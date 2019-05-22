Крикунов: Нет причин не ставить Малкина и Овечкина в одно звено в сборной РФ по хоккею
МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Евгений Малкин и Александр Овечкин способны снова успешно играть в одном звене в составе сборной России по хоккею. Такое мнение высказал ТАСС бывший главный тренер сборной России, наставник московского «Динамо» Владимир Крикунов.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Во вторник в заключительной встрече группового этапа сборная России победила команду Швеции со счетом 7:4, забросив во втором периоде шесть шайб. На групповом этапе россияне победили во всех семи встречах, набрав 21 очко, и вышли из группы с первого места.
«Сборная весь групповой этап вкатывалась, сыгрывалась звеньями, отсюда и такие уверенные результаты и победа в группе. Во втором периоде смяли шведов, но и стоит отметить не самую лучшую игру голкипера, который мог бы выручить в нескольких моментах», — сказал Крикунов.
В прошедшей встрече Овечкин отличился с передачи Малкина, под руководством Крикунова Малкин и Овечкин в сборной играли в одном звене. «При мне Малкин в звене с Овечкиным и Афиногеновым играл отлично, также обыгрывали шведов (6:3), их звено по сути и решило исход того матча за третье место (на чемпионате мира 2005 года — прим. ТАСС), не вижу причин не ставить их вместе и сейчас», — сказал тренер.
В четвертьфинале 23 мая россияне встретятся со сборной США. «В целом американцы слабее шведов, но не стоит их недооценивать: начинается
Чемпионат мира завершится 26 мая.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
|21 Мая, 21:15
|Зрители 9085
|Групповой этап: Группа B
|"Словнафт-Арена"
|Рикард Гренборг
|Илья Воробьев
|Якоб Маркстрем
|Андрей Василевский
|1-й период
|07:32
|Габриэль Ландескуг (М. Петтерссон, Э. Петтерссон)
|Сергей Андронов
|09:37
|Кирилл Капризов
|14:55
|2-й период
|Артем Анисимов (Н. Гусев, Н. Кучеров)
|20:57
|Евгений Дадонов (Е. Кузнецов, М. Сергачев)
|24:10
|Александр Овечкин (Е. Малкин, Д. Хафизуллин)
|28:52
|Кирилл Капризов
|34:39
|Михаил Григоренко
|37:17
|Евгений Малкин (Е. Дадонов, Н. Задоров)
|37:47
|39:56
|Патрик Хернквист
|3-й период
|44:24
|Маттиас Экхольм
|52:02
|Вильям Нюландер (А. Веннберг)
|Дмитрий Орлов (И. Телегин, А. Барабанов)
|52:57
|56:22
|Оливер Экман-Ларссон (Э. Петтерссон)
|Илья Ковальчук
|58:42
|58:49
|Йон Клингберг (В. Нюландер, О. Экман-Ларссон)
|12
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|6
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Ян Гржибик (Чехия)
|Главный судья
|Оливер Гуен (Канада)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол