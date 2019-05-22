«Критика неприятна. Но я сам виноват». Интервью Капризова — о чемпионате мира, ЦСКА и НХЛ
Перед матчем со Швецией спецкор «СЭ» поговорил с одной из главных молодых звезд российского хоккея Кириллом Капризовым — о чемпионате мира, ЦСКА и «Миннесоте», семье и деньгах.
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Сборная
— Вас бесит критика, когда пишут, что Капризов на чемпионате мира ничего не показывает?
— Понятно, что неприятно, но я в этом сам виноват.
— Надо
— Отнестись правильно.
— Знаем, что вы просматриваете все СМИ.
— Бывает. Но не все смотрю, просто скидывают
— Переживаете
— Конечно.
— Понимаете, что происходит?
— Не знаю. Но какой смысл об этом сейчас говорить? Надо выходить и показывать свою лучшую игру.
— Мы интересуемся, чтобы понять, как в будущем вам избежать подобных ошибок.
— Сам пока не могу объяснить. Вот закончится чемпионат мира, тогда и буду думать. Необходимо с каждым матчем находить свою игру, со швейцарцами
— Мы видим, что на тренировках вы работаете с полной отдачей. Не позволяете себе впадать в уныние?
— А зачем? Если впаду в него, то еще хуже станет. И не только на чемпионате мира, но и в дальнейшем. Не получается, и что теперь? У всех бывают такие моменты. Через это надо пройти.
— Вы в матче со Швейцарией создали для Овечкина как минимум четыре голевых момента. Не было желания подойти к нему и спросить за упущенные возможности?
— Нет, конечно. Саня все равно свои моменты рано или поздно начнет реализовывать. С начала турнира ни я, ни он не можем забить. Но ничего страшного в этом нет.
— Вы целенаправленно играли на него, хотя в
— Просто он был открыт — у меня руки сами тянулись отдать ему передачу.
— Правда, как говорит Никита Гусев, в Братиславе ужасное качество льда?
— Да, лед здесь не лучшего качества. Бывает, что когда шайбу отдаешь, то она скачет. Принимаешь — на ребро встает, через клюшку перелетает. Есть определенные нюансы, которые сверху не видишь и понимаешь, лишь когда сам играешь.
— Гусев жалуется, что даже в пустой угол шайба не летит.
— Мне кажется, что у них с Кучеровым и так все хорошо.
— Когда наблюдаете за их игрой, то о чем думаете?
— За ними приятно смотреть. Одно удовольствие.
— Как вам обстановка в сборной?
— Шикарный. Коллектив прекрасный. Руководство — красавцы.
— А кормят чем?
— Обычная еда, что и вы кушаете.
— Вы здесь больше общаетесь с заслуженными людьми — Малкиным, Овечкиным, Ковальчуком.
— Нет, все друг с другом общаются. Я и с Нестеровым, и с Григоренко, и с остальными.
— Но опытные игроки вам подсказывают, дают советы?
— Вне льда разговариваем о многом, не только о хоккее. Я с ними общаюсь на равных. Нельзя сказать, что смотрю на них снизу вверх.
— О девушках тоже?
— Нет, им нельзя. У них жены.
ЦСКА
— Как отпраздновали победу в Кубке Гагарина?
— Всей командой были в первый и второй дни после победы. Потом просто отдыхал. Съездили на два дня с Андроновым в Грецию.
— Задаю этот вопрос всем игрокам ЦСКА. Показалась, что особенной радости не было по сравнению с увиденным в других чемпионских раздевалках.
— Почему? Я радовался. Хотя меня после игры сразу на допинг забрали. Может быть, сразу после победы музыка не играла, поскольку ждали первых лиц клуба. Все произносили
— В караоке пели?
— А мы там не были. Или были? Я точно не пел. Вообще это редко делаю.
— Кубок Гагарина повезете к себе в деревню?
— Пока мы заняты на чемпионате мира, то ребята уже заняли себе кубок на определенные числа. Надо самому брать и отвозить. Мы с Сорокой и Телегой договорились, что привезем Кубок Гагарина в Новокузнецк. Разместим его на стадионе, на малой арене. Кто хочет сфотографироваться с ним, то сможет это сделать. Но будет ли время отвезти трофей в деревню, пока не знаю.
— Деревню теперь вашим именем назовут?
— Издеваетесь что ли?
— Интересно будет участвовать в следующем чемпионате КХЛ? ЦСКА снова победит.
— В прошлом году мы в финале проиграли.
— Была свинка.
— Но после того сезона у нас остался костяк команды, и все уже друг к другу притерлись. Нам было все равно, какие у нас амбиции, достижения — ведь одно дело на всех. Каждый игрок выступал на команду: без разницы, кто отдаст, кто забьет. Выполнять грязную работы — ни для кого не было проблемой.
— Вас удивил скандал с Сергеем Шумаковым? Как к этому отнеслись?
— Конечно, я хотел, чтоб Шума остался, но так получилось. Что здесь скажешь?
«Миннесота»
— Мы каждый раз вас пытаем и слышим, что опции разрыва контракта с ЦСКА нет. Не собираетесь вернуться к этой теме после возвращения с чемпионата мира?
— Ничего сделать не могу. У меня еще год контракта.
— Но спросить Игоря
— Кто же меня отпустит? Следующий сезон на 100 процентов проведу в ЦСКА.
— Те, кто уже играет в НХЛ, дают
—
— А
— Куда сейчас, времени нет. Со следующего — начну.
— Говорят, что лучше идти не к репетитору, а общаться с
— Раньше вообще английский не знал, а потом в «Кузне» много общался с Райаном Стоа. Благодаря этому стал
— А с Линденом Веем не общаетесь на английском?
— Больше Григоренко с ним, потому что он как «англичанин», настолько знает язык. Слушаю в основном их. Но маленько понимаю.
— Не пугает, что там довольно холодно?
— Ну и что? В «Кузне» та же самая погода.
— Не боитесь оказаться в АХЛ в «Айове»?
— Что сейчас говорить? Настанет время — посмотрим. Не могу предсказать свое будущее.
— К вам в этом году приезжал генменеджер «Миннесоты» Пол Фентон.
— Приятно, конечно, что приезжают и следят за мной, хорошее отношение у клуба.
— Говорили, в чем надо добавить?
— Нет, такого не было.
— То есть вы идеальный игрок?
— Нет, конечно. Просто он хотел познакомиться со мной.
— Ваш бывший партнер по молодежной сборной Егор Рыков подписал контракт с «Рейнджерс».
— Да ладно? Вот толстяк,
— Так он из
— А, ну ладно. Да. Питер, Сочи,
— Почему все уезжают в НХЛ? Почему вы не хотите остаться?
— Хочется поиграть в лучшей лиге мира. Там другой хоккей, другая атмосфера. Ну, а как?
— Будем звонить вам в Америку. Можно рассчитывать на ответ?
— Еще год я здесь, а там посмотрим. Да, конечно, буду. Вам всегда отвечал. И отвечу. Телефон поменяю только.
Семья
— Вы начинаете нервничать, когда долго не забиваете.
— Хочется забивать — понятное дело. Просто понимаешь, что у тебя столько моментов и времени, большинство все играешь, и ты обязан забрасывать шайбы. Когда у тебя не получается, по нулям уходишь с матча — никакого кайфа вообще.
— Какой период был трудным для вас в этом сезоне КХЛ?
— В середине сезона я не забивал
— Игорь Никитин рассказывал, что убрал вас из первого звена, чтобы вы сами себе создавали моменты.
— После этого у меня дополнительные силы возникли, да и игровое время начал хорошее получать. Не сказал бы, что мы плохо смотрелись в четвертой тройке.
— Периодически вас надо встряхивать?
— Да, 100 процентов!
— Деньги вас не поменяли. Что вы успели купить на большую зарплату?
— Вроде ничего не покупал. Машина осталась та же, как и приставка, часов нет ни одних. За строящимся в деревне домом следят родители.
— На что деньги тратите?
— Пока ничего серьезного. Понятно, чувствую изменения в зарплате. Деньги остаются. Об этом не задумываюсь, надо маленько повзрослеть. У меня нет своей семьи и детей, как у пацанов. Только отец, мама и брат.
— Брата в Москву перевезли?
— Нет. Он в Кузне пока варится. Работает и живет там. Не хочет переезжать, но часто летает ко мне.
— В прошлом году вы ездили на Алтай. В этом поедете?
— Да. Каждый год езжу. Советую побывать там. Вам понравится, если вы любите спокойно провести время с семьей. Там можно любой отдых найти для себя.
— Есть чувство, что Алтай — вне цивилизации?
— У меня не было там сети. В последний раз, когда ездил, был
— Что вам запомнилось больше всего?
— Много интересных вещей. Хорошо проводили время: брали квадроциклы, катались.
— Занимаетесь там спортом? Пробежки?
— Нельзя. Езжу на пантовые ванны, в это время бегать нежелательно — плохо влияет на сердце.
— От альтернативной медицины вам лучше становится?
— Не знаю. Съездите, попробуйте сами. Но туда можно и просто поехать отдохнуть.
— Как там с погодой?
—
— В инстаграме очень много ваших
— Только мою.
— В
— Фейсбук. Вконтакте. Но там бываю редко. Просто листаю новости.
— За Андрея Миронова инстаграм ведет другой человек. Вы сами пишите?
— Ну, у него уровень другой,
— Что за тема с Алиной Загитовой? Были слухи, что вы якобы встречаетесь.
— Что за бред?
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|21 Мая, 21:15
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|Групповой этап: Группа B
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|Рикард Гренборг
|Илья Воробьев
|Якоб Маркстрем
|Андрей Василевский
|1-й период
|07:32
|Габриэль Ландескуг (М. Петтерссон, Э. Петтерссон)
|Сергей Андронов
|09:37
|Кирилл Капризов
|14:55
|2-й период
|Артем Анисимов (Н. Гусев, Н. Кучеров)
|20:57
|Евгений Дадонов (Е. Кузнецов, М. Сергачев)
|24:10
|Александр Овечкин (Е. Малкин, Д. Хафизуллин)
|28:52
|Кирилл Капризов
|34:39
|Михаил Григоренко
|37:17
|Евгений Малкин (Е. Дадонов, Н. Задоров)
|37:47
|39:56
|Патрик Хернквист
|3-й период
|44:24
|Маттиас Экхольм
|52:02
|Вильям Нюландер (А. Веннберг)
|Дмитрий Орлов (И. Телегин, А. Барабанов)
|52:57
|56:22
|Оливер Экман-Ларссон (Э. Петтерссон)
|Илья Ковальчук
|58:42
|58:49
|Йон Клингберг (В. Нюландер, О. Экман-Ларссон)
|12
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|6
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Ян Гржибик (Чехия)
|Главный судья
|Оливер Гуен (Канада)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
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