Капризов: Я будто заново родился после первого гола на ЧМ-2019

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Сборная России во вторник в Братиславе со счетом 7:4 обыграла команду Швеции в последнем матче группового этапа чемпионата мира. Капризов забил первый гол на турнире. Россияне заняли первое место в группе и в четвертьфинале сыграют против американцев.

«Хорошо провели второй период, шайбы залетали удачно у нас. Пусть Кузя (Евгений Кузнецов) расскажет, договаривались ли мы, что он на меня будет выигрывать вбрасывание под бросок. Если честно, такое облегчение сейчас. Забил и как будто заново родился, слава богу, что так получилось», — сказал Капризов журналистам.