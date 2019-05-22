Овечкин отыгрался на шведах. Российские хоккеисты выиграли группу В на чемпионате мира

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Сборная России могла досрочно выиграть группу, если бы шведы или чехи потеряли очки в своих предыдущих матчах — с командами Латвии и Швейцарии соответственно. Однако их соперники в концовках встреч при ничейном счете снимали голкиперов, чтобы попытаться победить в основное время, после чего пропускали шайбы в пустые ворота. Даже при таких результатах подопечным Воробьева тяжело было упустить первую строчку, ведь они могли и проиграть в последнем матче предварительного этапа действующим чемпионам мира с разницей не более двух шайб, но все равно бы остались лидерами.

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Встречу россиян и шведов ждали с нетерпением все, так как считали ее настоящим испытанием для российского коллектива, учитывая силу соперника. У команды Швеции и игроков из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) было больше (21), при этом в составе значатся сразу 17 победителей чемпионатов мира. К концу группового этапа болельщики уже забыли про стартовое поражение подопечных Рикарда Грёнборга от чехов, которое можно было списать не только на силу соперника, но и на проблемы адаптации некоторых звезд НХЛ.

Первый период не совсем удался россиянам. «Стартовые 10 минут мы медленно входили в игру, потом уже стало получше. В раздевалке сказали, что надо делать», — поделился после игры Воробьев. В атаке долгое время у россиян не получилось создать опасные моменты, шведы же в середине периода открыли счет благодаря удачно подставленной клюшке Габриэля Ландескога после броска партнера.

Сборной Швеции предоставлялась возможность дважды отличиться в большинстве, но бригады меньшинства у россиян вместе с вратарем Андреем Василевским работали безошибочно. На последних секундах периода Никита Кучеров едва не сравнял счет, находившись на пятачке ворот Якоба Маркстрёма.

Овечкина и Малкина «прорвало»

С начала же второго периода опять свое слово сказала связка Никиты Гусева с Кучеровым. Передача последнего вывела Гусева и Артема Анисимова вдвоем на вратаря, и форвард «Чикаго» точно бросил в касание. Через четыре минуты Евгений Дадонов подправил шайбу после щелчка от синей линии Михаила Сергачева. Арбитры отправились просматривать видеоповтор на предмет игры высоко поднятой клюшкой нападающим «Флориды», однако гол засчитали.

В матче со шведами «прорвало» и тех, кто-либо еще не отличался на турнире, либо делал это крайне редко. Второй гол на чемпионате мира на свой счет записал Александр Овечкин, при этом он отличился с передачи Евгения Малкина, с которым они обычно вместе в звене не выходят. Свою вторую шайбу также забросил Михаил Григоренко, перешедший по ходу матча в тройку к Сергею Андронову и Ивану Телегину, в обратном направлении, к Малкину, отправился Илья Ковальчук.

«У нас Григоренко в меньшинстве часто действует, у него силы расходуются на это. Поэтому и играл Ковальчук», — сказал потом тренер. Смог отметиться первым голом на турнире Малкин. После этого, видимо, не выдержали нервы у его одноклубника по «Питтсбургу» Патрика Хёрнквиста, получившего 10-минутный штраф за неспортивное поведение.

Третий период остался за шведами, которые забросили три шайбы, а россияне ответили только одним голом. Но даже с начала этой 20-минутки было ясно, что сборная России победы не упустит.

«Вы видели, что была напряженная игра. Переломили ход матча за счет того, что собрались после первого периода. Вышли на второй игровой отрезок и показали сильные стороны. Второй период напомнил встречу “Красной машины”», — отметил в разговоре с ТАСС присутствовавший на матче помощник президента РФ Игорь Левитин.

Кучеров забивает и отдает

Сборная России пока является единственной командой, которая на этом турнире выиграла все матчи, причем в основное время. Можно говорить о том, что подопечным Воробьева, среди которых 14 игроков НХЛ, помог календарь соревнования. В трех матчах из стартовых четырех россияне встречались с аутсайдерами группы — командами Норвегии (5:2), Австрии (5:0) и Италии (10:0), а между ними провели напряженный, но удачный поединок с чешской сборной (3:0). Далее же соперники шли более серьезные — латвийцы (3:1), швейцарцы (3:0) и шведы (7:4).

С окончательным составом сборная России практически определилась еще до чемпионата мира и усилила по ходу первенства только оборону, вызвав Никиту Задорова из «Колорадо» и Владислава Гаврикова из «Коламбуса». В заявке до сих пор пустует одно место, которое тренерский штаб не трогает, опасаясь травм, в случае которых внести кого-то в список будет нельзя. Разговоры о нападающем «Каролины» Андрее Свечникове и форварде «Коламбуса» Артемии Панарине уже утихают. Скорее всего, ближе к решающему матчу в плей-офф будет заявлен защитник Артем Зуб, который находится с командой на протяжении всего чемпионата.

С игровыми сочетаниями тренерский штаб определился в самом начале турнира. В большей степени это коснулось звена Кучеров — Анисимов — Гусев, где два крайних форварда, знакомые друг с другом с детства, с первых встреч «разрывают» оборону любой команды, забивая с передач друг друга. Кучеров сейчас является одним из лучших бомбардиров турнира (6 голов + 9 передач). Гусев же забрасывает не так много, но находится в тройке лидеров по количеству голевых передач (3+9).

В первых играх результативно смотрелась связка Дадонова с Малкиным, и уже все забыли, что форвард «Питтсбурга» на заключительном этапе Евротура действовал в звене с Кучеровым.

После небольшой паузы Малкин и Дадонов напомнили о себе, когда форвард «Флориды» в матче со шведами отдал голевую передачу партнеру.

Еще на Чешских хоккейных играх тренеры пробовали ставить в тройку к Овечкину и Евгению Кузнецову Кирилла Капризова. На чемпионате мира это долгое время результат не давало. Капризов отправлялся в четвертое звено к Сергею Андронову и Илье Ковальчуку, был 13-м форвардом, а на игру с латвийцами вообще не попал в заявку. Отличиться он сумел только сейчас, забросив после выигранного Кузнецовым вбрасывания.

Со сборной США россияне встретятся в четверг на арене имени Ондрея Непелы, начало в 17:15 мск. Американцы остались четвертыми в группе А, проиграв последний матч предварительного раунда канадцам (0:3).