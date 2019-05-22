Игры группового этапа ЧМ-2019 по хоккею посетили 405 677 зрителей
БРАТИСЛАВА, 22 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Матчи группового этапа чемпионата мира по хоккею в Словакии посетили 405 677 зрителей. По этому показателю мировое первенство в Братиславе и Кошице обошло турниры в Швеции (2012 год), Финляндии (2013) и России (2016).
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Групповой турнир ЧМ-2019 завершился во вторник. С 2012 года соревнования проходят в формате двух групп по восемь команд в каждой. Таким образом, в рамках группового этапа играется 56 матчей.
Встречи группового этапа посетили 405 677 зрителей — 233 402 в Братиславе и 172 275 в Кошице. Групповой турнир ЧМ-2012 в Швеции посетили 357 429 зрителей, ЧМ-2013 в Финляндии — 361 256, ЧМ-2016 в России — 340 012. На турнире прошлого года в Дании групповой этап посетили 439 267 человек.
Рекорд по посещаемости всего турнира принадлежит чемпионату мира 2015 года, который проходил в Праге и Остраве, — 741 690.
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|21 Мая, 21:15
|Зрители 9085
|Групповой этап: Группа B
|"Словнафт-Арена"
|Рикард Гренборг
|Илья Воробьев
|Якоб Маркстрем
|Андрей Василевский
|1-й период
|07:32
|Габриэль Ландескуг (М. Петтерссон, Э. Петтерссон)
|Сергей Андронов
|09:37
|Кирилл Капризов
|14:55
|2-й период
|Артем Анисимов (Н. Гусев, Н. Кучеров)
|20:57
|Евгений Дадонов (Е. Кузнецов, М. Сергачев)
|24:10
|Александр Овечкин (Е. Малкин, Д. Хафизуллин)
|28:52
|Кирилл Капризов
|34:39
|Михаил Григоренко
|37:17
|Евгений Малкин (Е. Дадонов, Н. Задоров)
|37:47
|39:56
|Патрик Хернквист
|3-й период
|44:24
|Маттиас Экхольм
|52:02
|Вильям Нюландер (А. Веннберг)
|Дмитрий Орлов (И. Телегин, А. Барабанов)
|52:57
|56:22
|Оливер Экман-Ларссон (Э. Петтерссон)
|Илья Ковальчук
|58:42
|58:49
|Йон Клингберг (В. Нюландер, О. Экман-Ларссон)
|12
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|6
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Ян Гржибик (Чехия)
|Главный судья
|Оливер Гуен (Канада)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол