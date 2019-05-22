Кузнецов: Сегодня Капризов самый счастливый, еще бы отдал на пустые ворота
БРАТИСЛАВА, 22 мая — РИА Новости, Семен Галькевич. Форвард сборной России по хоккею Евгений Кузнецов рассказал, что после игры чемпионата мира со шведами в национальной команде нет игрока счастливее Кирилла Капризова.
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Сборная России во вторник в Братиславе со счетом 7:4 обыграла команду Швеции в последнем матче группового этапа чемпионата мира. Капризов забил первый гол на турнире. Россияне заняли первое место в группе и в четвертьфинале сыграют против американцев.
«Хотелось бы верить в то, что сборная России играет тем серьезнее, чем серьезнее соперник. Счет 6:1 злую шутку с нами сыграл, в третьем периоде все хотели в атаке поиграть, в итоге не очень хорошие голы пропустили. Теперь Вася (вратарь Андрей Василевский) переживает по этому поводу, думаю. Он нас тащит, надо было внимательнее сыграть. Нам без разницы, с кем играть в четвертьфинале. Сегодня у нас Каприз самый счастливый, еще бы мне отдал на пустые ворота, я бы тоже счастливый был», — сказал Кузнецов журналистам.
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|21 Мая, 21:15
|Зрители 9085
|Групповой этап: Группа B
|"Словнафт-Арена"
|Рикард Гренборг
|Илья Воробьев
|Якоб Маркстрем
|Андрей Василевский
|1-й период
|07:32
|Габриэль Ландескуг (М. Петтерссон, Э. Петтерссон)
|Сергей Андронов
|09:37
|Кирилл Капризов
|14:55
|2-й период
|Артем Анисимов (Н. Гусев, Н. Кучеров)
|20:57
|Евгений Дадонов (Е. Кузнецов, М. Сергачев)
|24:10
|Александр Овечкин (Е. Малкин, Д. Хафизуллин)
|28:52
|Кирилл Капризов
|34:39
|Михаил Григоренко
|37:17
|Евгений Малкин (Е. Дадонов, Н. Задоров)
|37:47
|39:56
|Патрик Хернквист
|3-й период
|44:24
|Маттиас Экхольм
|52:02
|Вильям Нюландер (А. Веннберг)
|Дмитрий Орлов (И. Телегин, А. Барабанов)
|52:57
|56:22
|Оливер Экман-Ларссон (Э. Петтерссон)
|Илья Ковальчук
|58:42
|58:49
|Йон Клингберг (В. Нюландер, О. Экман-Ларссон)
|12
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|6
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Ян Гржибик (Чехия)
|Главный судья
|Оливер Гуен (Канада)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол