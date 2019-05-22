Быков: Активные действия хоккеистов РФ во втором периоде заставили шведов рассыпаться

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Во вторник в заключительной встрече группового этапа сборная России победила команду Швеции со счетом 7:4, забросив во втором периоде шесть безответных шайб. На групповом этапе россияне победили во всех семи встречах, набрав 21 очко, и вышли из группы с первого места.

«Наши ребята в первом периоде были немного тяжеловаты, но во втором периоде последовали тактические изменения, начали лучше двигаться, обрезали шведов, создавали пространство, численное преимущество — отсюда начали появляться моменты и голы, — сказал Быков. — Наши действия их дезорганизовали, шведы рассыпались благодаря действиям нашей сборной. Сборная почувствовала вкус голов, вкус комбинаций, а проигранный третий период немного опустил команду на землю. Это тоже неплохо, потому что это возможность для тренера закрутить винтики, чтобы впредь не случилось расхлябанности».

«Шайба Овечкина с передачи Малкина — лишь удачный эпизод из матча, красиво обрезали длинным пасом в середину трех шведов, создали преимущество, дело было лишь за мастерством Евгения. Я думаю, что это эпизод, но это говорит о том, что они могут находить друг друга, ведь всякое бывает в матче», — добавил он.

В четвертьфинале сборная России встретится с командой США. «У американцев хорошая, молодая, подвижная и технически одаренная команда, как бы это не стало ловушкой для наших ребят, — сказал Быков. — Они тоже любят играть в техничный хоккей, поэтому нашим очень важно будет дисциплинированно сыграть, особенно в обороне: у американцев есть мастеровитые ребята, которые могут очень хорошо сыграть в большинстве. В матче с канадцами (0:3) они создали массу моментов, но вратарь соперника и дисциплинированная игра канадцев в своей зоне и на подборах не позволила им отличиться, матч требует очень серьезной подготовки».

Четвертьфинальный матч чемпионата мира Россия — США состоится 23 мая в Братиславе, начало — 17:15 мск.