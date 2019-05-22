Александр Овечкин: США в четвертьфинале? Нам без разницы

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— Какие впечатления от матча?

— Выиграли. Это главное.

— Вы забили свой гол после передачи Малкина, чего на уровне сборных мы давно не видели.

— Все сошлось.

— Чем объяснить взрыв в исполнении сборной России во втором периоде, когда удалось забросить шесть шайб?

— Мы правильно играли, не давали сопернику передохнуть. Давление и ритм с нашей стороны были хорошими, поэтому вы все сами и видели.

— В четвертьфинале соперником будет не сборная Германии, как все думали, а США. Это круто?

— Может, для вас, журналистов. А для нас без разницы. (Игорь Еронко).