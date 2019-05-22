Лундквист: Немного следил за Георгиевым на ЧМ, рад, что он хорошо играет
Вратарь сборной Швеции Хенрик Лундквист поделился эмоциями после поражения от России (4:7).
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Опытный голкипер не выходил на лёд в матче.
«Мы играем с Финляндией. Нам надо улучшать свою игру, если мы хотим победить. Есть много моментов, которые у нас хорошо получаются, но многое надо улучшать. Сегодня Россия воспользовалась нашими ошибками. Перед Финляндией у нас есть два дня, чтобы потренироваться, провести собрания. Мы играли с ними за неделю до чемпионата мира. Какко проводит впечатляющий турнир, нам надо будет обратить на него пристальное внимание. Но, на мой взгляд, сила Финляндии в хорошем командном взаимодействии. В нашей команде много мастерства, если мы сможем показать хороший командный хоккей, то у нас хороший шанс.
Слежу ли за Георгиевым? Немного. Много хоккея, так что много матчей я не смотрел. Он хорошо играет, я счастлив за него.
В подкасте сказали, что я постригся за $ 20? Это правда. Но затем я дал ещё десятку на чай, так что обычно моя стрижка стоит $ 30», — передаёт слова вратарь корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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|21 Мая, 21:15
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|Групповой этап: Группа B
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|Габриэль Ландескуг (М. Петтерссон, Э. Петтерссон)
|Сергей Андронов
|09:37
|Кирилл Капризов
|14:55
|2-й период
|Артем Анисимов (Н. Гусев, Н. Кучеров)
|20:57
|Евгений Дадонов (Е. Кузнецов, М. Сергачев)
|24:10
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|52:02
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|52:57
|56:22
|Оливер Экман-Ларссон (Э. Петтерссон)
|Илья Ковальчук
|58:42
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|12
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|6
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Ян Гржибик (Чехия)
|Главный судья
|Оливер Гуен (Канада)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
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