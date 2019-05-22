«Со шведами был фантастический второй период… Не будем его так называть»

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Сборная России провела заключительный матч на групповом этапе чемпионата мира. Наши хоккеисты одержали победу над шведами со счётом — 7:4. Итоги матча подвёл главный тренер россиян Илья Воробьёв.

«Малкин и Овечкин оказались вместе на льду на пересменке»

— Что не получалось в начале матча?

— Первые 10 минут у нас не получились, но потом ребята всё лучше и лучше вкатывались. Фантастический второй период… (после паузы) Фантастический — не будем называть. Хороший второй период.

— Порадовало, что прорвало всех, у кого не шла шайба в ворота? Овечкин, Григоренко…

— Порадовало да.

— Овечкин и Малкин случайно оказались вместе на льду в эпизоде с третьим голом?

— На другой стороне (зоны для общения с журналистами. — Прим. «Чемпионата») Первый канал назвал это «связкой». Это была случайность, так получилось на пересменке.

— Почему получилась такая разница между первым и вторым периодом?

— Опять же, первые 10 минут да, играли медленно, не весь первый период. В перерыве поговорили, сказали, что надо делать. Ребята — молодцы.

— Медленное начало не стало следствием того, что сборная России давно не играла с соперниками такого уровня?

— Швейцария неплохой соперник был.

— Шведских защитников называют лучшими в мире. Сегодня сборная России поставила это под сомнение?

— Хорошо сыграли, у нас многое получалось. Дальше начинается плей-офф. Если в конце можно будет так сказать — будет здорово.

— Что Ковальчук даёт тройке Малкина по сравнению с Григоренко?

— Тут другая ситуация. У нас Григоренко много играет в меньшинстве, у него силы расходуются в том числе на эту часть.

«Против американцев нужен быстрый пас, быстрее шайбы никто не бегает»

— По ходу матча следили за ходом встречи Канада — США?

— Да.

— Игрокам говорили результат?

— Нет.

— Что можете сказать о сборной США?

— Посмотрите на их состав — очень талантливая атакующая команда с хорошим подбором игроков. Сейчас посмотрим, что нам скажут по ним скауты и, конечно, будем смотреть их игры.

— У американцев одна из самых молодых команд на турнире. Как играть против них, чтобы они сразу не побежали?

— Быстрый пас. Быстрее шайбы никто не бегает.

— Шведы говорят, что хотели бы ещё раз сыграть здесь с Россией. У вас есть такое же желание?

— Мы не загадываем. Как будет — так и будет.