при счете 1:6, снова обошел Кучерова в гонке бомбардиров. Не удалось и одержать самую крупную победу над шведами на чемпионате мира. До последней минуты матча на табло высвечивался счет, повторяющий результат матча в Стокольме, когда команда Билялетдинова на пути к золоту вынесла хозяев, но удаление Ковальчука все испортило.
Глупо думать, что шведы намерено сливали матчи
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|21 Мая, 21:15
|Зрители 9085
|Групповой этап: Группа B
|"Словнафт-Арена"
|Рикард Гренборг
|Илья Воробьев
|Якоб Маркстрем
|Андрей Василевский
|1-й период
|07:32
|Габриэль Ландескуг (М. Петтерссон, Э. Петтерссон)
|Сергей Андронов
|09:37
|Кирилл Капризов
|14:55
|2-й период
|Артем Анисимов (Н. Гусев, Н. Кучеров)
|20:57
|Евгений Дадонов (Е. Кузнецов, М. Сергачев)
|24:10
|Александр Овечкин (Е. Малкин, Д. Хафизуллин)
|28:52
|Кирилл Капризов
|34:39
|Михаил Григоренко
|37:17
|Евгений Малкин (Е. Дадонов, Н. Задоров)
|37:47
|39:56
|Патрик Хернквист
|3-й период
|44:24
|Маттиас Экхольм
|52:02
|Вильям Нюландер (А. Веннберг)
|Дмитрий Орлов (И. Телегин, А. Барабанов)
|52:57
|56:22
|Оливер Экман-Ларссон (Э. Петтерссон)
|Илья Ковальчук
|58:42
|58:49
|Йон Клингберг (В. Нюландер, О. Экман-Ларссон)
|12
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|6
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Ян Гржибик (Чехия)
|Главный судья
|Оливер Гуен (Канада)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол