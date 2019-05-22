Габриэль Ландескуг: Было бы здорово снова встретиться с Россией

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Швеция может встретиться с Россией уже в полуфинале, если пройдет финнов, потому что у шведов пятый посев, а у России — первый.

— Честно говоря, проигрывать так — отстой. Но проигрывать 1:2, пропустив на последней минуте, или 3:7 или 4:7 — нет никакой разницы. Это в любом случае поражение. Мы постараемся извлечь урок из этого матча, посмотрим видео, разберем ошибки и уберем их.

— Хотели бы снова встретиться с Россией?

— Было бы здорово. Мы будем к этой встрече готовы. (Игорь Еронко).