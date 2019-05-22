Грёнборг конфликтовал с журналистом после поражения от России

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Россия - США
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17.05 завершен Франция 3
Словакия 6
тв
Группа B
17.05 завершен Австрия 3
Норвегия 5
тв
Группа A
17.05 завершен Финляндия 5
Великобритания 0
тв
Группа B
17.05 завершен Чехия 8
Италия 0
Группа A
18.05 завершен Дания 1
США 7
тв
Группа B
18.05 завершен Латвия 1
Россия 3
тв
Группа A
18.05 завершен Канада 8
Германия 1
тв
Группа B
18.05 завершен Италия 1
Норвегия 7
тв
Группа A
18.05 завершен Великобритания 1
Словакия 7
тв
Группа B
18.05 завершен Швеция 4
Швейцария 3
тв
Группа A
19.05 завершен Германия 1
США 3
тв
Группа B
19.05 завершен Австрия 0
Чехия 8
тв
Группа A
19.05 завершен Франция 0
Финляндия 3
тв
Группа B
19.05 завершен Швейцария 0
Россия 3
тв
Группа A
20.05 завершен
ОТ 		Франция 3
Великобритания 4
тв
Группа B
20.05 завершен Швеция 5
Латвия 4
тв
Группа A
20.05 завершен Канада 5
Дания 0
тв
Группа B
20.05 завершен
Б 		Австрия 3
Италия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Финляндия 2
Германия 4
тв
Группа B
21.05 завершен Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа A
21.05 завершен
Б 		Словакия 2
Дания 1
тв
Группа B
21.05 завершен Норвегия 1
Латвия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Канада 3
США 0
тв
Группа B
21.05 завершен Швеция 4
Россия 7
1/4 финала
23.05 не начался Канада
Швейцария
1/4 финала
23.05 не начался Россия
США
1/4 финала
23.05 не начался Чехия
Германия
1/4 финала
23.05 не начался Финляндия
Швеция
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37362330/
22 мая 2019, 1:13 | Чемпионат.com

Грёнборг конфликтовал с журналистом после поражения от России

Главный тренер сборной Швеции Рикард Грёнборг подвёл итоги матча с командой России (4:7).

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© РИА "Новости"
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«Первый период стал для Швеции лучшим на чемпионате мира. Мы должны были ещё забить в большинстве, тогда всё стало бы максимально хорошо. Мы неплохо начали и второй период, но буквально остановились.

Нашим игрокам нельзя было оставаться в одиночку против двух российских хоккеистов. Когда соперник так хорош, нужно тщательнее относится к работе в своей зоне», — рассказал Грёнборг.

После этого журналист начал задавать тренеру острые вопросы, назвав игру провалом. Грёнборг оборвал собеседника, подчеркнув, что такого он не говорил. После этого наставник игнорировал вопросы журналиста, несколько раз выразив недовольство его работой.
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21 Мая, 21:15 Зрители 9085 Групповой этап: Группа B "Словнафт-Арена"
Швеция 4:7
(1:0, 0:6, 3:1)
Россия
Главные тренеры
Рикард Гренборг Илья Воробьев
Вратари
Якоб Маркстрем Андрей Василевский
1-й период
07:32 Габриэль Ландескуг (М. Петтерссон, Э. Петтерссон)
Сергей Андронов 09:37
Кирилл Капризов 14:55
2-й период
Артем Анисимов (Н. Гусев, Н. Кучеров) 20:57
Евгений Дадонов (Е. Кузнецов, М. Сергачев) 24:10
Александр Овечкин (Е. Малкин, Д. Хафизуллин) 28:52
Кирилл Капризов 34:39
Михаил Григоренко 37:17
Евгений Малкин (Е. Дадонов, Н. Задоров) 37:47
39:56 Патрик Хернквист
3-й период
44:24 Маттиас Экхольм
52:02 Вильям Нюландер (А. Веннберг)
Дмитрий Орлов (И. Телегин, А. Барабанов) 52:57
56:22 Оливер Экман-Ларссон (Э. Петтерссон)
Илья Ковальчук 58:42
58:49 Йон Клингберг (В. Нюландер, О. Экман-Ларссон)
Статистика
12 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 6
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Ян Гржибик (Чехия)
Главный судья Оливер Гуен (Канада)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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