Овечкин отыгрался на шведах. Российские хоккеисты выиграли группу В на чемпионате мира
БРАТИСЛАВА, 22 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной России обыграли шведов в заключительном матче групповой стадии чемпионата мира. Благодаря этой победе подопечные Ильи Воробьева заняли первое место в группе В и избежали переезда на четвертьфинальный матч в Кошице, однако в
плей-офф они встретятся с довольно тяжелым соперником — командой США.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сборная России могла досрочно выиграть группу, если бы шведы или чехи потеряли очки в своих предыдущих матчах — с командами Латвии и Швейцарии соответственно. Однако их соперники в концовках встреч при ничейном счете снимали голкиперов, чтобы попытаться победить в основное время, после чего пропускали шайбы в пустые ворота. Даже при таких результатах подопечным Воробьева тяжело было упустить первую строчку, ведь они могли и проиграть в последнем матче предварительного этапа действующим чемпионам мира с разницей не более двух шайб, но все равно бы остались лидерами.
Встречу россиян и шведов ждали с нетерпением все, так как считали ее настоящим испытанием для российского коллектива, учитывая силу соперника. У команды Швеции и игроков из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) было больше (21), при этом в составе значатся сразу 17 победителей чемпионатов мира. К концу группового этапа болельщики уже забыли про стартовое поражение подопечных Рикарда Грёнборга от чехов, которое можно было списать не только на силу соперника, но и на проблемы адаптации некоторых звезд НХЛ.
Первый период не совсем удался россиянам. «Стартовые 10 минут мы медленно входили в игру, потом уже стало получше. В раздевалке сказали, что надо делать», — поделился после игры Воробьев. В атаке долгое время у россиян не получилось создать опасные моменты, шведы же в середине периода открыли счет благодаря удачно подставленной клюшке Габриэля Ландескога после броска партнера.
Сборной Швеции предоставлялась возможность дважды отличиться в большинстве, но бригады меньшинства у россиян вместе с вратарем Андреем Василевским работали безошибочно. На последних секундах периода Никита Кучеров едва не сравнял счет, находившись на пятачке ворот Якоба Маркстрёма.
Овечкина и Малкина «прорвало»
С начала же второго периода опять свое слово сказала связка Никиты Гусева с Кучеровым. Передача последнего вывела Гусева и Артема Анисимова вдвоем на вратаря, и форвард «Чикаго» точно бросил в касание. Через четыре минуты Евгений Дадонов подправил шайбу после щелчка от синей линии Михаила Сергачева. Арбитры отправились просматривать видеоповтор на предмет игры высоко поднятой клюшкой нападающим «Флориды», однако гол засчитали.
В матче со шведами «прорвало» и тех,
«У нас Григоренко в меньшинстве часто действует, у него силы расходуются на это. Поэтому и играл Ковальчук», — сказал потом тренер. Смог отметиться первым голом на турнире Малкин. После этого, видимо, не выдержали нервы у его одноклубника по «Питтсбургу» Патрика Хёрнквиста, получившего 10-минутный штраф за неспортивное поведение.
«Вы видели, что была напряженная игра. Переломили ход матча за счет того, что собрались после первого периода. Вышли на второй игровой отрезок и показали сильные стороны. Второй период напомнил встречу “Красной машины”», — отметил в разговоре с ТАСС присутствовавший на матче помощник президента РФ Игорь Левитин.
Кучеров забивает и отдает
Сборная России пока является единственной командой, которая на этом турнире выиграла все матчи, причем в основное время. Можно говорить о том, что подопечным Воробьева, среди которых 14 игроков НХЛ, помог календарь соревнования. В трех матчах из стартовых четырех россияне встречались с аутсайдерами группы — командами Норвегии (5:2), Австрии (5:0) и Италии (10:0), а между ними провели напряженный, но удачный поединок с чешской сборной (3:0). Далее же соперники шли более серьезные — латвийцы (3:1), швейцарцы (3:0) и шведы (7:4).
С окончательным составом сборная России практически определилась еще до чемпионата мира и усилила по ходу первенства только оборону, вызвав Никиту Задорова из «Колорадо» и Владислава Гаврикова из «Коламбуса». В заявке до сих пор пустует одно место, которое тренерский штаб не трогает, опасаясь травм, в случае которых внести
В первых играх результативно смотрелась связка Дадонова с Малкиным, и уже все забыли, что форвард «Питтсбурга» на заключительном этапе Евротура действовал в звене с Кучеровым.
После небольшой паузы Малкин и Дадонов напомнили о себе, когда форвард «Флориды» в матче со шведами отдал голевую передачу партнеру.
Еще на Чешских хоккейных играх тренеры пробовали ставить в тройку к Овечкину и Евгению Кузнецову Кирилла Капризова. На чемпионате мира это долгое время результат не давало. Капризов отправлялся в четвертое звено к Сергею Андронову и Илье Ковальчуку, был 13-м форвардом, а на игру с латвийцами вообще не попал в заявку. Отличиться он сумел только сейчас, забросив после выигранного Кузнецовым вбрасывания.
Со сборной США россияне встретятся в четверг на арене имени Ондрея Непелы, начало в 17:15 мск. Американцы остались четвертыми в группе А, проиграв последний матч предварительного раунда канадцам (0:3).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
|21 Мая, 21:15
|Зрители 9085
|Групповой этап: Группа B
|"Словнафт-Арена"
|Рикард Гренборг
|Илья Воробьев
|Якоб Маркстрем
|Андрей Василевский
|1-й период
|07:32
|Габриэль Ландескуг (М. Петтерссон, Э. Петтерссон)
|Сергей Андронов
|09:37
|Кирилл Капризов
|14:55
|2-й период
|Артем Анисимов (Н. Гусев, Н. Кучеров)
|20:57
|Евгений Дадонов (Е. Кузнецов, М. Сергачев)
|24:10
|Александр Овечкин (Е. Малкин, Д. Хафизуллин)
|28:52
|Кирилл Капризов
|34:39
|Михаил Григоренко
|37:17
|Евгений Малкин (Е. Дадонов, Н. Задоров)
|37:47
|39:56
|Патрик Хернквист
|3-й период
|44:24
|Маттиас Экхольм
|52:02
|Вильям Нюландер (А. Веннберг)
|Дмитрий Орлов (И. Телегин, А. Барабанов)
|52:57
|56:22
|Оливер Экман-Ларссон (Э. Петтерссон)
|Илья Ковальчук
|58:42
|58:49
|Йон Клингберг (В. Нюландер, О. Экман-Ларссон)
|12
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|6
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Ян Гржибик (Чехия)
|Главный судья
|Оливер Гуен (Канада)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол