Капризов: Я будто заново родился после первого гола на ЧМ-2019
БРАТИСЛАВА, 21 мая — РИА Новости, Семен Галькевич. Форвард сборной России по хоккею Кирилл Капризов признался, что будто заново родился после того, как забил первый гол на чемпионате мира в Словакии.
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Сборная России во вторник в Братиславе со счетом 7:4 обыграла команду Швеции в последнем матче группового этапа чемпионата мира. Капризов забил первый гол на турнире. Россияне заняли первое место в группе и в четвертьфинале сыграют против американцев.
«Хорошо провели второй период, шайбы залетали удачно у нас. Пусть Кузя (Евгений Кузнецов) расскажет, договаривались ли мы, что он на меня будет выигрывать вбрасывание под бросок. Если честно, такое облегчение сейчас. Забил и как будто заново родился, слава богу, что так получилось», — сказал Капризов журналистам.
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|21 Мая, 21:15
|Зрители 9085
|Групповой этап: Группа B
|"Словнафт-Арена"
Главные тренеры
|Рикард Гренборг
|Илья Воробьев
Вратари
|Якоб Маркстрем
|Андрей Василевский
|1-й период
|07:32
|Габриэль Ландескуг (М. Петтерссон, Э. Петтерссон)
|Сергей Андронов
|09:37
|Кирилл Капризов
|14:55
|2-й период
|Артем Анисимов (Н. Гусев, Н. Кучеров)
|20:57
|Евгений Дадонов (Е. Кузнецов, М. Сергачев)
|24:10
|Александр Овечкин (Е. Малкин, Д. Хафизуллин)
|28:52
|Кирилл Капризов
|34:39
|Михаил Григоренко
|37:17
|Евгений Малкин (Е. Дадонов, Н. Задоров)
|37:47
|39:56
|Патрик Хернквист
|3-й период
|44:24
|Маттиас Экхольм
|52:02
|Вильям Нюландер (А. Веннберг)
|Дмитрий Орлов (И. Телегин, А. Барабанов)
|52:57
|56:22
|Оливер Экман-Ларссон (Э. Петтерссон)
|Илья Ковальчук
|58:42
|58:49
|Йон Клингберг (В. Нюландер, О. Экман-Ларссон)
Статистика
|12
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|6
|1
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Ян Гржибик (Чехия)
|Главный судья
|Оливер Гуен (Канада)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол