Шведский вратарь: Во втором периоде любой бросок русских становился голом

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Россияне во вторник обыграли шведов со счетом 7:4 в заключительном матче группового этапа. Первый период сборная России проиграла со счетом 0:1, а во втором забросила шесть безответных шайб, совершив 20 бросков.

«Мы вели 1:0 после первого периода, но во втором Россия забила шесть. Кажется, каждый момент, каждый бросок становился голом. Моя работа — останавливать шайбы, так что мне надо играть лучше. Счастлив, что мне дали сыграть против россиян. До этого я провел только матч с Норвегией, и был доволен выйти еще раз. Конечно, хотелось бы выступить лучше, чтобы команда выиграла, но этого не случилось», — сказал Маркстрем журналистам.

«Посмотрите на состав россиян — там много отличных игроков, настоящих мастеров. Они не боятся пасовать, создавать моменты для партнеров, в их игре нет эгоизма. Иногда странно, что они показывают бросок, а потом делают передачу. У вас великолепные игроки, Россия будет опасна в оставшейся части турнира», — добавил голкипер.