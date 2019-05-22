Грёнборг конфликтовал с журналистом после поражения от России

«Первый период стал для Швеции лучшим на чемпионате мира. Мы должны были ещё забить в большинстве, тогда всё стало бы максимально хорошо. Мы неплохо начали и второй период, но буквально остановились.



Нашим игрокам нельзя было оставаться в одиночку против двух российских хоккеистов. Когда соперник так хорош, нужно тщательнее относится к работе в своей зоне», — рассказал Грёнборг.



После этого журналист начал задавать тренеру острые вопросы, назвав игру провалом. Грёнборг оборвал собеседника, подчеркнув, что такого он не говорил. После этого наставник игнорировал вопросы журналиста, несколько раз выразив недовольство его работой.