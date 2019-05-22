Крикунов: Нет причин не ставить Малкина и Овечкина в одно звено в сборной РФ по хоккею

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Во вторник в заключительной встрече группового этапа сборная России победила команду Швеции со счетом 7:4, забросив во втором периоде шесть шайб. На групповом этапе россияне победили во всех семи встречах, набрав 21 очко, и вышли из группы с первого места.

«Сборная весь групповой этап вкатывалась, сыгрывалась звеньями, отсюда и такие уверенные результаты и победа в группе. Во втором периоде смяли шведов, но и стоит отметить не самую лучшую игру голкипера, который мог бы выручить в нескольких моментах», — сказал Крикунов.

В прошедшей встрече Овечкин отличился с передачи Малкина, под руководством Крикунова Малкин и Овечкин в сборной играли в одном звене. «При мне Малкин в звене с Овечкиным и Афиногеновым играл отлично, также обыгрывали шведов (6:3), их звено по сути и решило исход того матча за третье место (на чемпионате мира 2005 года — прим. ТАСС), не вижу причин не ставить их вместе и сейчас», — сказал тренер.

В четвертьфинале 23 мая россияне встретятся со сборной США. «В целом американцы слабее шведов, но не стоит их недооценивать: начинается плей-офф и все выигранные до этого матчи могут пропасть в никуда», — добавил специалист.

Чемпионат мира завершится 26 мая.