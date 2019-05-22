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Сборная

— Вас бесит критика, когда пишут, что Капризов на чемпионате мира ничего не показывает?

— Понятно, что неприятно, но я в этом сам виноват.

— Надо как-то реагировать?

— Отнестись правильно.

— Знаем, что вы просматриваете все СМИ.

— Бывает. Но не все смотрю, просто скидывают какие-то статьи.

— Переживаете из-за того, что не идет игра, и не можете попасть в состав?

— Конечно.

— Понимаете, что происходит?

— Не знаю. Но какой смысл об этом сейчас говорить? Надо выходить и показывать свою лучшую игру.

— Мы интересуемся, чтобы понять, как в будущем вам избежать подобных ошибок.

— Сам пока не могу объяснить. Вот закончится чемпионат мира, тогда и буду думать. Необходимо с каждым матчем находить свою игру, со швейцарцами что-то уже получалось. Но я не забил и не отдал голевой пас. Хорошо, что победили.

— Мы видим, что на тренировках вы работаете с полной отдачей. Не позволяете себе впадать в уныние?

— А зачем? Если впаду в него, то еще хуже станет. И не только на чемпионате мира, но и в дальнейшем. Не получается, и что теперь? У всех бывают такие моменты. Через это надо пройти.

— Вы в матче со Швейцарией создали для Овечкина как минимум четыре голевых момента. Не было желания подойти к нему и спросить за упущенные возможности?

— Нет, конечно. Саня все равно свои моменты рано или поздно начнет реализовывать. С начала турнира ни я, ни он не можем забить. Но ничего страшного в этом нет.

— Вы целенаправленно играли на него, хотя в каких-то эпизодах сами могли идти на ворота.

— Просто он был открыт — у меня руки сами тянулись отдать ему передачу.

— Правда, как говорит Никита Гусев, в Братиславе ужасное качество льда?

— Да, лед здесь не лучшего качества. Бывает, что когда шайбу отдаешь, то она скачет. Принимаешь — на ребро встает, через клюшку перелетает. Есть определенные нюансы, которые сверху не видишь и понимаешь, лишь когда сам играешь.

— Гусев жалуется, что даже в пустой угол шайба не летит.

— Мне кажется, что у них с Кучеровым и так все хорошо.

— Когда наблюдаете за их игрой, то о чем думаете?

— За ними приятно смотреть. Одно удовольствие.

— Как вам обстановка в сборной?

— Шикарный. Коллектив прекрасный. Руководство — красавцы.

— А кормят чем?

— Обычная еда, что и вы кушаете.

— Вы здесь больше общаетесь с заслуженными людьми — Малкиным, Овечкиным, Ковальчуком.

— Нет, все друг с другом общаются. Я и с Нестеровым, и с Григоренко, и с остальными.

— Но опытные игроки вам подсказывают, дают советы?

— Вне льда разговариваем о многом, не только о хоккее. Я с ними общаюсь на равных. Нельзя сказать, что смотрю на них снизу вверх.

— О девушках тоже?

— Нет, им нельзя. У них жены. Ха-ха.

ЦСКА

— Как отпраздновали победу в Кубке Гагарина?

— Всей командой были в первый и второй дни после победы. Потом просто отдыхал. Съездили на два дня с Андроновым в Грецию.

— Задаю этот вопрос всем игрокам ЦСКА. Показалась, что особенной радости не было по сравнению с увиденным в других чемпионских раздевалках.

— Почему? Я радовался. Хотя меня после игры сразу на допинг забрали. Может быть, сразу после победы музыка не играла, поскольку ждали первых лиц клуба. Все произносили какие-то слова. Поэтому и затянулось. Вот уже потом, поверьте, мы хорошо отпраздновали, когда уже уехали со стадиона после игры.

— В караоке пели?

— А мы там не были. Или были? Я точно не пел. Вообще это редко делаю.

— Кубок Гагарина повезете к себе в деревню?

— Пока мы заняты на чемпионате мира, то ребята уже заняли себе кубок на определенные числа. Надо самому брать и отвозить. Мы с Сорокой и Телегой договорились, что привезем Кубок Гагарина в Новокузнецк. Разместим его на стадионе, на малой арене. Кто хочет сфотографироваться с ним, то сможет это сделать. Но будет ли время отвезти трофей в деревню, пока не знаю.

— Деревню теперь вашим именем назовут?

— Издеваетесь что ли?

— Интересно будет участвовать в следующем чемпионате КХЛ? ЦСКА снова победит.

— В прошлом году мы в финале проиграли.

— Была свинка.

— Но после того сезона у нас остался костяк команды, и все уже друг к другу притерлись. Нам было все равно, какие у нас амбиции, достижения — ведь одно дело на всех. Каждый игрок выступал на команду: без разницы, кто отдаст, кто забьет. Выполнять грязную работы — ни для кого не было проблемой.

— Вас удивил скандал с Сергеем Шумаковым? Как к этому отнеслись?

— Конечно, я хотел, чтоб Шума остался, но так получилось. Что здесь скажешь?

«Миннесота»

— Мы каждый раз вас пытаем и слышим, что опции разрыва контракта с ЦСКА нет. Не собираетесь вернуться к этой теме после возвращения с чемпионата мира?

— Ничего сделать не могу. У меня еще год контракта.

— Но спросить Игоря Есмантовича-то можно?

— Кто же меня отпустит? Следующий сезон на 100 процентов проведу в ЦСКА.

— Те, кто уже играет в НХЛ, дают какие-то советы?

— Что-то рассказывают, советуют учить английский язык, чтобы после отъезда туда было проще. Ведь когда я отправлюсь в «Миннесоту», где нет русских, то надо сразу начинать разговаривать. Объясниться, что-то сказать.

— А английский-то вы изучаете?

— Куда сейчас, времени нет. Со следующего — начну.

— Говорят, что лучше идти не к репетитору, а общаться с каким-то легионером в команде.

— Раньше вообще английский не знал, а потом в «Кузне» много общался с Райаном Стоа. Благодаря этому стал какие-то базовые слова понимать. Мне самому интересно было, пусть я и не мог еще сам сказать ничего.

— А с Линденом Веем не общаетесь на английском?

— Больше Григоренко с ним, потому что он как «англичанин», настолько знает язык. Слушаю в основном их. Но маленько понимаю.

— Не пугает, что там довольно холодно?

— Ну и что? В «Кузне» та же самая погода.

— Не боитесь оказаться в АХЛ в «Айове»?

— Что сейчас говорить? Настанет время — посмотрим. Не могу предсказать свое будущее.

— К вам в этом году приезжал генменеджер «Миннесоты» Пол Фентон.

— Приятно, конечно, что приезжают и следят за мной, хорошее отношение у клуба.

— Говорили, в чем надо добавить?

— Нет, такого не было.

— То есть вы идеальный игрок?

— Нет, конечно. Просто он хотел познакомиться со мной.

— Ваш бывший партнер по молодежной сборной Егор Рыков подписал контракт с «Рейнджерс».

— Да ладно? Вот толстяк, ха-ха. Общались с ним позавчера, он мне даже ничего не сказал.

— Так он из Нью-Йорка. Почему он с вами должен разговаривать?

— А, ну ладно. Да. Питер, Сочи, Нью-Йорк…

— Почему все уезжают в НХЛ? Почему вы не хотите остаться?

— Хочется поиграть в лучшей лиге мира. Там другой хоккей, другая атмосфера. Ну, а как?

— Будем звонить вам в Америку. Можно рассчитывать на ответ?

— Еще год я здесь, а там посмотрим. Да, конечно, буду. Вам всегда отвечал. И отвечу. Телефон поменяю только.

Семья

— Вы начинаете нервничать, когда долго не забиваете.

— Хочется забивать — понятное дело. Просто понимаешь, что у тебя столько моментов и времени, большинство все играешь, и ты обязан забрасывать шайбы. Когда у тебя не получается, по нулям уходишь с матча — никакого кайфа вообще.

— Какой период был трудным для вас в этом сезоне КХЛ?

— В середине сезона я не забивал восемь-девять матчей. В плей-офф у нас тоже перестало получаться. Когда с Телегином и Светлаковым поставили опять, мне легче стало. Я свою игру обратно вернул.

— Игорь Никитин рассказывал, что убрал вас из первого звена, чтобы вы сами себе создавали моменты.

— После этого у меня дополнительные силы возникли, да и игровое время начал хорошее получать. Не сказал бы, что мы плохо смотрелись в четвертой тройке.

— Периодически вас надо встряхивать?

— Да, 100 процентов!

— Деньги вас не поменяли. Что вы успели купить на большую зарплату?

— Вроде ничего не покупал. Машина осталась та же, как и приставка, часов нет ни одних. За строящимся в деревне домом следят родители.

— На что деньги тратите?

— Пока ничего серьезного. Понятно, чувствую изменения в зарплате. Деньги остаются. Об этом не задумываюсь, надо маленько повзрослеть. У меня нет своей семьи и детей, как у пацанов. Только отец, мама и брат.

— Брата в Москву перевезли?

— Нет. Он в Кузне пока варится. Работает и живет там. Не хочет переезжать, но часто летает ко мне.

— В прошлом году вы ездили на Алтай. В этом поедете?

— Да. Каждый год езжу. Советую побывать там. Вам понравится, если вы любите спокойно провести время с семьей. Там можно любой отдых найти для себя.

— Есть чувство, что Алтай — вне цивилизации?

— У меня не было там сети. В последний раз, когда ездил, был вай-фай — но и он особо не ловил. Только в одной беседке между домиками.

— Что вам запомнилось больше всего?

— Много интересных вещей. Хорошо проводили время: брали квадроциклы, катались.

— Занимаетесь там спортом? Пробежки?

— Нельзя. Езжу на пантовые ванны, в это время бегать нежелательно — плохо влияет на сердце.

— От альтернативной медицины вам лучше становится?

— Не знаю. Съездите, попробуйте сами. Но туда можно и просто поехать отдохнуть.

— Как там с погодой?

— По-разному. Бывают дожди, потом сразу солнце.

— В инстаграме очень много ваших фан-аккаунтов. Ведете какую-то из этих страниц?

— Только мою.

— В каких-то еще социальных сетях сидите?

— Фейсбук. Вконтакте. Но там бываю редко. Просто листаю новости.

— За Андрея Миронова инстаграм ведет другой человек. Вы сами пишите?

— Ну, у него уровень другой, ха-ха. Я сам веду. Зачем мне кому-то доверять?

— Что за тема с Алиной Загитовой? Были слухи, что вы якобы встречаетесь.