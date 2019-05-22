Габриэль Ландескуг: Было бы здорово снова встретиться с Россией
Нападающий сборной Швеции Габриэль Ландескуг прокомментировал поражение от сборной России (4:7) в рамках чемпионата мира в Словакии.
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Швеция может встретиться с Россией уже в полуфинале, если пройдет финнов, потому что у шведов пятый посев, а у России — первый.
— Честно говоря, проигрывать так — отстой. Но проигрывать 1:2, пропустив на последней минуте, или 3:7 или 4:7 — нет никакой разницы. Это в любом случае поражение. Мы постараемся извлечь урок из этого матча, посмотрим видео, разберем ошибки и уберем их.
— Хотели бы снова встретиться с Россией?
— Было бы здорово. Мы будем к этой встрече готовы. (Игорь Еронко).
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|21 Мая, 21:15
|Зрители 9085
|Групповой этап: Группа B
|"Словнафт-Арена"
Главные тренеры
|Рикард Гренборг
|Илья Воробьев
Вратари
|Якоб Маркстрем
|Андрей Василевский
|1-й период
|07:32
|Габриэль Ландескуг (М. Петтерссон, Э. Петтерссон)
|Сергей Андронов
|09:37
|Кирилл Капризов
|14:55
|2-й период
|Артем Анисимов (Н. Гусев, Н. Кучеров)
|20:57
|Евгений Дадонов (Е. Кузнецов, М. Сергачев)
|24:10
|Александр Овечкин (Е. Малкин, Д. Хафизуллин)
|28:52
|Кирилл Капризов
|34:39
|Михаил Григоренко
|37:17
|Евгений Малкин (Е. Дадонов, Н. Задоров)
|37:47
|39:56
|Патрик Хернквист
|3-й период
|44:24
|Маттиас Экхольм
|52:02
|Вильям Нюландер (А. Веннберг)
|Дмитрий Орлов (И. Телегин, А. Барабанов)
|52:57
|56:22
|Оливер Экман-Ларссон (Э. Петтерссон)
|Илья Ковальчук
|58:42
|58:49
|Йон Клингберг (В. Нюландер, О. Экман-Ларссон)
Статистика
|12
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|6
|1
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Ян Гржибик (Чехия)
|Главный судья
|Оливер Гуен (Канада)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол