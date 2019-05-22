«В голове только золото»: что ждет Россию в плей-офф

Чемпионат мира по хоккею 2019 Братислава, Кошице 10 — 26 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Россия - США
тв
Группа A
10.05 завершен Финляндия 3
Канада 1
тв
Группа B
10.05 завершен Россия 5
Норвегия 2
тв
Группа A
10.05 завершен США 1
Словакия 4
тв
Группа B
10.05 завершен Чехия 5
Швеция 2
тв
Группа A
11.05 завершен
Б 		Дания 5
Франция 4
тв
Группа B
11.05 завершен Швейцария 9
Италия 0
Группа A
11.05 завершен Германия 3
Великобритания 1
Группа B
11.05 завершен Латвия 5
Австрия 2
тв
Группа A
11.05 завершен Словакия 2
Финляндия 4
тв
Группа B
11.05 завершен Норвегия 2
Чехия 7
Группа A
12.05 завершен США 7
Франция 1
тв
Группа B
12.05 завершен Россия 5
Австрия 0
тв
Группа A
12.05 завершен Дания 1
Германия 2
Группа B
12.05 завершен Италия 0
Швеция 8
тв
Группа A
12.05 завершен Великобритания 0
Канада 8
Группа B
12.05 завершен Латвия 1
Швейцария 3
тв
Группа A
13.05 завершен
ОТ 		США 3
Финляндия 2
тв
Группа B
13.05 завершен Россия 3
Чехия 0
тв
Группа A
13.05 завершен Словакия 5
Канада 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 1
Швеция 9
тв
Группа A
14.05 завершен Великобритания 0
Дания 9
тв
Группа B
14.05 завершен Италия 0
Латвия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Германия 4
Франция 1
тв
Группа B
14.05 завершен Швейцария 4
Австрия 0
тв
Группа A
15.05 завершен США 6
Великобритания 3
тв
Группа B
15.05 завершен Швейцария 4
Норвегия 1
Группа A
15.05 завершен Германия 3
Словакия 2
тв
Группа B
15.05 завершен Россия 10
Италия 0
тв
Группа A
16.05 завершен Канада 5
Франция 2
тв
Группа B
16.05 завершен Швеция 9
Австрия 1
тв
Группа A
16.05 завершен Финляндия 3
Дания 1
тв
Группа B
16.05 завершен Чехия 6
Латвия 3
тв
Группа A
17.05 завершен Франция 3
Словакия 6
тв
Группа B
17.05 завершен Австрия 3
Норвегия 5
тв
Группа A
17.05 завершен Финляндия 5
Великобритания 0
тв
Группа B
17.05 завершен Чехия 8
Италия 0
Группа A
18.05 завершен Дания 1
США 7
тв
Группа B
18.05 завершен Латвия 1
Россия 3
тв
Группа A
18.05 завершен Канада 8
Германия 1
тв
Группа B
18.05 завершен Италия 1
Норвегия 7
тв
Группа A
18.05 завершен Великобритания 1
Словакия 7
тв
Группа B
18.05 завершен Швеция 4
Швейцария 3
тв
Группа A
19.05 завершен Германия 1
США 3
тв
Группа B
19.05 завершен Австрия 0
Чехия 8
тв
Группа A
19.05 завершен Франция 0
Финляндия 3
тв
Группа B
19.05 завершен Швейцария 0
Россия 3
тв
Группа A
20.05 завершен
ОТ 		Франция 3
Великобритания 4
тв
Группа B
20.05 завершен Швеция 5
Латвия 4
тв
Группа A
20.05 завершен Канада 5
Дания 0
тв
Группа B
20.05 завершен
Б 		Австрия 3
Италия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Финляндия 2
Германия 4
тв
Группа B
21.05 завершен Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа A
21.05 завершен
Б 		Словакия 2
Дания 1
тв
Группа B
21.05 завершен Норвегия 1
Латвия 4
тв
Группа A
21.05 завершен Канада 3
США 0
тв
Группа B
21.05 завершен Швеция 4
Россия 7
1/4 финала
23.05 не начался Канада
Швейцария
1/4 финала
23.05 не начался Россия
США
1/4 финала
23.05 не начался Чехия
Германия
1/4 финала
23.05 не начался Финляндия
Швеция
1/2 финала
25.05 не начался
1/2 финала
25.05 не начался
Матч за 3-е место
26.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
26.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sportmail.ru/hockey2019/news/37365825/
22 мая 2019, 11:10 | Газета.Ру

«В голове только золото»: что ждет Россию в плей-офф

Сборная России обыграла на чемпионате мира по хоккею в последнем матче группового этапа Швецию со счетом 7:4 и уверенно вышла в плей-офф с первого места. В четвертьфинале команда Ильи Воробьева сыграет с США, хотя сами игроки сборной не придают историческому противостоянию особенного значения.

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Швеция — Россия — 4:7

Сборная России в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею провела мощнейший второй период против Швеции, где определялось, кто с какого места выйдет в плей-офф.

Уступая после первого периода со счетом 0:1, российские хоккеисты выдали феерический второй отрезок, забросив за него в ворота «Тре крунур» шесть безответных шайб, благодаря чему третий период превратился в формальность, пусть его команда Воробьева и проиграла.

Теперь в четвертьфинале мирового форума «Красная машина» встретится со сборной США, несколько неожиданно пропустившей вперед Германию и занявшей таким образом в группе А лишь четвертое место.

«По ходу матча следили за ходом встречи Канада — США. Игрокам о результате не говорили, — цитирует “Чемпионат” главного тренера сборной России. — Посмотрите на состав американцев — очень талантливая и атакующая команда с хорошим подбором игроков. Сейчас посмотрим, что нам скажут по ним скауты. Конечно, будем смотреть их игры».

«Мы правильно играли, не давали сопернику передохнуть. Давление и ритм с нашей стороны были хорошими, поэтому вы все сами и видели, — рассказал “Спорт-Экспрессу” забросивший одну из шайб Александр Овечкин. — Может, для вас, журналистов, игра с США — круто и принципиально, а для нас без разницы».

Одним из героев в микст-зоне был наконец забросивший свою первую шайбу на турнире Кирилл Капризов, который бросил в «домик» Якубу Маркстрему сразу после выигранного Евгением Кузнецовым вбрасывания.

«Хорошо провели второй период, шайбы залетали удачно у нас. Пусть Кузя расскажет, договаривались ли мы, что он на меня будет выигрывать вбрасывание под бросок. Если честно, такое облегчение сейчас, — заявил Капризов. — Забил и как будто заново родился, слава богу, что так получилось».

«Мы вели 1:0 после первого периода, и во втором Россия забивает шесть. Такое ощущение, что каждый момент, каждый бросок становился голом. В конечном итоге, это моя работа — останавливать шайбы, так что мне надо играть лучше, — рассказал “Чемпионату” после игры сам шведский голкипер. — Я счастлив, что мне дали сыграть. До этого я провел только матч с Норвегией, и был доволен сыграть еще раз. Конечно, хотелось бы выступить лучше, чтобы команда выиграла, но этого не случилось. Кто был у россиян самым опасным? Посмотрите на их состав, там много отличных игроков, настоящих мастеров. Они не боятся пасовать, создавать моменты для партнеров. В их игре нет эгоизма, иногда странно, что они показывают бросок, а потом делают передачу. У них великолепные игроки, Россия будет опасна в оставшейся части турнира».

Если сборная России обыграет в четвертьфинале американцев, то следующим соперником нашей команды снова может стать сборная Швеции. Если, конечно, сами «Тре крунур» пройдут соседей из Финляндии, ставших вторыми в группе А.

«Было бы здорово снова сыграть со сборной России, мы будем к этой встрече готовы», — подчеркнул автор первой шведской шайбы Габриэль Ландеског.

А вот настроение нашей национальной команды лучше всех передал защитник Никита Задоров.

«Какая разница, с кем играть в четвертьфинале? В любом случае рано или поздно пришлось бы встретиться с американцами, — цитирует одноклубника Ландескога по “Колорадо” “Р-Спорт”. — Если настрой на золото — нужно обыгрывать всех. Для нас нет второго или третьего места, в голове только золото. Мы фокусировались только на своей игре. Знали, что можем попасть на американцев, но сильно об этом не думали. Нам было пофигу, как они там играют. Главное — наша игра. У команды США есть Кэйн, Айкел, защита хорошая. Еще Веренски подъехал. Но если мы покажем свою игру, проблем не возникнет».

Александр Седов
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21 Мая, 21:15 Зрители 9085 Групповой этап: Группа B "Словнафт-Арена"
Швеция 4:7
(1:0, 0:6, 3:1)
Россия
Главные тренеры
Рикард Гренборг Илья Воробьев
Вратари
Якоб Маркстрем Андрей Василевский
1-й период
07:32 Габриэль Ландескуг (М. Петтерссон, Э. Петтерссон)
Сергей Андронов 09:37
Кирилл Капризов 14:55
2-й период
Артем Анисимов (Н. Гусев, Н. Кучеров) 20:57
Евгений Дадонов (Е. Кузнецов, М. Сергачев) 24:10
Александр Овечкин (Е. Малкин, Д. Хафизуллин) 28:52
Кирилл Капризов 34:39
Михаил Григоренко 37:17
Евгений Малкин (Е. Дадонов, Н. Задоров) 37:47
39:56 Патрик Хернквист
3-й период
44:24 Маттиас Экхольм
52:02 Вильям Нюландер (А. Веннберг)
Дмитрий Орлов (И. Телегин, А. Барабанов) 52:57
56:22 Оливер Экман-Ларссон (Э. Петтерссон)
Илья Ковальчук 58:42
58:49 Йон Клингберг (В. Нюландер, О. Экман-Ларссон)
Статистика
12 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 6
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Ян Гржибик (Чехия)
Главный судья Оливер Гуен (Канада)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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