«Со шведами был фантастический второй период… Не будем его так называть»
Илья Воробьёв подвёл итоги матча со Швецией и рассказал, как нужно играть с американцами в четвертьфинале.
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Сборная России провела заключительный матч на групповом этапе чемпионата мира. Наши хоккеисты одержали победу над шведами со счётом — 7:4. Итоги матча подвёл главный тренер россиян Илья Воробьёв.
«Малкин и Овечкин оказались вместе на льду на пересменке»
— Что не получалось в начале матча?
— Первые 10 минут у нас не получились, но потом ребята всё лучше и лучше вкатывались. Фантастический второй период… (после паузы) Фантастический — не будем называть. Хороший второй период.
— Порадовало, что прорвало всех, у кого не шла шайба в ворота? Овечкин, Григоренко…
— Порадовало да.
— Овечкин и Малкин случайно оказались вместе на льду в эпизоде с третьим голом?
— На другой стороне (зоны для общения с журналистами. — Прим. «Чемпионата») Первый канал назвал это «связкой». Это была случайность, так получилось на пересменке.
— Почему получилась такая разница между первым и вторым периодом?
— Опять же, первые 10 минут да, играли медленно, не весь первый период. В перерыве поговорили, сказали, что надо делать. Ребята — молодцы.
— Медленное начало не стало следствием того, что сборная России давно не играла с соперниками такого уровня?
— Швейцария неплохой соперник был.
— Шведских защитников называют лучшими в мире. Сегодня сборная России поставила это под сомнение?
— Хорошо сыграли, у нас многое получалось. Дальше начинается
— Что Ковальчук даёт тройке Малкина по сравнению с Григоренко?
— Тут другая ситуация. У нас Григоренко много играет в меньшинстве, у него силы расходуются в том числе на эту часть.
«Против американцев нужен быстрый пас, быстрее шайбы никто не бегает»
— По ходу матча следили за ходом встречи Канада — США?
— Да.
— Игрокам говорили результат?
— Нет.
— Что можете сказать о сборной США?
— Посмотрите на их состав — очень талантливая атакующая команда с хорошим подбором игроков. Сейчас посмотрим, что нам скажут по ним скауты и, конечно, будем смотреть их игры.
— У американцев одна из самых молодых команд на турнире. Как играть против них, чтобы они сразу не побежали?
— Быстрый пас. Быстрее шайбы никто не бегает.
— Шведы говорят, что хотели бы ещё раз сыграть здесь с Россией. У вас есть такое же желание?
— Мы не загадываем. Как будет — так и будет.
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|21 Мая, 21:15
|Зрители 9085
|Групповой этап: Группа B
|"Словнафт-Арена"
|Рикард Гренборг
|Илья Воробьев
|Якоб Маркстрем
|Андрей Василевский
|1-й период
|07:32
|Габриэль Ландескуг (М. Петтерссон, Э. Петтерссон)
|Сергей Андронов
|09:37
|Кирилл Капризов
|14:55
|2-й период
|Артем Анисимов (Н. Гусев, Н. Кучеров)
|20:57
|Евгений Дадонов (Е. Кузнецов, М. Сергачев)
|24:10
|Александр Овечкин (Е. Малкин, Д. Хафизуллин)
|28:52
|Кирилл Капризов
|34:39
|Михаил Григоренко
|37:17
|Евгений Малкин (Е. Дадонов, Н. Задоров)
|37:47
|39:56
|Патрик Хернквист
|3-й период
|44:24
|Маттиас Экхольм
|52:02
|Вильям Нюландер (А. Веннберг)
|Дмитрий Орлов (И. Телегин, А. Барабанов)
|52:57
|56:22
|Оливер Экман-Ларссон (Э. Петтерссон)
|Илья Ковальчук
|58:42
|58:49
|Йон Клингберг (В. Нюландер, О. Экман-Ларссон)
|12
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|6
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Ян Гржибик (Чехия)
|Главный судья
|Оливер Гуен (Канада)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол