Задоров: У нас в голове только золото чемпионата мира
БРАТИСЛАВА, 22 мая — РИА Новости, Сергей Яременко. Защитник сборной России Никита Задоров заявил, что он и его партнеры нацелены только на золотые медали на чемпионате мира.
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Хоккеисты сборной России обыграли со счетом 7:4 шведов в заключительном матче предварительного раунда чемпионата мира в Словакии. Во втором периоде россияне забросили 6 шайб в ворота соперника. Команда Ильи Воробьева выиграла все матчи в группе и с первого места вышла в четвертьфинал, где встретится с командой США.
«Какая разница с кем играть в четвертьфинале? В любом случае рано или поздно пришлось бы встретиться с американцами. Если настрой на золото — нужно обыгрывать всех. Для нас нет второго или третьего места, в голове только золото», — сказал Задоров журналистам.
«Мы фокусировались только на своей игре. Знали, что можем попасть на американцев, но сильно об этом не думали. Нам было пофигу, как они там играют. Главное — наша игра. У команды США есть (Патрик) Кейн, (Джек) Айкел, защита хорошая. Еще (Зак) Веренски подъехал. Но если мы покажем свою игру, проблем не возникнет», — уверен Задоров.
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|21 Мая, 21:15
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|Групповой этап: Группа B
|"Словнафт-Арена"
|Рикард Гренборг
|Илья Воробьев
|Якоб Маркстрем
|Андрей Василевский
|1-й период
|07:32
|Габриэль Ландескуг (М. Петтерссон, Э. Петтерссон)
|Сергей Андронов
|09:37
|Кирилл Капризов
|14:55
|2-й период
|Артем Анисимов (Н. Гусев, Н. Кучеров)
|20:57
|Евгений Дадонов (Е. Кузнецов, М. Сергачев)
|24:10
|Александр Овечкин (Е. Малкин, Д. Хафизуллин)
|28:52
|Кирилл Капризов
|34:39
|Михаил Григоренко
|37:17
|Евгений Малкин (Е. Дадонов, Н. Задоров)
|37:47
|39:56
|Патрик Хернквист
|3-й период
|44:24
|Маттиас Экхольм
|52:02
|Вильям Нюландер (А. Веннберг)
|Дмитрий Орлов (И. Телегин, А. Барабанов)
|52:57
|56:22
|Оливер Экман-Ларссон (Э. Петтерссон)
|Илья Ковальчук
|58:42
|58:49
|Йон Клингберг (В. Нюландер, О. Экман-Ларссон)
|12
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|6
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Ян Гржибик (Чехия)
|Главный судья
|Оливер Гуен (Канада)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
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