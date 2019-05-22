Грёнборг конфликтовал с журналистом после поражения от России
Главный тренер сборной Швеции Рикард Грёнборг подвёл итоги матча с командой России (4:7).
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
«Первый период стал для Швеции лучшим на чемпионате мира. Мы должны были ещё забить в большинстве, тогда всё стало бы максимально хорошо. Мы неплохо начали и второй период, но буквально остановились.
Нашим игрокам нельзя было оставаться в одиночку против двух российских хоккеистов. Когда соперник так хорош, нужно тщательнее относится к работе в своей зоне», — рассказал Грёнборг.
После этого журналист начал задавать тренеру острые вопросы, назвав игру провалом. Грёнборг оборвал собеседника, подчеркнув, что такого он не говорил. После этого наставник игнорировал вопросы журналиста, несколько раз выразив недовольство его работой.
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|21 Мая, 21:15
|Зрители 9085
|Групповой этап: Группа B
|"Словнафт-Арена"
|Рикард Гренборг
|Илья Воробьев
|Якоб Маркстрем
|Андрей Василевский
|1-й период
|07:32
|Габриэль Ландескуг (М. Петтерссон, Э. Петтерссон)
|Сергей Андронов
|09:37
|Кирилл Капризов
|14:55
|2-й период
|Артем Анисимов (Н. Гусев, Н. Кучеров)
|20:57
|Евгений Дадонов (Е. Кузнецов, М. Сергачев)
|24:10
|Александр Овечкин (Е. Малкин, Д. Хафизуллин)
|28:52
|Кирилл Капризов
|34:39
|Михаил Григоренко
|37:17
|Евгений Малкин (Е. Дадонов, Н. Задоров)
|37:47
|39:56
|Патрик Хернквист
|3-й период
|44:24
|Маттиас Экхольм
|52:02
|Вильям Нюландер (А. Веннберг)
|Дмитрий Орлов (И. Телегин, А. Барабанов)
|52:57
|56:22
|Оливер Экман-Ларссон (Э. Петтерссон)
|Илья Ковальчук
|58:42
|58:49
|Йон Клингберг (В. Нюландер, О. Экман-Ларссон)
|12
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|6
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Ян Гржибик (Чехия)
|Главный судья
|Оливер Гуен (Канада)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол