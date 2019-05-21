Сборная России вынесла чемпионов мира вперед ногами. Эти парни разорвут и американцев

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Россия - США
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17.05 завершен Франция 3
Словакия 6
тв
Группа B
17.05 завершен Австрия 3
Норвегия 5
тв
Группа A
17.05 завершен Финляндия 5
Великобритания 0
тв
Группа B
17.05 завершен Чехия 8
Италия 0
Группа A
18.05 завершен Дания 1
США 7
тв
Группа B
18.05 завершен Латвия 1
Россия 3
тв
Группа A
18.05 завершен Канада 8
Германия 1
тв
Группа B
18.05 завершен Италия 1
Норвегия 7
тв
Группа A
18.05 завершен Великобритания 1
Словакия 7
тв
Группа B
18.05 завершен Швеция 4
Швейцария 3
тв
Группа A
19.05 завершен Германия 1
США 3
тв
Группа B
19.05 завершен Австрия 0
Чехия 8
тв
Группа A
19.05 завершен Франция 0
Финляндия 3
тв
Группа B
19.05 завершен Швейцария 0
Россия 3
тв
Группа A
20.05 завершен
ОТ 		Франция 3
Великобритания 4
тв
Группа B
20.05 завершен Швеция 5
Латвия 4
тв
Группа A
20.05 завершен Канада 5
Дания 0
тв
Группа B
20.05 завершен
Б 		Австрия 3
Италия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Финляндия 2
Германия 4
тв
Группа B
21.05 завершен Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа A
21.05 завершен
Б 		Словакия 2
Дания 1
тв
Группа B
21.05 завершен Норвегия 1
Латвия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Канада 3
США 0
тв
Группа B
21.05 завершен Швеция 4
Россия 7
1/4 финала
23.05 не начался Канада
Швейцария
1/4 финала
23.05 не начался Россия
США
1/4 финала
23.05 не начался Чехия
Германия
1/4 финала
23.05 не начался Финляндия
Швеция
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37361802/
21 мая 2019, 23:53 | Sport24

Сборная России вынесла чемпионов мира вперед ногами. Эти парни разорвут и американцев

Все же интрига порой принимает причудливые формы.

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Вроде бы все давным-давно постановили, что главное на групповом этапе чемпионата мира — это выход из группы. Но как раз с этим турнир в Словаки подкачал. Четверки лучших очертились заранее, что, вроде бы, должно было убить интерес. Вместо этого Великобритания с Италией творят «карликовые» сенсации, а наверху творится настоящий кошмар для гуманитариев.

Весь день российские журналисты ломали головы, какие результаты последнего дня группового этапа к каким парам плей-офф приведут. Ясно было одно: в случае любой победы над Швецией и даже поражения с разницей в две шайбы россияне остаются на первом месте. Вот только так ли нужно подопечным Ильи Воробьева обыгрывать Тре крунур, были резонные сомнения. Попасться лучшей команде группы Б могли как проходные немцы, так и непредсказуемые американцы.

Интересно, что год назад в Копенгагене Россия и Швеция точно также разыгрывали первое место в группе накануне плей-офф. Вот только все остальное в датской столице было иначе. На звездную команду Тре крунур, в итоге взявшую золото, мы могли ответить разве что тройкой Гусев — Дацюк — Капризов. Изменения, произошедшие за год, лучше всего иллюстрирует статус Кирилла Капризова, который из лидера команды мутировал в игрока ротации.

Год назад именно Капризов забросил единственную шайбу сборной России в шведские ворота. А вот Зибанежада с Раккелем, зарешавшие в той игре, до Братиславы не доехали из-за повреждений. Вывеска Россия — Швеция на этот раз разогревалась противостоянием Кучеров — Нюландер. Пусть никто из тренеров и игроков не признает, что гонка бомбардиров хоть сколько-нибудь важна, выяснить, кто из этих двух монстров круче, было чертовски интересно.

Вместо того, чтобы открыть счет в первом периоде, Капризов удалялся. Причем что его удаление, что Андронова, произошло в зоне атаки. Воробьев это точно не одобрил. А главное, что Кирилл своим фолом сбил волну, которую вроде бы стала ловить сборная России после не самого удачного начала. Орлов нашел передачей Кучерова, а тот угодил хлестким броском в закругление ворот. Ну, а звено Малкина с примкнувшим к ним Ковальчуком провели первую вразумительную позиционную атаку.

Мало того, что эти потуги прервал фол Капризова, так еще и оживать российская команда начала минуте так на 13-й. До этого у ворот Маркстрема не возникало ни момента, ни даже полумомента. Зато шведы не стеснялись расстреливать Василевского с разных позиций. Чаще угроза шла из левого круга вбрасывания, а особенно лютовал Экман-Ларссон с Клингбергом, но в итоге забили шведы после атаки с противоположного борта. Петтерссон набросил — Ландеског подправил. Что может быть проще, а значит, гениальнее?

Мы никогда не узнаем, что Воробьев с помощниками сказали игрокам в перерыве, на второй период вышла совершенно другая команда. Возможно, на наших парней как-то повлиял счет матча Канада — США. Американцы, проигрывая 0:2, практически безальтернативно становились соперником сборной России. А накануне такого бомбового четвертьфинала играть спустя рукава себе дороже. Вот россияне и включились, создав за вторую двадцатиминутку в разы больше моментов, чем за первую.

Казалось, что связку Кучеров — Гусев шведы раскусили, но когда Сергачев нашел передачей одного из Никит, этот мираж развеялся. Кучеров быстро переправил шайбу Гусеву, а тот вывел на бросок Анисимова. 1:1! Если на старте чемпионата мира казалось, что два лучших форварда сборной России играют исключительно друг с другом и партнеров в упор не замечают, то этот гол получился в высшей степени коллективным. Ну, а Анисимова эта парочка начала активнее вовлекать еще с игры против Швейцарии.

Сергачев поучаствовал и во втором голе сборной России, когда шайбу после его броска подправил Дадонов. Самое любопытное в этом голе было то, что на льду одновременно оказались Малкин и Овечкин. У нашей команды шла постепенная смена, и форвард «Питтсбурга» всего на пару секунд пересекся с капитаном «Вашингтона». Однако в этом, как потом выяснилось, был знак. Следующее появление Малкина с Овечкиным на площадке привело к третьему голу в ворота Швеции! Звезды сборной России, признавшиеся в собственной несовместимости, разыграли между собой крутую комбинацию. Последний раз такое было на сочинской Олимпиаде в матче со Словенией.

Забить в итоге удалось и Капризову. В этом году партнеры у него ничуть не хуже прошлогодних Дацюка с Гусевым, но долгое время звезды «Вашингтона» его словно не замечали. На какое-то время Кирилл даже выпал из этого звена, но к игре с Швейцарией вернулся, сыграв весьма недурно. На этот раз Капризову удалось нанести такой быстрый и резкий бросок, что не сдержали его ни два полевых игрока Тре крунур, ни Маркстрем. Ну, а половину этого гола сделал Кузнецов, вчистую выигравший у Расмуссена. Женя накануне рассказывал, как прямо во время матча учил итальянцев игре на точке. Кажется, ему есть что поведать и центрфорварду «Магнитки».

Все, что происходило в дальнейшем — не имело особого значения, и не нуждается в подробном описании. Разумеется, если вы не персональный фанат Малкина, который дождался его первой шайбы на чемпионате мира, и не любитель статистики. Нюландер, отыгравший один гол при счете 1:6, снова обошел Кучерова в гонке бомбардиров. Не удалось и одержать самую крупную победу над шведами на чемпионате мира. До последней минуты матча на табло высвечивался счет, повторяющий результат матча в Стокольме, когда команда Билялетдинова на пути к золоту вынесла хозяев, но удаление Ковальчука все испортило.

Глупо думать, что шведы намерено сливали матчи из-за каких-то своих целей. Ровно период команда Гренборга доминировала, да и ни одна команда в мире не захочет проигрывать перед плей-офф так крупно. Все-таки уверенность в себе шаткая штука. Скорее это иллюстрация мифа о мягкотелости шведов. Умение держать удар и играть до конца — это точно не про них. И не про эту команду. Что до сборной России, то она все-таки попала на американцев. Звучит для вывески для четвертьфинала опасно, но с такой игрой команда Воробьева должна не заметить сборную США.
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21 Мая, 21:15 Зрители 9085 Групповой этап: Группа B "Словнафт-Арена"
Швеция 4:7
(1:0, 0:6, 3:1)
Россия
Главные тренеры
Рикард Гренборг Илья Воробьев
Вратари
Якоб Маркстрем Андрей Василевский
1-й период
07:32 Габриэль Ландескуг (М. Петтерссон, Э. Петтерссон)
Сергей Андронов 09:37
Кирилл Капризов 14:55
2-й период
Артем Анисимов (Н. Гусев, Н. Кучеров) 20:57
Евгений Дадонов (Е. Кузнецов, М. Сергачев) 24:10
Александр Овечкин (Е. Малкин, Д. Хафизуллин) 28:52
Кирилл Капризов 34:39
Михаил Григоренко 37:17
Евгений Малкин (Е. Дадонов, Н. Задоров) 37:47
39:56 Патрик Хернквист
3-й период
44:24 Маттиас Экхольм
52:02 Вильям Нюландер (А. Веннберг)
Дмитрий Орлов (И. Телегин, А. Барабанов) 52:57
56:22 Оливер Экман-Ларссон (Э. Петтерссон)
Илья Ковальчук 58:42
58:49 Йон Клингберг (В. Нюландер, О. Экман-Ларссон)
Статистика
12 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 6
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Ян Гржибик (Чехия)
Главный судья Оливер Гуен (Канада)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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