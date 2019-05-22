Кузнецов: Сегодня Капризов самый счастливый, еще бы отдал на пустые ворота

Сборная России во вторник в Братиславе со счетом 7:4 обыграла команду Швеции в последнем матче группового этапа чемпионата мира. Капризов забил первый гол на турнире. Россияне заняли первое место в группе и в четвертьфинале сыграют против американцев.

«Хотелось бы верить в то, что сборная России играет тем серьезнее, чем серьезнее соперник. Счет 6:1 злую шутку с нами сыграл, в третьем периоде все хотели в атаке поиграть, в итоге не очень хорошие голы пропустили. Теперь Вася (вратарь Андрей Василевский) переживает по этому поводу, думаю. Он нас тащит, надо было внимательнее сыграть. Нам без разницы, с кем играть в четвертьфинале. Сегодня у нас Каприз самый счастливый, еще бы мне отдал на пустые ворота, я бы тоже счастливый был», — сказал Кузнецов журналистам.