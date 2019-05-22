Быков: Активные действия хоккеистов РФ во втором периоде заставили шведов рассыпаться

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Россия - США
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17.05 завершен Франция 3
Словакия 6
тв
Группа B
17.05 завершен Австрия 3
Норвегия 5
тв
Группа A
17.05 завершен Финляндия 5
Великобритания 0
тв
Группа B
17.05 завершен Чехия 8
Италия 0
Группа A
18.05 завершен Дания 1
США 7
тв
Группа B
18.05 завершен Латвия 1
Россия 3
тв
Группа A
18.05 завершен Канада 8
Германия 1
тв
Группа B
18.05 завершен Италия 1
Норвегия 7
тв
Группа A
18.05 завершен Великобритания 1
Словакия 7
тв
Группа B
18.05 завершен Швеция 4
Швейцария 3
тв
Группа A
19.05 завершен Германия 1
США 3
тв
Группа B
19.05 завершен Австрия 0
Чехия 8
тв
Группа A
19.05 завершен Франция 0
Финляндия 3
тв
Группа B
19.05 завершен Швейцария 0
Россия 3
тв
Группа A
20.05 завершен
ОТ 		Франция 3
Великобритания 4
тв
Группа B
20.05 завершен Швеция 5
Латвия 4
тв
Группа A
20.05 завершен Канада 5
Дания 0
тв
Группа B
20.05 завершен
Б 		Австрия 3
Италия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Финляндия 2
Германия 4
тв
Группа B
21.05 завершен Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа A
21.05 завершен
Б 		Словакия 2
Дания 1
тв
Группа B
21.05 завершен Норвегия 1
Латвия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Канада 3
США 0
тв
Группа B
21.05 завершен Швеция 4
Россия 7
1/4 финала
23.05 не начался Канада
Швейцария
1/4 финала
23.05 не начался Россия
США
1/4 финала
23.05 не начался Чехия
Германия
1/4 финала
23.05 не начался Финляндия
Швеция
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37362366/
22 мая 2019, 1:48 | ТАСС

Быков: Активные действия хоккеистов РФ во втором периоде заставили шведов рассыпаться

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Тактические действия российских хоккеистов во втором периоде матча чемпионата мира со шведами дезорганизовали соперника. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.

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Во вторник в заключительной встрече группового этапа сборная России победила команду Швеции со счетом 7:4, забросив во втором периоде шесть безответных шайб. На групповом этапе россияне победили во всех семи встречах, набрав 21 очко, и вышли из группы с первого места.

«Наши ребята в первом периоде были немного тяжеловаты, но во втором периоде последовали тактические изменения, начали лучше двигаться, обрезали шведов, создавали пространство, численное преимущество — отсюда начали появляться моменты и голы, — сказал Быков. — Наши действия их дезорганизовали, шведы рассыпались благодаря действиям нашей сборной. Сборная почувствовала вкус голов, вкус комбинаций, а проигранный третий период немного опустил команду на землю. Это тоже неплохо, потому что это возможность для тренера закрутить винтики, чтобы впредь не случилось расхлябанности».

«Шайба Овечкина с передачи Малкина — лишь удачный эпизод из матча, красиво обрезали длинным пасом в середину трех шведов, создали преимущество, дело было лишь за мастерством Евгения. Я думаю, что это эпизод, но это говорит о том, что они могут находить друг друга, ведь всякое бывает в матче», — добавил он.

В четвертьфинале сборная России встретится с командой США. «У американцев хорошая, молодая, подвижная и технически одаренная команда, как бы это не стало ловушкой для наших ребят, — сказал Быков. — Они тоже любят играть в техничный хоккей, поэтому нашим очень важно будет дисциплинированно сыграть, особенно в обороне: у американцев есть мастеровитые ребята, которые могут очень хорошо сыграть в большинстве. В матче с канадцами (0:3) они создали массу моментов, но вратарь соперника и дисциплинированная игра канадцев в своей зоне и на подборах не позволила им отличиться, матч требует очень серьезной подготовки».

Четвертьфинальный матч чемпионата мира Россия — США состоится 23 мая в Братиславе, начало — 17:15 мск.
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