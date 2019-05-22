Шведский вратарь: Во втором периоде любой бросок русских становился голом
БРАТИСЛАВА, 22 мая — РИА Новости, Сергей Яременко. Вратарь сборной Швеции Якоб Маркстрем заявил, что, по его впечатлению, каждый бросок российских хоккеистов во втором периоде матча чемпионата мира становился голом.
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Россияне во вторник обыграли шведов со счетом 7:4 в заключительном матче группового этапа. Первый период сборная России проиграла со счетом 0:1, а во втором забросила шесть безответных шайб, совершив 20 бросков.
«Мы вели 1:0 после первого периода, но во втором Россия забила шесть. Кажется, каждый момент, каждый бросок становился голом. Моя работа — останавливать шайбы, так что мне надо играть лучше. Счастлив, что мне дали сыграть против россиян. До этого я провел только матч с Норвегией, и был доволен выйти еще раз. Конечно, хотелось бы выступить лучше, чтобы команда выиграла, но этого не случилось», — сказал Маркстрем журналистам.
«Посмотрите на состав россиян — там много отличных игроков, настоящих мастеров. Они не боятся пасовать, создавать моменты для партнеров, в их игре нет эгоизма. Иногда странно, что они показывают бросок, а потом делают передачу. У вас великолепные игроки, Россия будет опасна в оставшейся части турнира», — добавил голкипер.
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|21 Мая, 21:15
|Зрители 9085
|Групповой этап: Группа B
|"Словнафт-Арена"
|Рикард Гренборг
|Илья Воробьев
|Якоб Маркстрем
|Андрей Василевский
|1-й период
|07:32
|Габриэль Ландескуг (М. Петтерссон, Э. Петтерссон)
|Сергей Андронов
|09:37
|Кирилл Капризов
|14:55
|2-й период
|Артем Анисимов (Н. Гусев, Н. Кучеров)
|20:57
|Евгений Дадонов (Е. Кузнецов, М. Сергачев)
|24:10
|Александр Овечкин (Е. Малкин, Д. Хафизуллин)
|28:52
|Кирилл Капризов
|34:39
|Михаил Григоренко
|37:17
|Евгений Малкин (Е. Дадонов, Н. Задоров)
|37:47
|39:56
|Патрик Хернквист
|3-й период
|44:24
|Маттиас Экхольм
|52:02
|Вильям Нюландер (А. Веннберг)
|Дмитрий Орлов (И. Телегин, А. Барабанов)
|52:57
|56:22
|Оливер Экман-Ларссон (Э. Петтерссон)
|Илья Ковальчук
|58:42
|58:49
|Йон Клингберг (В. Нюландер, О. Экман-Ларссон)
|12
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|6
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Ян Гржибик (Чехия)
|Главный судья
|Оливер Гуен (Канада)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол