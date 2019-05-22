Лундквист: Немного следил за Георгиевым на ЧМ, рад, что он хорошо играет

Опытный голкипер не выходил на лёд в матче.



«Мы играем с Финляндией. Нам надо улучшать свою игру, если мы хотим победить. Есть много моментов, которые у нас хорошо получаются, но многое надо улучшать. Сегодня Россия воспользовалась нашими ошибками. Перед Финляндией у нас есть два дня, чтобы потренироваться, провести собрания. Мы играли с ними за неделю до чемпионата мира. Какко проводит впечатляющий турнир, нам надо будет обратить на него пристальное внимание. Но, на мой взгляд, сила Финляндии в хорошем командном взаимодействии. В нашей команде много мастерства, если мы сможем показать хороший командный хоккей, то у нас хороший шанс.



Слежу ли за Георгиевым? Немного. Много хоккея, так что много матчей я не смотрел. Он хорошо играет, я счастлив за него.



В подкасте сказали, что я постригся за $ 20? Это правда. Но затем я дал ещё десятку на чай, так что обычно моя стрижка стоит $ 30», — передаёт слова вратарь корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.