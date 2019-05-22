«В голове только золото»: что ждет Россию в плей-офф
Сборная России обыграла на чемпионате мира по хоккею в последнем матче группового этапа Швецию со счетом 7:4 и уверенно вышла в
плей-офф с первого места. В четвертьфинале команда Ильи Воробьева сыграет с США, хотя сами игроки сборной не придают историческому противостоянию особенного значения.
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Швеция — Россия — 4:7
Сборная России в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею провела мощнейший второй период против Швеции, где определялось, кто с какого места выйдет в
Уступая после первого периода со счетом 0:1, российские хоккеисты выдали феерический второй отрезок, забросив за него в ворота «Тре крунур» шесть безответных шайб, благодаря чему третий период превратился в формальность, пусть его команда Воробьева и проиграла.
Теперь в четвертьфинале мирового форума «Красная машина» встретится со сборной США, несколько неожиданно пропустившей вперед Германию и занявшей таким образом в группе А лишь четвертое место.
«По ходу матча следили за ходом встречи Канада — США. Игрокам о результате не говорили, — цитирует “Чемпионат” главного тренера сборной России. — Посмотрите на состав американцев — очень талантливая и атакующая команда с хорошим подбором игроков. Сейчас посмотрим, что нам скажут по ним скауты. Конечно, будем смотреть их игры».
«Мы правильно играли, не давали сопернику передохнуть. Давление и ритм с нашей стороны были хорошими, поэтому вы все сами и видели, — рассказал “Спорт-Экспрессу” забросивший одну из шайб Александр Овечкин. — Может, для вас, журналистов, игра с США — круто и принципиально, а для нас без разницы».
Одним из героев в
«Хорошо провели второй период, шайбы залетали удачно у нас. Пусть Кузя расскажет, договаривались ли мы, что он на меня будет выигрывать вбрасывание под бросок. Если честно, такое облегчение сейчас, — заявил Капризов. — Забил и как будто заново родился, слава богу, что так получилось».
«Мы вели 1:0 после первого периода, и во втором Россия забивает шесть. Такое ощущение, что каждый момент, каждый бросок становился голом. В конечном итоге, это моя работа — останавливать шайбы, так что мне надо играть лучше, — рассказал “Чемпионату” после игры сам шведский голкипер. — Я счастлив, что мне дали сыграть. До этого я провел только матч с Норвегией, и был доволен сыграть еще раз. Конечно, хотелось бы выступить лучше, чтобы команда выиграла, но этого не случилось. Кто был у россиян самым опасным? Посмотрите на их состав, там много отличных игроков, настоящих мастеров. Они не боятся пасовать, создавать моменты для партнеров. В их игре нет эгоизма, иногда странно, что они показывают бросок, а потом делают передачу. У них великолепные игроки, Россия будет опасна в оставшейся части турнира».
Если сборная России обыграет в четвертьфинале американцев, то следующим соперником нашей команды снова может стать сборная Швеции. Если, конечно, сами «Тре крунур» пройдут соседей из Финляндии, ставших вторыми в группе А.
«Было бы здорово снова сыграть со сборной России, мы будем к этой встрече готовы», — подчеркнул автор первой шведской шайбы Габриэль Ландеског.
А вот настроение нашей национальной команды лучше всех передал защитник Никита Задоров.
«Какая разница, с кем играть в четвертьфинале? В любом случае рано или поздно пришлось бы встретиться с американцами, — цитирует одноклубника Ландескога по “Колорадо” “Р-Спорт”. — Если настрой на золото — нужно обыгрывать всех. Для нас нет второго или третьего места, в голове только золото. Мы фокусировались только на своей игре. Знали, что можем попасть на американцев, но сильно об этом не думали. Нам было пофигу, как они там играют. Главное — наша игра. У команды США есть Кэйн, Айкел, защита хорошая. Еще Веренски подъехал. Но если мы покажем свою игру, проблем не возникнет».
Александр Седов
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|21 Мая, 21:15
|Зрители 9085
|Групповой этап: Группа B
|"Словнафт-Арена"
|Рикард Гренборг
|Илья Воробьев
|Якоб Маркстрем
|Андрей Василевский
|1-й период
|07:32
|Габриэль Ландескуг (М. Петтерссон, Э. Петтерссон)
|Сергей Андронов
|09:37
|Кирилл Капризов
|14:55
|2-й период
|Артем Анисимов (Н. Гусев, Н. Кучеров)
|20:57
|Евгений Дадонов (Е. Кузнецов, М. Сергачев)
|24:10
|Александр Овечкин (Е. Малкин, Д. Хафизуллин)
|28:52
|Кирилл Капризов
|34:39
|Михаил Григоренко
|37:17
|Евгений Малкин (Е. Дадонов, Н. Задоров)
|37:47
|39:56
|Патрик Хернквист
|3-й период
|44:24
|Маттиас Экхольм
|52:02
|Вильям Нюландер (А. Веннберг)
|Дмитрий Орлов (И. Телегин, А. Барабанов)
|52:57
|56:22
|Оливер Экман-Ларссон (Э. Петтерссон)
|Илья Ковальчук
|58:42
|58:49
|Йон Клингберг (В. Нюландер, О. Экман-Ларссон)
|12
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|6
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Ян Гржибик (Чехия)
|Главный судья
|Оливер Гуен (Канада)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол