Задоров: У нас в голове только золото чемпионата мира

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Хоккеисты сборной России обыграли со счетом 7:4 шведов в заключительном матче предварительного раунда чемпионата мира в Словакии. Во втором периоде россияне забросили 6 шайб в ворота соперника. Команда Ильи Воробьева выиграла все матчи в группе и с первого места вышла в четвертьфинал, где встретится с командой США.

«Какая разница с кем играть в четвертьфинале? В любом случае рано или поздно пришлось бы встретиться с американцами. Если настрой на золото — нужно обыгрывать всех. Для нас нет второго или третьего места, в голове только золото», — сказал Задоров журналистам.

«Мы фокусировались только на своей игре. Знали, что можем попасть на американцев, но сильно об этом не думали. Нам было пофигу, как они там играют. Главное — наша игра. У команды США есть (Патрик) Кейн, (Джек) Айкел, защита хорошая. Еще (Зак) Веренски подъехал. Но если мы покажем свою игру, проблем не возникнет», — уверен Задоров.