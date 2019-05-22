Овечкин: Сборная России правильно сыграла в матче со шведами на чемпионате мира по хоккею

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Россия - США
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17.05 завершен Франция 3
Словакия 6
тв
Группа B
17.05 завершен Австрия 3
Норвегия 5
тв
Группа A
17.05 завершен Финляндия 5
Великобритания 0
тв
Группа B
17.05 завершен Чехия 8
Италия 0
Группа A
18.05 завершен Дания 1
США 7
тв
Группа B
18.05 завершен Латвия 1
Россия 3
тв
Группа A
18.05 завершен Канада 8
Германия 1
тв
Группа B
18.05 завершен Италия 1
Норвегия 7
тв
Группа A
18.05 завершен Великобритания 1
Словакия 7
тв
Группа B
18.05 завершен Швеция 4
Швейцария 3
тв
Группа A
19.05 завершен Германия 1
США 3
тв
Группа B
19.05 завершен Австрия 0
Чехия 8
тв
Группа A
19.05 завершен Франция 0
Финляндия 3
тв
Группа B
19.05 завершен Швейцария 0
Россия 3
тв
Группа A
20.05 завершен
ОТ 		Франция 3
Великобритания 4
тв
Группа B
20.05 завершен Швеция 5
Латвия 4
тв
Группа A
20.05 завершен Канада 5
Дания 0
тв
Группа B
20.05 завершен
Б 		Австрия 3
Италия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Финляндия 2
Германия 4
тв
Группа B
21.05 завершен Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа A
21.05 завершен
Б 		Словакия 2
Дания 1
тв
Группа B
21.05 завершен Норвегия 1
Латвия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Канада 3
США 0
тв
Группа B
21.05 завершен Швеция 4
Россия 7
1/4 финала
23.05 не начался Канада
Швейцария
1/4 финала
23.05 не начался Россия
США
1/4 финала
23.05 не начался Чехия
Германия
1/4 финала
23.05 не начался Финляндия
Швеция
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37362285/
22 мая 2019, 1:05 | ТАСС

Овечкин: Сборная России правильно сыграла в матче со шведами на чемпионате мира по хоккею

БРАТИСЛАВА, 22 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной России показали правильную игру в матче с командой Швеции в заключительном матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Словакии. Такое мнение журналистам высказал российский нападающий Александр Овечкин.

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Встреча завершилась со счетом 7:4 в пользу российской команды. Овечкин отметился заброшенной шайбой с передачи Евгения Малкина.

«Забросил с передачи Малкина, потому что все сошлось. Правильно играли, не давали сопернику передохнуть. Давление и ритм были хорошими, вы сами все видели. Для вас может быть и круто, что мы сыграем с американцами, а нам — без разницы», — сказал Овечкин.

Сборная России в четвертьфинале чемпионата мира в четверг сыграет с командой США. Матч пройдет в Братиславе и начнется в 17:15 мск.
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21 Мая, 21:15 Зрители 9085 Групповой этап: Группа B "Словнафт-Арена"
Швеция 4:7
(1:0, 0:6, 3:1)
Россия
Главные тренеры
Рикард Гренборг Илья Воробьев
Вратари
Якоб Маркстрем Андрей Василевский
1-й период
07:32 Габриэль Ландескуг (М. Петтерссон, Э. Петтерссон)
Сергей Андронов 09:37
Кирилл Капризов 14:55
2-й период
Артем Анисимов (Н. Гусев, Н. Кучеров) 20:57
Евгений Дадонов (Е. Кузнецов, М. Сергачев) 24:10
Александр Овечкин (Е. Малкин, Д. Хафизуллин) 28:52
Кирилл Капризов 34:39
Михаил Григоренко 37:17
Евгений Малкин (Е. Дадонов, Н. Задоров) 37:47
39:56 Патрик Хернквист
3-й период
44:24 Маттиас Экхольм
52:02 Вильям Нюландер (А. Веннберг)
Дмитрий Орлов (И. Телегин, А. Барабанов) 52:57
56:22 Оливер Экман-Ларссон (Э. Петтерссон)
Илья Ковальчук 58:42
58:49 Йон Клингберг (В. Нюландер, О. Экман-Ларссон)
Статистика
12 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 6
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Ян Гржибик (Чехия)
Главный судья Оливер Гуен (Канада)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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