Овечкин: Сборная России правильно сыграла в матче со шведами на чемпионате мира по хоккею

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Встреча завершилась со счетом 7:4 в пользу российской команды. Овечкин отметился заброшенной шайбой с передачи Евгения Малкина.

«Забросил с передачи Малкина, потому что все сошлось. Правильно играли, не давали сопернику передохнуть. Давление и ритм были хорошими, вы сами все видели. Для вас может быть и круто, что мы сыграем с американцами, а нам — без разницы», — сказал Овечкин.

Сборная России в четвертьфинале чемпионата мира в четверг сыграет с командой США. Матч пройдет в Братиславе и начнется в 17:15 мск.