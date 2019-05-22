Доминирование россиян и сюрпризы от новичков. Завершился групповой этап ЧМ по хоккею

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Россия - США
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17.05 завершен Франция 3
Словакия 6
тв
Группа B
17.05 завершен Австрия 3
Норвегия 5
тв
Группа A
17.05 завершен Финляндия 5
Великобритания 0
тв
Группа B
17.05 завершен Чехия 8
Италия 0
Группа A
18.05 завершен Дания 1
США 7
тв
Группа B
18.05 завершен Латвия 1
Россия 3
тв
Группа A
18.05 завершен Канада 8
Германия 1
тв
Группа B
18.05 завершен Италия 1
Норвегия 7
тв
Группа A
18.05 завершен Великобритания 1
Словакия 7
тв
Группа B
18.05 завершен Швеция 4
Швейцария 3
тв
Группа A
19.05 завершен Германия 1
США 3
тв
Группа B
19.05 завершен Австрия 0
Чехия 8
тв
Группа A
19.05 завершен Франция 0
Финляндия 3
тв
Группа B
19.05 завершен Швейцария 0
Россия 3
тв
Группа A
20.05 завершен
ОТ 		Франция 3
Великобритания 4
тв
Группа B
20.05 завершен Швеция 5
Латвия 4
тв
Группа A
20.05 завершен Канада 5
Дания 0
тв
Группа B
20.05 завершен
Б 		Австрия 3
Италия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Финляндия 2
Германия 4
тв
Группа B
21.05 завершен Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа A
21.05 завершен
Б 		Словакия 2
Дания 1
тв
Группа B
21.05 завершен Норвегия 1
Латвия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Канада 3
США 0
тв
Группа B
21.05 завершен Швеция 4
Россия 7
1/4 финала
23.05 не начался Канада
Швейцария
1/4 финала
23.05 не начался Россия
США
1/4 финала
23.05 не начался Чехия
Германия
1/4 финала
23.05 не начался Финляндия
Швеция
1/2 финала
25.05 не начался QF1
QF2
1/2 финала
25.05 не начался QF3
QF4
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37362834/
22 мая 2019, 8:08 | ТАСС

Доминирование россиян и сюрпризы от новичков. Завершился групповой этап ЧМ по хоккею

БРАТИСЛАВА, 22 мая. /ТАСС/. Предварительный этап чемпионата мира по хоккею, который проходит с 10 по 26 мая в словацких городах Братислава и Кошице, завершился во вторник. Единственной командой, одержавшей победы во всех семи матчах группового турнира, стала сборная России.

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Тренерский штаб российской команды собрал один из сильнейших составов за последние годы, который в полной мере подтвердил статус главного фаворита турнира на предварительном этапе, не потеряв ни одного очка. Российские хоккеисты выиграли все матчи с разницей в две шайбы и более, при этом оказавшись сильней основных соперников — чехов (3:0) и шведов (7:4).

В составе сборной России пока блестяще проявляют себя форварды Никита Гусев и Никита Кучеров, которые на двоих набрали 27 баллов за результативность. Великолепно действуют и вратари. Россияне не пропускали шайб в четырех играх. По два матча «на ноль» провели голкиперы Андрей Василевский и Александр Георгиев, ворота последнего соперники и вовсе не смогли поразить ни разу.

Резвый старт финнов и мощный финиш канадцев

Сюрпризом группового этапа стала сборная Финляндии. Команда сделала ставку на игроков местного чемпионата, пригласив в состав только двух представителей НХЛ. В первой же встрече финны обыграли канадцев со счетом 3:1, после чего оказалась сильней хозяев турнира словаков (4:2).

Главной звездой в тех играх был 18-летний нападающий Каапо Какко, забросивший пять шайб. Он занимает первое место в финальном рейтинге центрального скаутского бюро Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди европейских полевых игроков. В третьем матче на турнире последовало поражение в овертайме от сборной США (2:3), а затем победы над более слабыми командами Дании (3:1), Великобритании (5:0) и Франции (3:0). В заключительной игре финские хоккеисты уступили немцам со счетом 2:4 и заняли второе место в группе, пропустив вперед канадцев.

Игра сборной Финляндии ближе к концу группового этапа стала ухудшаться. Какко больше не был заметен на площадке, забросив только одну шайбу в пяти последних встречах. Вероятно, финские хоккеисты заранее начали экономить силы и готовиться к плей-офф.

Канадцы же, ставшие победителями группы А, прибавляли по ходу турнира от игры к игре. Родоначальники хоккея после поражения в стартовой встрече от финнов одержали шесть побед подряд. Разгром сборной Великобритании (8:0) изначально виделся дежурным, а победа над словаками (6:5) получилась очень тяжелой и оставляла большие вопросы по качеству игры. Марк Стоун забросил решающую шайбу за 1,8 секунды до окончания третьего периода.

Победа над французами (5:2) тоже не произвела большого впечатления. Свою силу канадские хоккеисты начали показывать с пятого матча, когда разгромили сборную Германии (8:1), продемонстрировав при этом сбалансированную игру во всех линиях. В двух заключительных встречах уверенно были обыграны команды Дании (5:0) и США (3:0).

В составе канадской сборной выделяется первая тройка, которая состоит из нападающих «Вегаса» Джонатана Маршессо и Марка Стоуна, а также форварда Пьера-Люка Дюбуа из «Коламбуса», присоединившегося к команде по ходу турнира и заметно усилившего игру звена. Из других хоккеистов можно отметить лучшего бомбардира канадцев Энтони Манта (7+5), который может получить дисквалификацию на четвертьфинал за удар соперника в голову в последнем матче с американцами.

Сборные Швеции и США не показали лучшей игры

Перед стартом чемпионата мира основными конкурентами сборной России в борьбе за победу считались американцы. Команда США провела предварительный этап невнятно и заняла только четвертое место в группе. Таким образом, российские и американские хоккеисты встретятся уже на стадии четвертьфинала.

Плохо выглядит и главный фаворит предстоящего драфта НХЛ 18-летний Джек Хьюз. В его активе всего одна голевая передача за турнир, а в заключительной игре группового этапа с канадцами молодой форвард остался в запасе. По ходу первенства травму получил один из сильнейших нападающих Джонни Годро, который пропустил два матча, но вышел на лед в последней встрече. Нестабильно действуют вратари Кори Шнайдер и Тэтчер Демко.

Большие проблемы с игрой в обороне испытывают чемпионы мира двух последних лет шведы. По ряду причин от участия в мировом первенстве отказались сильнейшие центральные нападающие страны — Никлас Бэкстрём, Мика Зибанежад и Вильям Карлссон. По ходу турнира состав команды пополнил Александр Веннберг, который сразу же начал действовать в первом звене с Вильямом Нюландером и Патриком Хёрнквистом. С его появлением результативней лучше начал играть Нюландер, являющийся на данный момент главным бомбардиром мирового первенства (5+12).

Во встречах с командами Чехии, Латвии, Швейцарии и России шведы пропустили 19 шайб. Защитники команды с большим желанием поддерживают атаку, но далеко не всегда успевают в оборону и совершают простые ошибки. Нападающие их не страхуют, по этой причине скандинавы пропускают большое количество контратак, которые часто заканчиваются голами в их ворота.

В свою силу выступили собравшие крепкие команды чехи и швейцарцы. Чешские хоккеисты проиграли только сборной России (0:3). В стартовой встрече команда Чехии закономерно победила шведов (5:2) и на протяжении всего группового этапа держала стабильный уровень. В составе сборной выделяется пара форвардов Якуб Ворачек и Михал Фролик, которые на двоих набрали 29 баллов за результативность и идут в пятерке лучших бомбардиров турнира, обращает на себя внимание самый результативный защитник чемпионата Филип Гронек (3+7).

Сборная Швейцарии, в составе которой выступают первый номер драфта НХЛ 2017 года Нико Хишир и один из лучших защитников мира Роман Йоси, уверенно одержала победы в четырех стартовых встречах над более слабыми командами. В трех заключительных матчах швейцарцы потерпели поражения от шведов (3:4), россиян (0:3) и чехов (4:5). С командами Швеции и Чехии швейцарские хоккеисты продемонстрировали хорошую игру, ни в чем не уступая более именитым оппонентам. Перед последним матчем предварительной стадии к сборной присоединился форвард «Каролины» Нино Нидеррайтер.

Британцы и итальянцы сотворили чудо, а хозяева разочаровали

Команда Словакии собрала на домашний чемпионат мира максимально сильный состав из доступных хоккеистов и начала турнир яркой победой над сборной США (4:1).

Во второй встрече хозяева уступили финнам (2:4), а затем потерпели два обидных поражения — от канадцев (5:6) и немцев (2:3).

Канадские хоккеисты забросили решающую шайбу за 1,8 секунд до конца, а немецкая команда вырвала победу за 27 секунд до финальной сирены.

Несмотря на успех в трех заключительных матчах, сборная Словакии осталась за бортом плей-офф.

Достойно показала себя и команда Латвии, выступавшая в параллельной группе.

Латвийцы в решающем матче уступили швейцарцам (1:3), а затем могли оставить за бортом четвертьфинала шведов.

До последней минуты личной встречи латвийские хоккеисты играли с действующими чемпионами мира вничью 4:4.

Однако такой результат не устраивал сборную Латвии и главный тренер Боб Хартли заменил вратаря шестым полевым игроком, после этого шведы отправили шайбу в пустые ворота.

Настоящие сенсации сотворили сборные Великобритании и Италии.

Обе команды не набрали ни одного очка в шести первых матчах, а в заключительной игре встречались с другими аутсайдерами групп — коллективами из Франции и Австрии.

Британские хоккеисты, впервые с 1994 года выступавшие в элитном дивизионе чемпионата мира, в противостоянии с французами проигрывали со счетом 0:3 к середине встречи.

Но они смогли отыграть разницу в основное время, а в овертайме забросили шайбу и одержали первую победу в сильнейшем дивизионе мировых первенств с 1962 года.

Итальянцы перед последней встречей с австрийцами отметились одним голом, а пропустили 48. Матч проходил в равной борьбе и дошел до серии буллитов, в которой победу праздновали итальянские хоккеисты. Впервые с чемпионата мира 2006 года обе команды, вошедшие в элитный дивизион, сумели закрепиться в нем. Покинули класс сильнейших сборные Австрии и Франции, в следующем сезоне их заменят казахстанские и белорусские хоккеисты.

Команды Дании и Норвегии выступили в свою силу. Датчане не сумели собрать сильнейший состав и не претендовали на попадание в плей-офф. Переиграв британцев и французов, они уверенно сохранили место в элите. То же самое сделали и норвежцы, победив сборные Австрии и Италии.

Статистика

Лучшим бомбардиром группового этапа стал швед Вильям Нюландер, набравший 17 (5+12) очков. Его ближайшими преследователями являются россиянин Никита Кучеров (6+9) и чех Якуб Ворачек (3+12). Лучшими снайперами стали россиянин Евгений Дадонов, чех Михал Фролик и канадец Энтони Манта, забросившие по семь шайб.

Канадский вратарь Картер Харт лидирует по проценту отраженных бросков (96,43%) и среднему количеству пропущенных шайб (0,70) среди голкиперов, сыгравших не менее трех матчей. Россиянин Андрей Василевский стал лучшим по числу побед (5). Он и его партнер по команде Александр Георгиев, а также швейцарец Рето Берра и чех Павел Францоуз являются лидерами по числу встреч «на ноль» (2).

По показателю полезности на первом месте располагается Нюландер («+15»). Вторую строчку занимает чех Доминик Симон («+11»), третью — швед Александр Веннберг и чех Якуб Ворачек («+10»). Худшими стали итальянцы Марко Роза и Шон Макмонагл, а также защитник сборной Франции Флориан Шакиашвили (по «-12»).

Одной из отличительных черт группового этапа нынешнего чемпионата мира стало большое количество крупных счетов.

На турнире в Словакии было зафиксировано 17 разгромов (побед одной из команд с разницей в пять и более шайб). В прошлом году таких встреч было 15, а в 2017-м — восемь.

Матчи группового этапа посетили 405 677 зрителей — 233 402 в Братиславе и 172 275 в Кошице. Групповой турнир ЧМ-2012 в Швеции на трибунах посмотрели 357 429 болельщиков, ЧМ-2013 в Финляндии — 361 256, ЧМ-2016 в России — 340 012. На турнире прошлого года в Дании групповой этап посетили 439 267 человек. Рекорд по посещаемости всего турнира принадлежит чемпионату мира 2015 года, который проходил в Праге и Остраве (741 690).

Четвертьфинальные встречи состоятся 23 мая. В Братиславе сборная России сыграет с командой США, а чехи — с немцами. В Кошице между собой сразятся сборные Канады и Швейцарии, а также хоккеисты из Финляндии и Швеции.
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