«В голове только золото»: что ждет Россию в плей-офф

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Швеция — Россия — 4:7

Сборная России в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею провела мощнейший второй период против Швеции, где определялось, кто с какого места выйдет в плей-офф.

Уступая после первого периода со счетом 0:1, российские хоккеисты выдали феерический второй отрезок, забросив за него в ворота «Тре крунур» шесть безответных шайб, благодаря чему третий период превратился в формальность, пусть его команда Воробьева и проиграла.

Хоккей Чемпионат мира 2019 1/4 финала, 23.05.2019, 17:15 -:- Россия США

Теперь в четвертьфинале мирового форума «Красная машина» встретится со сборной США, несколько неожиданно пропустившей вперед Германию и занявшей таким образом в группе А лишь четвертое место.

«По ходу матча следили за ходом встречи Канада — США. Игрокам о результате не говорили, — цитирует “Чемпионат” главного тренера сборной России. — Посмотрите на состав американцев — очень талантливая и атакующая команда с хорошим подбором игроков. Сейчас посмотрим, что нам скажут по ним скауты. Конечно, будем смотреть их игры».

«Мы правильно играли, не давали сопернику передохнуть. Давление и ритм с нашей стороны были хорошими, поэтому вы все сами и видели, — рассказал “Спорт-Экспрессу” забросивший одну из шайб Александр Овечкин. — Может, для вас, журналистов, игра с США — круто и принципиально, а для нас без разницы».

Одним из героев в микст-зоне был наконец забросивший свою первую шайбу на турнире Кирилл Капризов, который бросил в «домик» Якубу Маркстрему сразу после выигранного Евгением Кузнецовым вбрасывания.

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«Хорошо провели второй период, шайбы залетали удачно у нас. Пусть Кузя расскажет, договаривались ли мы, что он на меня будет выигрывать вбрасывание под бросок. Если честно, такое облегчение сейчас, — заявил Капризов. — Забил и как будто заново родился, слава богу, что так получилось».

«Мы вели 1:0 после первого периода, и во втором Россия забивает шесть. Такое ощущение, что каждый момент, каждый бросок становился голом. В конечном итоге, это моя работа — останавливать шайбы, так что мне надо играть лучше, — рассказал “Чемпионату” после игры сам шведский голкипер. — Я счастлив, что мне дали сыграть. До этого я провел только матч с Норвегией, и был доволен сыграть еще раз. Конечно, хотелось бы выступить лучше, чтобы команда выиграла, но этого не случилось. Кто был у россиян самым опасным? Посмотрите на их состав, там много отличных игроков, настоящих мастеров. Они не боятся пасовать, создавать моменты для партнеров. В их игре нет эгоизма, иногда странно, что они показывают бросок, а потом делают передачу. У них великолепные игроки, Россия будет опасна в оставшейся части турнира».

Если сборная России обыграет в четвертьфинале американцев, то следующим соперником нашей команды снова может стать сборная Швеции. Если, конечно, сами «Тре крунур» пройдут соседей из Финляндии, ставших вторыми в группе А.

«Было бы здорово снова сыграть со сборной России, мы будем к этой встрече готовы», — подчеркнул автор первой шведской шайбы Габриэль Ландеског.

А вот настроение нашей национальной команды лучше всех передал защитник Никита Задоров.

«Какая разница, с кем играть в четвертьфинале? В любом случае рано или поздно пришлось бы встретиться с американцами, — цитирует одноклубника Ландескога по “Колорадо” “Р-Спорт”. — Если настрой на золото — нужно обыгрывать всех. Для нас нет второго или третьего места, в голове только золото. Мы фокусировались только на своей игре. Знали, что можем попасть на американцев, но сильно об этом не думали. Нам было пофигу, как они там играют. Главное — наша игра. У команды США есть Кэйн, Айкел, защита хорошая. Еще Веренски подъехал. Но если мы покажем свою игру, проблем не возникнет».

Александр Седов